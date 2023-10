Herkules der 90er-Jahre rät Männern: Holt die Männlichkeit zurück

In der Mythologie ist Herkules ein Held und Beschützer, der für seine Stärke und Tapferkeit bekannt ist. Schauspieler Kevin Sorbo spielte in der Fernsehserie „Hercules“ aus den 1990er-Jahren den klassischen Männerhelden, den kleine Jungen bewunderten und ihm nacheiferten. Der Schauspieler findet, dass es wieder an der Zeit ist, „dass Männer wieder wie echte Männer handeln“, sagte er in einem Interview mit Epoch Times. Deshalb produziert er Filme und Bücher, die genau diese Botschaft vermitteln.

Sorbo hat das woke Hollywood hinter sich gelassen und ist nach Florida gezogen. Die Darstellung von Männern im Fernsehen rege nicht gerade dazu an, männlich zu sein, meint er. Das liberale Narrativ sei in vielen aktuellen Fernsehsendungen sehr offensichtlich. „In jeder Sitcom scheint es einen fetten, faulen Ehemann zu geben“, sagt Sorbo. Und im Laufe der Jahre habe sich das Männerbild des sensiblen „Betamännchens“ über die Medien in der westlichen Kultur verbreitet.

Männlichkeit in der Erziehung

Allerdings sei der Niedergang der Männlichkeit auch darauf zurückzuführen, wie Kinder erzogen werden. Er selbst musste in der Familie hart arbeiten. Das diente der Erziehung. „Mein Großvater und mein Vater waren meine großen Vorbilder. Mein Vater war ein Einzelkind auf einer Farm in Iowa. Ich hatte keine Lehrer, die mir sagten, wie ich zu wählen oder zu denken habe“, so Sorbo. Alles beginne mit den Eltern. „Es ist wichtig, dass Vater und Mutter Kinder erziehen. Kinder, die fernsehen, denken, dass Väter in einer Familie nicht wichtig sind.“

Sorbos Frau Sam teilt diese Ansicht. „Wir müssen Kinder dazu befähigen, mutig zu sein. Wir erziehen zur Wahrheit, wir erziehen sie dazu, für die Wahrheit einzustehen. Wenn deine Kinder die Wahrheit verinnerlichen, sind sie stark.“ Sam ist ebenfalls eine langjährige Schauspielerin.

„Miracle in East Texas“

Die Sorbos haben sowohl Filme als auch ein Kinderbuch produziert, um die Menschen an die traditionellen Rollen von Männern und Frauen zu erinnern. Ihr neuester Film „Miracle in East Texas“ beruht auf einer wahren Geschichte von zwei Trickbetrügern, die während der Großen Depression in den USA Witwen zum Kauf von Anteilen an fingierten Ölbohrprojekten überredeten. Die Männer und Frauen werden auf traditionelle Art dargestellt.

Der preisgekrönte Drehbuchautor Dan Gordon („Rambo: Last Blood“, „The Hurricane“, „Wyatt Earp“) hat diesen sehr unterhaltsamen Film geschrieben, der am Ende eine unerwartete Wendung nimmt. Auf die Frage, was sich Sorbo von dem Film erhofft, sagte er einfach: „Ich will die Kinobesucher unterhalten ohne eine versteckte politische oder soziale Botschaft in der Handlung. Ich hoffe, sie haben Spaß. Ich mag es, Filme im Hollywood-Stil zu machen, wo die Guten gewinnen und die Bösen verlieren. Wir machen Filme, die eher positiver Art sind.“

Sam geht noch ein wenig weiter: „Wir machen gern Filme über echte Menschen, die erstaunliche Dinge tun […], das gibt den Menschen Hoffnung.“ Darüber hinaus wird „Miracle in East Texas“ auch als Buch veröffentlicht.

Kevin Sorbo nutzt auch die Literatur, um Jungen zu vermitteln, was einen Mann ausmacht. Er hat ein Kinderbuch geschrieben, das traditionelle männliche Werte vermittelt. Es heißt „Die Prüfung des Löwentums“ und ist christlich geprägt. „Es ist kinderfreundlich, eine Geschichte über ein kleines Löwenjunges, das seine Schwester rettet“, sagt er. Es lehrt Kindern Männlichkeit mit Lektionen über Tapferkeit und Ausdauer.

Man muss nicht wie Herkules aussehen

Kevin Sorbo mag zwar körperlich wie ein sagenumwobener Held gebaut sein, aber um männlich zu sein, muss ein Mann nicht wie Herkules aussehen. Seiner Meinung nach geht es bei Männlichkeit nicht um die körperliche Erscheinung, sondern um die Eigenschaften eines Mannes, die auf traditionellen Werten beruhen.

„Ein Mann zu sein, der für die Familie sorgt und sie beschützt, mit starken moralischen Richtlinien, ein liebender Ehemann, ein liebender Vater, ein guter Nachbar“, so Sorbo.

Laut Sam seien auch Frauen nicht vor der liberalen Darstellung von Männern gefeit: „Es ist für Frauen sehr schwierig geworden, sich einzugestehen, dass sie einen männlichen Mann wollen. Wir neigen dazu, uns selbst etwas vorzumachen, wenn wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben und reden uns ein, mit dem Zweitbesten zufrieden zu sein.“

Gute Dinge schauen

Sam ist der Meinung, dass man mit den Medien vorsichtig und bewusst umgehen sollte. „Unterstützen Sie gute Filme. Ich warne die Menschen davor, schlechtes Zeug in ihr Gehirn zu lassen, denn das zerstört unsere Kultur.“

Sam rät Eltern, darauf zu achten, was ihre Kinder sehen und hören. „Seien Sie vorsichtig, wem Sie Zugang zu Ihrem Kind gewähren.“

Und was den Transgender-„Trend“ zur Abschaffung der Männlichkeit angeht, so hat Kevin Sorbo wenig Verständnis für Eltern, die kleinen Kindern erlauben oder sie ermutigen, sich als ein anderes Geschlecht zu identifizieren. Nur weil ein kleiner Junge die Schuhe seiner Mutter anprobiere, heiße das nicht, dass er ein Mädchen sein will oder sich mit Hormonen oder drastischen Operationen in ein Mädchen verwandeln sollte.

„Was sie den Kindern antun, ist falsch. Lasst Kinder Kinder sein […]. Kinder können sich in diesem Alter noch nicht entscheiden“, so Sorbo weiter.

Wie viele Konservative, die den Krieg gegen die Männlichkeit schwer begreifen können, fasste Kevin die Dinge mit einem einfachen Wunsch zusammen: „Lasst wieder normal sein, was normal ist.“

„Miracle in East Texas“ kam am 29. und 30. Oktober als Sondervorstellung in Kinos in den USA.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Advice for Men From TV’s ‚Hercules‘: Bring Back Masculinity“. (deutsche Bearbeitung nh)