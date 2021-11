Klassik des Tages: Ein „Großes Konzert“ aus dem Jahr 1804

Bunter Herbst in den Karpaten, Ukraine. Foto: iStpck

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Sigismund Ritter von Neukomm (1778-1858) war ein österreichischer Komponist und Pianist. Hier sein Klavierkonzert in C-Dur, Op.12 „Großes Konzert“ aus dem Jahr 1804. Es spielt die Kölner Akademie unter Leitung von Dirigent Michael Alexander Willens. Am Klavier ist der Solist Riko Fukuda zu hören.

Satz I: Largo maestoso – Allegro non troppo



Mov.II: Larghetto espressivo assai 13:23Satz III: Allegro assai 18:56



Sigismund Neukomm stammt aus Salzburg und lernte Komposition bei Haydn. Er reist viel durch Europa und besuchte auch Brasilien, wo er Werke von Haydn und Mozart bekannt machte. Von ihm sind Opern, Messen, Oratorien, Werke für Klavier und Kammermusik überliefert.

Zu Lebzeiten wurde er sehr respektiert und hatte wichtige Posten inne – unter anderem war er Musikdirektor am deutschen Theater in St. Petersburg. Eines seiner bekanntesten Werke ist das Klarinettenquintett in B-Dur, Op. 8.

