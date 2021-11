Klassik des Tages: Konzerte von Boccherini

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Luigi Boccherini (1743-1805) war ein italienischer Komponist und Cellist des 18. Jahrhunderts, der lange Zeit in Spanien lebte. Boccherini komponierte vor allem Kammermusik für Streichinstrumente, auch 27 Sinfonien und zahlreiche Vokalwerke. Hier einige seiner Cello-Konzerte, gespielt von Julius Berger – auf einem besonderen Violoncello: Boccherini’s Stradivari.

Cellokonzert Nr. 12 in Es-Dur



Cellokonzert Nr. 7 in G-Dur, G. 480 – 16:00Cellokonzert Nr. 2 in A-Dur, G. 475 – 33:50Cellokonzert Nr. 11 in C-Dur, G. 573 – 46:44Cellokonzert Nr. 6 in D-Dur, G. 479 – 1:03:27Cellokonzert Nr. 9 in B-Dur, G. 482 – 1:20:51Cellokonzert Nr. 4 in C-Dur, G. 477 – 1:41:26Cellokonzert Nr. 3 in D-Dur, G. 476 – 1:58:42Cellokonzert Nr. 5 in D-Dur, G. 478 – 2:16:03Cellokonzert Nr. 1 in Es-Dur, G. 474 – 2:33:49Cellokonzert Nr. 8 in C-Dur, G. 481 – 2:53:47Cellokonzert Nr. 10 in D-Dur, G. 483 – 3:10:03

Das Gemälde des Videos ist von Albert Bierstadt: „Among the Sierra Nevada Mountains“.

Luigi Boccherini ist ein Pionier des Cello und stammt aus einem kleinen Ort in der Toskana. Schon in jungen Jahren machte er sich in Wien, Paris und Madrid einen Namen. Er komponierte eher für aristokratische Auftraggeber.

Rund 550 Werke von ihm sind überliefert, darunter Kammermusik, Trios, Quartette und Streichquintette. Vermutlich war er der erste, der einem Streichquartett ein zweites Cello hinzufügte und so das Streichquintett erfand.

