Spanisches Parlamentsmitglied: Keine politische Kraft kann die Gruppe aufhalten

Am Samstag und Sonntag tourten gleichzeitig zwei Ensembles der chinesischen Künstlergruppe Shen Yun Performing Arts durch Europa. Während eine Tourneegruppe in Madrid, Spanien, auftrat, tourte die andere derweil in Polen. Sämtliche Vorstellungen waren wie auch in den Vorgängerstädten ausverkauft.

Unter den Zuschauern befanden sich viele Prominente und Politiker. „Diese Show ist außergewöhnlich. Die Tänze, die Kostüme und die dazugehörige Musik sind unbeschreiblich. Es war eine wunderbare Erfahrung“, sagte Alberto Asarta Cuevas am Sonntag, 17. März, nach der Vorstellung im Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial in der Region von Madrid. „Keine politische Kraft kann oder sollte die Gruppe aufhalten.“

Mit seiner Äußerung spielte das Mitglied des spanischen Parlaments darauf an, dass die chinesische Künstlergruppe bis heute nicht in China auftreten kann. Viele der Künstler sind Exilchinesen, die in Amerika leben. Sie haben sich zur Mission gemacht, die unverfälschte traditionelle Kultur Chinas wieder aufleben zu lassen, die während des Kommunismus weitestgehend zerstört wurde.

„Die Aufführung, die wir heute gesehen haben, sollte unbedingt weiter stattfinden. Sie ist ein Genuss für Augen und Ohren“, so der Politiker. Alberto Asarta Cuevas ist Sprecher der drittgrößten spanischen Partei Vox im Parlamentsausschuss für Verteidigung und nationale Sicherheit. Von Januar 2010 bis Januar 2012 diente der Generalmajor im Ruhestand als Force Commander der Mission der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL).

„Wir wissen bereits, und jeder weiß dies, dass der chinesische [kommunistische] Staat viele Rechte und Freiheiten verbietet. Das ist in kommunistischen Regimen normal. Ich bin kein Befürworter davon und kann das nicht gutheißen. Es besteht kein Zweifel, dass dort Menschenrechte verletzt werden.“

Die Botschaft ist „wichtig für den Weltfrieden“

Der Auftritt des Tenorsängers war für Cuevas ein einprägsames Erlebnis. Der Gesang sei „sehr schön“ und die Botschaft sei „wichtig für Weltfrieden, Stabilität, Vernunft und Ruhe“.

„Was mich angesprochen hat, war, dass die endgültige Lösung in den Händen des Schöpfers liegt. Wir müssen an Gott glauben. Und um etwas zu verändern, müssen wir etwas tun.“ Und das sei seiner Ansicht nach das, was die Shen-Yun-Künstler mit der Show versuchen, nämlich die Dinge in China zu verändern.

Es sei „sehr wichtig, diese Traditionen fortzuführen“. Von Amerika aus könnte die Künstlergruppe „in die Welt ausstrahlen, bis die Meinungsfreiheit in ihrem eigenen Land und die Menschenrechte nicht mehr verletzt werden“.

Die Worte „Wahrheit, Güte und Toleranz“ seien besonders wertvoll: „Die drei Wahrheiten, die sie am Ende nennen, ‚Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz‘, das ist meiner Ansicht nach der Weg nach vorn, der Weg, dem wir folgen sollten, damit wir alle in Harmonie leben können. Und darum geht es hier, in Harmonie zu leben. Das ist es, was die Welt im Moment braucht.“

Der derzeitige Krieg betreffe alle: „Wenn wir uns alle an die Worte ‚Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht‘ erinnern, denke ich, wird die Welt ein besserer Ort sein.“

Seiner Frau Clara Eugenia Pedraza kamen während des Interviews mehrmals die Tränen. Sie erwähnte, dass sie Shen Yun dieses Mal anlässlich ihres Hochzeitstages besuchten.

„Die chinesische Kultur hat etwas mit der spanischen Kultur gemeinsam, beide sind spirituell“, sagte sie. „Die Künstler greifen nach dem Göttlichen, um es an uns weiterzugeben. Sie bringen uns eine Göttlichkeit, die sich nicht so sehr von der unseren unterscheidet.“

„Die Show ist viel mehr als nur die Kulisse, der Tanz und die Musik. Für uns, die wir hier sind, ist sie ein neuer Meilenstein. Sie verändert unser Denken. Wir merken, dass China viel reicher ist als das, was uns die jetzige dortige Regierung glauben machen will.“

Bekannter spanischer Psychiater und Radiomoderatorin

José Miguel Gaona, Psychiater und Autor mehrerer Sachbücher mit langjähriger Karriere in Rundfunk und Fernsehen, war auch unter den Zuschauern. Seit Jahren war sein Wunsch, Shen Yun einmal in New York zu sehen, wo er früher an der New York Academy of Sciences studiert hatte. In diesem Jahr hat es nun endlich in seiner Heimatstadt geklappt. Gemeinsam mit der Radiomoderatorin Lourdes Martínez besuchte er eine Aufführung in Madrid.

„Die Aufführung war wunderschön und hat uns sehr gefallen. Wirklich alles an Shen Yun, die Musik, jede Note, jedes Programmstück sowie die Botschaft der Show, waren hervorragend.“ Das Niveau der Tänzer sei hervorragend.

Ihm gefielen die Geschichten über „Spiritualität, Glauben und Güte“, so Goana wörtlich. Das sei besonders für die Menschen von heute wichtig. „Leider wurden diese Werte an vielen Orten aufgegeben, deshalb finden wir es sehr gut, es hier zu erleben, und freuen uns darüber.“

José Miguel Gaona ist in Spanien ein bekannter Neurologe und Psychiater. Er ist Mitglied der European Psychiatric Association und der New York Academy of Sciences. Er forscht unter anderem im Bereich Parapsychologie und Nahtoderfahrungen, worüber er mehrere Bücher veröffentlicht hat. Auch ist er regelmäßig zu Gast in Fernseh- und Radiosendungen.

Mit ihm im Theater war Lourdes Martínez. Sie ist Moderatorin bei Spaniens zweitgrößtem Radiosender „COPE“. Auch sie war sehr angetan von Shen Yun.

„Ich fand es toll, die Show war großartig“, sagte sie. „Die Bühneneffekte und die Kostüme waren wunderschön und hochprofessionell. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Ich habe es sehr genossen.“

Besonders gefallen hat ihr der Tanz der gelben Blumen. „Der Teil, in dem die Blumen blühten, war wunderschön, einfach fantastisch.“

Zudem hob sie die spirituellen Inhalte der Show positiv hervor sowie die tiefgründigen Liedtexte des Tenors. „Freundlichkeit und Vergebung sind heutzutage überall sehr notwendig.“

„Die Welt verändert sich und wir müssen zu unseren Wurzeln und Traditionen zurückkehren. Vor allem in Spanien gab es früher viel Freundlichkeit und Toleranz. Das sind die gleichen Werte, um die es im Shen-Yun-Programm geht“, so Martínez.

Bekannter Tycoon bei Shen Yun in Łódź, Polen

Am 16. März 2024 fanden gleich zwei Vorführungen im Grand Theater in Łódź in Polen statt. Im Publikum fanden sich viele Familien, unter anderem der Milliardär Antoni Ptak und seine Frau mit ihren Enkelinnen Aleksandra und Amelia.

„Es hat mir sehr gut gefallen. Uns hat die traditionelle chinesische Kultur sehr beeindruckt. Ich habe es sehr genossen!“, sagte Antoni Ptak, ein polnischer Tycoon. Ptak ist einer der reichsten Männer Polens. Er ist bekannt als Schöpfer des Ptak-Geschäftsimperiums, der das Ptak Warsaw Expo and Convention Centre eröffnete.

„Die Synchronität der Tanzbewegungen war wirklich erstaunlich!“, sagte seine Frau Agnieszka Ptak. „Shen Yun ist einzigartig! Ihre wunderbare Darbietung war sehr berührend!“

Das Paar schätze sich glücklich, Chinas göttlich inspirierte Kultur vor dem Kommunismus zu sehen. Traurig seien sie darüber, dass Shen Yun bisher nicht in China auftreten könne. Ptak fügte hinzu: „Es ist eine Schande, dass die Situation in China nicht so ist, wie sie sein sollte.“ Beide hoffen, dass die Künstlergruppe bald in China auftreten kann.

„Wir sind sehr überrascht und berührt, wie Shen Yun die Kunst einsetzt, um die universellen Werte Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz zu vermitteln“, sagte Ptak. „Wir sind sehr beeindruckt, dass Shen Yun eine so tiefe Bedeutung so wunderbar ausdrücken kann.“

Die Ptaks wünschen den Shen-Yun-Künstlern nur das Beste: „Ich hoffe, sie zeigen der Welt weiterhin ihr außergewöhnliches Talent. Sie machen wirklich einen großartigen Job!“

Agnieszka Ptak ergänzte: „Ich finde den Aufwand, den sie für die Aufführung betreiben, bewundernswert. Wir gratulieren ihnen!“

