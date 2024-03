Originalbrief: J.R.R. Tolkien schrieb vor 63 Jahren einen Brief an einen 8-jährigen Fan

Ein sehr wertgeschätzter Brief, den J.R.R. Tolkien im Jahr 1961 an einen 8-jährigen Jungen schrieb, wird bei einer Auktion nun voraussichtlich 10.000 Pfund (11.620 Euro) einbringen.

Adressiert war er an Christopher Howard. Dieser hatte zuvor dem „Herr der Ringe“-Autor geschrieben, nachdem seine Mutter ihm und seinem Bruder Nicky aus dem Buch Hobbit vorgelesen hatte.

„Meine Mutter war Englischlehrerin und las meinem jüngeren Bruder und mir vor dem Schlafengehen Geschichten vor, und als wir sechs und acht Jahre alt waren, begann sie uns ‚Der Hobbit‘ vorzulesen“, erzählt Howard, Berater für erneuerbare Energien aus Wye in der Nähe von Canterbury, Kent.

Howard, heute 71 Jahre alt, merkte schnell, dass er das Buch selbst lesen wollte, was er auch tat.

„Die magische Wirkung der Worte ließ Bilder in meinem Kopf entstehen. Das hat mich verblüfft“, sagt er. „Ich konnte den Drachen Smaug in seiner Höhle sehen, die Zwerge in ihren Berghallen, Zauberer, Orks und natürlich die Hobbits.“

Aus Neugierde, ob der Autor noch andere Fantasy-Romane geschrieben hatte, schrieb Howard einen Brief, den seine Mutter an den Verleger von „Der Hobbit“, George Allen & Unwin, schickte.

„Sie leiteten ihn an Professor Tolkien weiter, der in einem Brief vom 28. Dezember 1961 antwortete“, so Howard weiter. „Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich diesen Brief erhielt.“

„Als ich den Umschlag sah, versetzte Professor Tolkiens schöne Handschrift unser eigenes Heim sofort nach Mittelerde.“

Für Christopher Howard prägte sich die Adresse auf dem Kuvert ein: „Eine kleine Hütte, eine kleine Gasse, Ormskirk, Lancashire (Asmall Lodge, Asmall Lane, Ormskirk, Lancashire).“

Laut Howard ging Tolkien in seiner Antwort sorgfältig auf jeden Punkt in seinem Brief ein. Er nahm Bezug auf seinen jüngeren Bruder Nicky, erwähnte Figuren in „Der Hobbit“ und informierte ihn ausführlich über die anderen Bücher, die er geschrieben hatte.

Tolkien warnte Howard auch davor, dass die Handlung „düster und beängstigend“ sei, fügte hinzu, dass die Bücher „sehr teuer“ seien und schlug ihm vor, sie in einer Bibliothek auszuleihen. Er erwähnte auch, dass „Der Hobbit“ „speziell zum Vorlesen“ geschrieben worden sei.

Der Brief, wunderschön handgeschrieben mit einem Füllfederhalter auf Briefpapier, enthält Tolkiens damalige Adresse in Oxford – 76 Sandfield Road, Headington – und seine Telefonnummer.

Howard bewahrte den Brief und den Umschlag 63 Jahre lang sicher in einer Schachtel auf.

Es wird erwartet, dass der Brief zwischen 8.000 Pfund und 10.000 Pfund (11.620 Euro und 9.330 Euro) einbringen wird, aber er könnte auch für weit mehr verkauft werden, wenn er am 12. April bei Hanson Ross versteigert wird.

Amanda Butler, die Leiterin der Geschäftsstelle von Hanson Ross, sagte dazu: „Es ist ein wunderbarer Fund, ein sehr rührender, freundlicher und persönlicher Brief.“

Sie wies darauf hin, dass Tolkien ein viel beschäftigter Mann war und sich dennoch in der Weihnachtszeit Zeit nahm, einem jungen Fan zu schreiben.

„Die Tatsache, dass unser Verkäufer den Brief ein Leben lang aufbewahrt hat, unterstreicht seine Bedeutung“, sagte sie. „Er gibt uns einen Eindruck von Tolkiens liebenswürdigem Charakter sowie seiner Integrität und ist eine willkommene Erinnerung an frühere Werte und Höflichkeit.“

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Brief von Professor Tolkien:

28. Dezember 1961

76 Sandfield Road, Headington, Oxford

Lieber Christopher,

ich danke Dir sehr für Deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut, und es hat mich erfreut zu erfahren, welche Teile Dir besonders gefallen haben. Ich glaube nicht, dass Nicky viel verpasst hat, da der Hobbit speziell zum Vorlesen geschrieben wurde.

Aber natürlich macht es mehr Spaß, selbst zu lesen, und es gibt viele Bücher, die man nur in Ruhe verschlingen kann.

Es tut mir leid, dass ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, Euch beiden ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, denn der Brief kam gerade vor meinem Weihnachtsfest an und kurz vor dem 25. gibt es viel zu tun. Aber ich wünsche Euch ein glückliches neues Jahr.

Ich habe tatsächlich noch andere Bücher geschrieben, in denen Hobbits eine Hauptrolle spielen, und Bilbo taucht auf – allerdings nicht als Hauptfigur, da er sehr alt wird (60 Jahre sind vergangen) und die Geschichte an seinem 111. Geburtstag beginnt (den er einundelfzig und nicht hundertelf nennt!).

Aber dieses Buch, genauer gesagt diese Bücher, sind sehr lang (etwa sechsmal so lang wie der Hobbit) und bestehen aus drei Bänden: (1) Die Gemeinschaft der Ringe, (2) Die zwei Türme und (3) Die Rückkehr der Könige.

Darin geht es hauptsächlich um Bilbos magische Ringe, und Gandalf und Gollum spielen darin eine wichtige Rolle. Leider sind die Bücher sehr teuer, aber man kann sie in jeder guten öffentlichen Bibliothek bekommen.

Einige, so wurde mir gesagt, haben mehrere Ausgaben, da sie sehr gefragt sind. Am Anfang, in Bilbos Dorf, benehmen sich die Hobbits auf ihre übliche komische Art und Weise, aber schon bald werden sie in sehr düstere und ziemlich beängstigende Abenteuer verwickelt, die den alten Smaug dagegen fast harmlos erscheinen lassen.

Wenn es in Lancashire noch kälter ist als hier unten, dann müsstest Du steif gefroren sein.

Letzte Nacht war es hier so kalt wie in Schweden, und den ganzen Tag über hat es stark gefroren. Ich habe heute Morgen um halb elf bei strahlendem Sonnenschein etwas Wasser für die Vögel hinausgestellt, und bis zum Mittagessen war es fest gefroren.

Mit freundlichen Grüßen

J.R.R. Tolkien

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel “The Lord of the Rings Author Wrote a Letter to an 8-Year-Old Fan 63 Years Ago, Here’s What He Said“. (deutsche Bearbeitung nh)