Wiegenlied – Clemens Brentano

Singt ein Lied so süß gelinde... Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Wiegenlied

Singet leise, leise, leise,



Singt ein flüsternd Wiegenlied,Von dem Monde lernt die Weise,Der so still am Himmel zieht.

Singt ein Lied so süß gelinde,

Wie die Quellen auf den Kieseln,

Wie die Bienen um die Linde

Summen, murmeln, flüstern, rieseln.

Clemens Brentano (1778-1842)