Es ist und bleibt unverständlich und nicht nachvollziehbar, was manche Menschen ihren Haustieren antun – und wie sie dies mit ihrem Gewissen vereinbaren können. In Roscommon, einer irischen Grafschaft, wurde eine säugende Hündin mit ihren sechs Welpen ausgesetzt. Ohne Wasser, ohne Nahrung und Ohne Möglichkeit, sich vor Kälte und Regen zu schützen.

Als die irische Tierschutzorganisation „ISPCA“ von der notleidenden, mit einer schweren Kette angebundenen Hundefamilie erfuhr, mussten sie einfach handeln. Ohne zu zögern, nahmen sie die unterkühlten und hungrigen Hunde auf und sorgten für tierärztliche Behandlung. Laut Irish Times, geht es ihnen mittlerweile gut.

