Das passiert mit Ihrem Körper, wenn Sie aufhören, Alkohol zu trinken

Alkohol kann lustig machen und erfrischend sein, aber ist immer eine immense Belastung für unseren Körper. Alkohol kann zu Feiern oder auch zum Essen genossen werden. Mittlerweile konsumieren viele Menschen aber jeden Tag Alkohol und plötzlich kann es schwierig sein, mit dieser Gewohnheit aufzuhören. Und schon merkt man, wie schnell man abhängig, vielleicht sogar schon süchtig ist. Andere schaffen es, nur zu bestimmten Anlässen etwas zu trinken, sei es bei einer Feier oder in Gesellschaft. Das gelingt den wenigsten.

Unabhängig von Ihrer Beziehung zu Alkohol sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass er unbedingt in Maßen konsumiert werden sollte. Einige Studien weisen darauf hin, dass eine kleine Menge für die Gesundheit von Vorteil ist, während andere darauf schließen es ganz zu lassen, da es keine wirkliche Richtlinie zu einer „guten und richtigen Menge“ gibt. Eines ist jedoch sicher: Wenn Sie zu viel Alkohol konsumieren, kann dies schwerwiegende Folgen haben, insbesondere für Ihre Leber.

Sie haben vielleicht von dem „Trockenen Januar“ oder dem „Trockenen Februar“ gehört, die darauf abzielen, dass die Menschen den Alkohol für einige Zeit aufgeben. Sie denken vielleicht, dass es ein Scherz ist, aber es kann klug sein, Ihrem Körper eine Pause von Alkohol zu schenken, oder ganz aufzuhören. Hier sind einige Gründe warum.

Foto: Jens Kalaene/Symbolbild/dpa Eine Studie zeigt, dass der Konsum von mehr als 100 Gramm reinem Alkohol pro Woche – das entspricht etwa fünfeinhalb Gläsern Wein oder 2,5 Litern Bier – die Lebenserwartung verkürzt.

9 Dinge, die passieren, wenn Sie Alkohol aufgeben:

Wachstum des Gehirngewebes

Der Konsum großer Mengen Alkohol kann zu Thiaminmangel (Vitamin B1) führen. B1 ist essenziell für das Gewebewachstum vonnöten, insbesondere im Gehirn und kann zu einer Verbesserung der Gedächtnisleistung beitragen. Die gute Nachricht ist, dass alkoholbedingte Gedächtnisprobleme reversibel sind, solange Sie mit dem Trinken aufhören oder zumindest deutlich reduzieren.

Verbesserung der Lebergesundheit

Wir alle wissen, dass Alkohol die Leber schädigt und ein langfristiger Alkoholkonsum zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn Sie auf Alkohol verzichten, reduzieren Sie das Risiko einer Lebererkrankung drastisch. Weltweit werden 45 Prozent des gesamten Alkoholkonsums in Form von Spirituosen getrunken, also den wirklich härteren Drogen.

Darmbakterien im Gleichgewicht

Alkohol kann das Gleichgewicht der Darmbakterien stören und diese Ungleichgewichte können wiederum zu anderen Krankheiten führen. Sobald Sie mit dem Trinken aufhören, können diese essenziellen Bakterien sich wieder ins Gleichgewicht bringen.

Verbessern Sie die Verdauung

Wenn Sie mit dem Trinken aufhören, werden Sie feststellen, dass sich Ihre Verdauung verbessert, da Sie weniger Entzündungen haben. Die Abstinenz von Alkohol senkt auch das Risiko von Reflux und Gastritis.

Schlafverbesserungen

Obwohl Alkohol Sie müde macht, stört er tatsächlich Ihren Schlafrhythmus. Am Abend schlafen Sie vielleicht besser ein und die ersten Stunden tief und fest. In der zweiten Nachthälfte jedoch macht sich Ihr Körper bemerkbar, sodass Sie keine gute Nachtruhe bekommen. In der Tat werden Sie wahrscheinlich eher müde aufwachen und wenig Energie spüren.

Foto: iStock Erholsamer Schlaf fördert die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Schöne Haut

Alkohol trocknet Sie von innen aus und führt zu Entzündungen, die sich auf Ihrer Haut zeigen können. Sie werden mehr Falten und feine Linien, Schwellungen und Rötungen bemerken. Wenn Ihr Alkoholkonsum zu Leberproblemen geführt hat, kann Ihre Haut durch eine auftretende Gelbsucht gelblich erscheinen.

Gesündere Ernährung

Wenn Sie trinken, werden Sie oft hungrig. Betrunken neigen Sie jedoch dazu, nicht die beste Auswahl an Speisen zu treffen. Sie entscheiden sich also für Chips, Fastfood und andere schlecht verarbeitete Lebensmittel, die ungesund sind. Selbst wenn Sie am nächsten Tag fasten, werden sie die schlechten Lebensmittel nicht mehr aus Ihrem Körper kriegen.

Gewichtsverlust

Alkohol enthält eine Menge Kalorien. Je mehr Sie trinken, desto mehr Kalorien nehmen Sie zu sich auf. Kommen noch die schlechten Essgewohnheiten, dann stellen sich erst Recht die zusätzlichen Pfunde ein.

Versuchen Sie im Laufe der Zeit weniger zu trinken. Wenn Sie eine Zeitlang auf Alkohol verzichten, werden Sie sich besser fühlen. Es macht Ihnen bewusster, wie schlecht sich Alkohol anfühlt. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die eine Pause einlegen, in der Zukunft weniger trinken, was für Ihre Gesundheit auf jeden Fall besser ist.

Foto: iStock Kein Alkohol kann beim Abnehmen helfen.

