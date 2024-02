Gesellschaft Grundsatzpapier aus Augsburg

Deutsche Bischofskonferenz positioniert sich gegen AfD

In ihrer aktuellen Grundsatzerklärung hat die Deutsche Bischofskonferenz von der Wahl der AfD abgeraten. In der Partei dominiere „eine völkisch-nationalistische Gesinnung“. Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Brandner sprach von einem „Anbiederungsversuch an das linke Establishment“.