Kleine Gesten, große Wirkung: „Freundlichkeit ist cool“-Aktion inspiriert zu weltweitem Mitgefühl

Kinder sammeln Müll auf, ein Mann hilft einer alten Frau über die Straße, ein Hund streicht einer Katze über den Kopf: Seit dem 1. September läuft auf der familienfreundlichen Internetplattform Gan Jing World die weltweite Aktion „Kindness is cool“ (zu Deutsch: Freundlichkeit ist cool).

Teilnehmer sind aufgerufen, Beiträge in Form von Videos, Artikeln oder Fotos auf der Plattform mit dem Hashtag #KindnessIsCool zu teilen. Auf diese Weise sollen Menschen überall auf der Welt dazu inspiriert werden, Mitgefühl, Respekt und Hilfsbereitschaft in ihren Familien, Schulen sowie Gemeinden zu zeigen.

Initiativen wie diese oder dem Welt-Freundlichkeitstag am 13. November seien hoffnungsvolle „Lichtblicke“ in einer Welt, in der Spaltung und Konflikte allzu oft dominieren, heißt es auf der Website. Die Kampagne „erinnert uns daran, dass kleine Gesten der Freundlichkeit immense Wirkungen haben können“, so die Initiatoren von Gan Jing World.

Mit Freundlichkeit bereichern wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern tragen auch dazu bei, eine mitfühlende, empathische und harmonische Welt für andere zu schaffen.“

„Was man aussendet, bekommt man zurück“

Von Influencern bis hin zu Politikern – die Aktion stößt in der internationalen Medienwelt auf positive Resonanz. Eine erfolgreiche YouTuberin erzählt der Epoch Times, warum sie „Kindness is cool“ unterstützt.

„Ich bin immer mehr davon überzeugt – und ich habe so viele verschiedene Menschen dies sagen hören –, dass das, was man aussendet, auch das ist, was man zurückbekommt. Sendet man Positivität aus, dann erhält man auch Positives zurück“, sagte Jennifer Lebedev. Mit ihrem YouTube-Kanal „English with Jennifer“ hat sie inzwischen über eine Million Abonnenten erreicht.

Ihr Erfolgsrezept? Sich selbst treu bleiben. „Solange man seine grundlegenden Werte nicht aus den Augen verliert, kann man wachsen und sich positiv entwickeln“, sagt sie.

Ihrer Erfahrung nach zieht man mit einer positiven und freundlichen Haltung auch Gleichgesinnte an, was das Leben noch schöner macht. Für Lebedev waren es immer die Begegnungen mit anderen – mit Schülern und Lehrerkollegen – die ihr Energie geben und sie inspirieren alltägliche Herausforderungen zu überwinden.

Die Kampagne „Kindness is cool“ von Gan Jing World stieß bei ihr sofort auf positive Resonanz. Und so zögerte sie keinen Moment, auch einen Beitrag dazu zu teilen.

Radiomoderator: Freundlichkeit zahlt sich aus

„Freundlichkeit ist cool“, sagt auch Dave Ramsey von der beliebten US-Radiosendung The Ramsey Show. „Wenn du Menschen hilfst, wenn du Menschen liebst, dann zahlt sich das immer für dich aus. Probiere es aus“, empfiehlt der Radiomoderator aus Tennessee.

An der Aktion von Ganjing World beteiligen sich ebenfalls zahlreiche Vertreter der indonesischen Bildungs-, Tourismus- und Verkehrsministerien, sowie Polizeibeamten und Mitglieder der indonesischen Nationalarmee. Gemeinsam veröffentlichten sie ein Video auf der Website, in dem sie die Botschaft verbreiten, dass Freundlichkeit „cool“ ist.

„Kleine Gesten der Freundlichkeit jeden Tag kann in unserer Welt so viel bewirken“, sagt auch die amerikanische Richterin Karen Ostberg aus Minisink, New York.

Eine Plattform für die ganze Familie

Die Aktion „Kindness is cool“ läuft noch bis zum Ende des Jahres. Mit mehreren ausgelobten Geldpreisen, einschließlich eines Hauptpreises von 10.000 Dollar (rund 9.350 Euro), bietet der Video-Wettbewerb den Teilnehmern nicht nur eine Plattform, um Freundlichkeit zu teilen, sondern auch die Aussicht auf eine finanzielle Belohnung für ihre Bemühungen.

Das Social-Media-Start-up Gan Jing World mit Sitz in New York wurde im Juli 2022 von ehemaligen Führungskräften aus dem Silicon Valley gegründet.

In einer Zeit, in der viele Mainstream-Plattformen mit „versteckten Agenden“ operieren und Nutzer mit unterschiedlichen Mitteln versuchen an sich zu binden, möchte CEO James Qiu mit der Plattform eine Alternative bieten: Einen familienfreundlichen digitalen Treffpunkt für den Austausch von Wissen und Standpunkten, frei von gewalttätigen, erotischen, kriminellen und schädlichen Inhalten.