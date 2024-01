Nach Fund von totem Sechsjährigen gesteht Mutter Tötung

In ihrer Vernehmung habe die 40-Jährige sich umfassend eingelassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Cottbus mit. Es sei noch am Dienstag Haftbefehl gegen die Frau erlassen worden.

Die Ermittler machten keine Angaben zum Motiv der Frau. Ein Polizeisprecher sagte, zunächst solle ihr Geständnis überprüft werden. Zur genauen Todesursache des Kinds lagen am Dienstag ebenfalls noch keine Angaben vor. Die Obduktion des Leichnams des Jungen sei erfolgt, das Gutachten liege aber noch nicht vor.

Das tote Kind war in einem auf einem Feldweg abgestellten Auto entdeckt worden. Zuvor hatte der Vater des Kinds und Ehemann der Mutter die Polizei alarmiert. (afp)