Pragsdorf: Familie, Freunde und Hunderte Biker beim Trauermarsch für kleinen Joel

Der Sechsjährige ist an dieser Stelle in Pragsdorf mit schwersten Stichverletzungen gefunden worden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Rund zwanzig Tage nach dem Verbrechen in Pragsdorf fuhren Hunderte Biker im Gedenken an den kleinen Joel durch den Ort. Dann traf man sich am Feuerwehrhaus und alle gingen zum Tatort.

Rund 500 Menschen nahmen am Trauermarsch in Pragsdorf zu Ehren des kleinen Joel teil. Hier, in dem Dorf im Osten Mecklenburg-Vorpommerns, fanden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen einer großangelegten Vermisstensuche am 14. September die Leiche des getöteten Sechsjährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei steht ein Jugendlicher aus dem Dorf unter dringendem Tatverdacht. Der 14-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Tatwaffe: ein Messer. Ein Geständnis gibt es bisher nicht.

Trauerfeier am Tatort in Pragsdorf

Der Onkel des getöteten Jungen entrollte an einer von der Pragsdorfer Feuerwehr improvisierten Gedenkstätte ein Stoffbanner mit dem Namen des Jungen: „Joel“ stand dort in großen bunten Buchstaben zwischen aufgemalten Blumen. „Den Namen wird man nie vergessen, wir werden ihn immer in unserem Herzen behalten“, rief der Mann in die Runde. So etwas Trauriges dürfe nie wieder passieren, sagte der Mann und bat um eine Gedenkminute. Man möge die Köpfe senken und an den „kleinen Mann“ denken.

„Mutter und Vater des Jungen kämpften mit den Tränen, während sie ihre anderen Kinder tröstend in die Arme nahmen“, berichtet der „Nordkurier“ von der traurigen Zusammenkunft am Tatort in Pragsdorf. Und auch vielen der gekommenen, hart anmutenden Biker in ihren Motorrad-Kutten habe das Wasser in den Augen gestanden, als diese den Eltern des kleinen Jungen kondolierten. Viele von ihnen legten Blumen ab, manche Stofftiere. Hunderte Motorradfahrer waren zu diesem traurigen Anlass nach Pragsdorf gekommen, wird berichtet.

Zusammenhalt am Tag der Deutschen Einheit

Organisiert hatte die Kundgebung Robert Hagemann aus Friedland. Wie die Zeitung schreibt, habe Hagemann sichtlich Anteil genommen am Schicksal der Familie des kleinen Joel und am Weltkindertag, am 20. September, in Friedland Spenden für die trauernde Familie gesammelt.

Am Tag der Deutschen Einheit kamen die Biker zum Feuerwehrhaus in Pragsdorf gefahren, wo sich die Trauernden versammelt hatten. Auf Facebook schreibt Hagemann: „Ich hatte ein Plan im Kopf und geplant, aber ca. 300 Biker haben es umgesetzt.“ Für den Motorradfahrer war es ein Zeichen, dass so viele gekommen waren, ein „Zeichen der Einheit“. Über die Höhe der Spenden wurde nichts bekannt gegeben.

Die Beisetzung des kleinen Joel soll am 17. Oktober im engsten Familienkreis in Neubrandenburg stattfinden, rund zehn Kilometer nordwestlich von Pragsdorf.