Baden-Württemberg: Steckdosen in Regionalzug manipuliert – Fahrgast verletzt

Ein Regionalzug fährt in den Kölner Hauptbahnhof ein. Foto: Thomas Banneyer/dpa

In einem Regionalzug in Baden-Württemberg sind mehrere Steckdosen manipuliert worden.

Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, erlitt eine 35-Jährige, die am Freitag mit dem Zug von Stuttgart nach Karlsruhe unterwegs war, einen Stromschlag, als sie eine der Steckdosen benutzen wollte. Sie sei dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Frau, habe nach dem Stromschlag die Manipulation an der Steckdose erkannt und daraufhin das Zugpersonal informiert sowie andere Reisende gewarnt. Bei der Überprüfung des Zuges wurde laut Polizei festgestellt, dass Unbekannte an mehreren Steckdosen in dem Zug Manipulationen vorgenommen hatten.

Die Bundespolizei rief dazu auf, generell vor der Benutzung öffentlich zugänglicher Steckdosen in Zügen diese visuell auf mögliche Manipulationen hin zu überprüfen. Ermittlungen wegen des Vorfalls wurden eingeleitet.(afp)