Verletztes Wildschwein rennt in Laden: Tier von Polizei erlegt

Wie die Polizei in Gifhorn mitteilte, lief das stark blutende Tier am Montag erst auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums und verirrte sich anschließend in den Laden. Kunden und Beschäftigte brachten sich teils über einen Notausgang in Sicherheit.

Von Zeugen alarmierte Polizisten blockierten den Eingang zu dem Geschäft mit einem Streifenwagen, um eine weitere Flucht zu verhindern. Experten des Veterinäramts war es laut Beamten nicht möglich, das durch den Laden irrende Wildschwein zu betäuben. Darauf entschieden Einsatzkräfte, es zu erlegen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte das Tier eine schwere Verletzung an einem Hinterbein und sackte mit diesem unter anderem beim Laufen immer wieder weg. Wie sich das Wildschwein verletzt hatte, war demnach nicht bekannt. (afp)