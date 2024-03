Vom Schlammbad, zur Wasserkrise – die Welt steht Kopf: Die Bilder des Tages

Am Strand von Jimbaran, Bali, formen balinesische Hindu-Frauen in leuchtend gelben Gewändern eine Prozession, die den Neubeginn des balinesischen Hindu-Neujahrs zelebriert – ein Ritual, das dem „Tag der Stille“ folgt.

Mit leeren Wasserkrügen machen Aktivisten und Mitglieder der Hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party auf die drückende Wasserkrise in Bengaluru aufmerksam. Sie fordern die indische Regierung zum Handeln auf.

Nächtliche Mission für das NASA-Supportteam: Nach fast sechs Monaten im Weltall kehrt die internationale Crew der Expedition 70 zur Erde zurück. Die SpaceX Dragon Endurance-Kapsel mit vier Astronauten an Bord landete sicher im Golf von Mexiko vor der Küste von Pensacola, Florida.

Tim Seifert (l.) von den Karachi Kings zeigt, dass Cricket nicht nur Präzision, sondern auch ein bisschen Flugkunst verlangt. Ganz zum Ärger von Rovman Powell, der beim Pakistan Super League in Karachi unsanft demonstriert, dass jeder Zentimeter zählt – besonders wenn man am Boden ist.

Streikende Flugbegleiter ziehen mit Bannern und Flaggen der Kabinengewerkschaft UFO zum Lufthansa Aviation Center in Frankfurt am Main.

Ein israelischer Kampfjet patrouilliert inmitten anhaltender Kämpfe zwischen Israel und Hamas-Terroristen über dem Grenzgebiet zum Südlibanon.

Seit dem Mord an Präsident Moïse im Juli 2021 ist die Sicherheitslage in Haiti immer schlechter geworden. Nun scheinen die kriminellen Banden des Karibikstaates ein politisches Ziel erreicht zu haben. Der im Ausland festsitzende Interims-Premierminister, Ariel Henry, hat seinen Rücktritt angekündigt.

In Kolonialzeiten waren Fahrradrikschas in Vietnam das populärste Verkehrsmittel. In Ho Chi Minh City (früher: Saigon) haben die „Cyclos“ inzwischen schon ausgedient. Hier in der Hauptstadt Hanoi erfreuen sich manche Reisende noch immer an einer Fahrt mit dem Nostalgiegefährt. Die Nachfrage ist allerdings gering.