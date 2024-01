Gesellschaft Irregulärer Grenzübertritt bei Berchtesgaden

Zivilcourage oder Selbstjustiz? Bauern stoppen mutmaßlichen Schleuser – Staatsanwalt ermittelt

In der letzten Dezemberwoche stoppten drei ortsansässige Bauern einen mutmaßlichen Schleuser in der Nähe von Berchtesgaden. Der Serbe sitzt in Untersuchungshaft. Allerdings ermittelt der Staatsanwalt auch gegen die Landwirte – wegen behaupteter Gewaltanwendung.