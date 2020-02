Als sich Fang Bin am 1. Februar auf den Weg durch die Stadt Wuhan machte, wusste er noch nicht, was ihn an diesem Tag erwarten würde. Drei Krankenhäuser in Wuhan lagen auf seiner Route an diesem Samstagvormittag. Fang Bin ist ein sogenannter „Bürger-Journalist“, ein Vertreter des Graswurzel-Journalismus in China.

Seit einigen Tagen berichtet er aus der abgeschotteten Stadt Wuhan, deren Einwohner er ist. Auf seinem Weg, die Wahrheit über den Coronavirus in Wuhan zu berichten, riskiert er bei seiner Recherche nicht nur Leben und seine Gesundheit angesichts des Virus, sondern auch die Verhaftung durch die Polizei. Im ersten Teil berichteten wir, wie sein 1. Februar ablief. In einem der Krankenhäuser konnte er bedrückende Aufnahmen machen.

Undercover in Wuhan

Noch am selben Abend wurde er gegen 19 Uhr zu Hause von mehreren Männern in Schutzanzügen abgeholt. Die Männer gaben vor, seine Körpertemperatur messen zu wollen. Dann brachen sie die Tür auf. Seinen Computer und seinen Laptop hatten sie mitgenommen.

Bevor Fang Bin verhaftet werden konnte, hatte er jedoch seine Aufnahmen aus dem Krankenhaus bereits ins Internet hochgeladen, wo sie sich rasch verbreiteten.

Offenbar bewahrte ihn die große Verbreitung vermutlich auch vor dem Verschwinden. Die Haltung der Polizei ihm gegenüber änderte sich wenige Stunden nach seiner Verhaftung, denn plötzlich wurde er freigelassen.

Fang Bins Statement

In einem Statement noch spät in der Nacht sprach Fang Bin über seine Erlebnisse mit den Polizisten und den Agenten von der Nationalen Sicherheit. Er machte klar: „Meine Sicherheit hängt von euch ab. Es hat keinen Sinn, Angst zu haben. Es hat keinen Sinn, sie anzuflehen. Je mehr Angst du hast, umso schlimmer wird es.“

Der einzige Weg, er hängt von uns allen ab. Es ist eine landesweite Selbsthilfe-Bewegung. Ich sollte hinzufügen: Es ist eine landesweite Bewegung der gegenseitigen Hilfe. Ich bin ein perfektes Beispiel. Ihr alle habt mich rausgeholt. Ich danke euch allen sehr.“ Fang Bin, „Bürger-Journalist“

Gegen 23, 24 Uhr hatten sie ihn laufengelassen. Es sei sehr weit gewesen. Er hatte kein Auto, doch dann fand er ein Fahrrad. Mehr als drei Stunden sei er gefahren. Nun würden seine Füße und Beine schmerzen und er sei müde. Nochmals dankte er allen herzlich und mehrfach für seine Rettung. Dann endet das Video.

Die Menschen zum Schweigen bringen

Am 2. Februar machten die Behörden eine neue Verordnung bekannt. Demnach würden alle Personen, die mit infizierten Patienten in Kontakt kommen unter Quarantäne gestellt werden.

Nach Aussage von Fang Bin wurde diese Verordnung erst nach seinem Video, der Verhaftung und anschließenden Freilassung veröffentlicht. Der „Bürger-Journalist“ geht davon aus, dass damit die Zensur noch enger angezogen wird. Es soll den Menschen noch schwerer gemacht werden, an andere Informationen als die öffentliche Version zu kommen.

On February 2, Fang Bin received an official document saying he needs to be quarantined, because he had been to a hospital and in close contact with confirmed patients.

2月2日方斌收到一个官方文件,称由于他去过医院近距离接触过确诊患者要把他隔离

#EveryoneHelpsEveryone #全民互救 pic.twitter.com/tPdexDXq7u — 曾錚 Jennifer Zeng (@jenniferatntd) February 3, 2020

Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt, wie Polizisten eine Frau an ihrer Wohnungstür aufsuchen, weil sie auf WeChat Informationen gepostet hatte. Man drohte ihr mit Konsequenzen und forderte sie auf, den Post zu löschen, einen neuen zu veröffentlichen, der den vorherigen korrigiert. Die Frau fragte: „Wie korrigieren?“ Sie könne dann sagen, dass ihr vorheriger Post nicht sehr präzise gewesen sei, vielleicht verwirrend, und dass es ihr leidtue.

„Wir haben um Anweisungen von den Führern gebeten: 1. Wir werden Sie ermahnen.“ Wenn sie sich weigere, den „Schaden“ rückgängig zu machen und sich zu entschuldigen, werde man ihre rechtliche Verantwortung untersuche „und entsprechend handeln. Verstanden?“.