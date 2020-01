Coronavirus NEWSTICKER: WHO bedauert Fehleinschätzung – Verdachtsfall am Potsdamer Schiller-Gymnasium

Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin rasant aus. Offizielle Zahlen sprechen von einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle und Infektionen in China. Neben den bestätigten Fällen stehen nach Angaben der chinesischen Behörden weitere etwa 81.000 Menschen wegen Verdachts auf den Erreger unter Beobachtung.

Der Leiter der WHO-Notfallprogramme, Michael Ryan, betonte, dass nun „die ganze Welt in Alarmbereitschaft sein“ müsse.

Alle Entwicklung im Newsticker.

Donnerstag 30.01.

9:48 Uhr: Corona-Verdachtsfall am Potsdamer Schiller-Gymnasium

Eine chinesische Schülerin aus der Klassenstufe 10 des Potsdamer Schiller-Gymnasiums wurde am gestrigen Abend in das Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus eingeliefert. „Vorsorglich wurden Schutzmaßnahmen ergriffen für den Fall, dass sie das Corona-Virus trägt“, hieß es von Seiten der Schule.

Die Schüler hätten sich schon mehrere Tage nicht in der Schule aufgehalten. Daher würde davon ausgegangen, dass „keine Ansteckungsgefahr durch den Aufenthalt im Schulgebäude“ bestehe.

Mehr dazu: Corona-Verdachtsfall am Potsdamer Schiller-Gymnasium

7:48 Uhr: Virus in ganz China verbreitet

Nachdem auch Tibet die erste Erkrankung mit dem neuen Coronavirus gemeldet hatte, sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen.

7:33 Uhr: WHO versetzt Welt in „Alarmbereitschaft“

Es sei auf „menschliche Fehler“ in den WHO-Berichten zurückzuführen, dass das Komitee die Bedrohung nur als „gemäßigt“ eingestuft hatte, erklärte Tedros. Der Leiter der WHO-Notfallprogramme, Michael Ryan, betonte, dass nun „die ganze Welt in Alarmbereitschaft sein“ müsse. Neben den bestätigten Fällen stehen nach Angaben der chinesischen Behörden nun etwas weitere 81.000 Menschen wegen Verdachts auf den Erreger unter Beobachtung.

7:12 Uhr: USA holt 195 Staatsbürger aus Wuhan – alle symptomfrei

Die USA haben rund 200 Landsleute aus Wuhan ausgeflogen. Ein Charterflugzeug mit 195 US-Staatsbürgern habe am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole verlassen, teilte die US-Gesundheitsbehörde mit. Keiner von ihnen habe Symptome gezeigt, sie würden nun noch einige Tage beobachtet. Das US-Außenministerium habe den Flug vor allem für Mitarbeiter der US-Regierung in Wuhan organisiert, bestätigte ein Sprecher der US-Botschaft in Peking.

07:08 Uhr: IKEA schließt in China sämtliche Filialen

Der schwedische Möbelkonzern Ikea schließt wegen der Coronavirus-Fälle vorübergehend sämtliche seiner Warenhäuser in China.

Mittwoch 29.01.

23:19 Uhr: Google-Büros in China werden vorerst geschlossen

Google schließt wegen der Ausbruchs des Coronavirus vorübergehend alle seine Büros in China. Die Schließung umfasst nicht nur alle Büros auf dem chinesischen Festland, wie in Peking oder Shenzhen, sondern auch die in Hongkong und Taiwan. Alphabet Inc’s Google ist in China eigentlich blockiert, das Unternehmen soll sich dort auf den Verkauf und die Technik für sein Werbegeschäft konzentrieren.

21:29 Uhr: Frankreich bestätigt fünfte Coronavirus-Infektion – Finnland den ersten Fall

Frankreichs Gesundheitsministerin hat einen fünften Fall von Infektion mit dem neuen Coronavirus aus China bestätigt. Die Patientin sei die Tochter des 80-jährigen Chinesen, der bereits mit „kritischem Zustand“ im Krankenhaus liegt. Heute flog die erste Maschine los, um französische Staatsbürger aus der chinesischen Stadt Wuhan abzuholen, ein zweiter Flug folgt am Donnerstag oder Freitag. Frankreich meldete seine ersten drei Fälle des neuen Coronavirus am letztem Freitag, den vierten Fall am Dienstag.

Finnland hat seinen ersten Coronavirus-Fall bestätigt, ein chinesischer Reisender aus Wuhan. Das finnische Institut für Gesundheit und Wohlfahrt sagte, der Reisende sei in Lapplands Zentralkrankenhaus in Nordfinnland isoliert, etwa 15 weitere Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, würden von den Behörden überwacht.

20:45 Uhr: Rund 210 US-Bürger evakuiert – Ikea und McDonalds schliessen Filialen

Japan und die USA flogen als erste Länder hunderte Staatsbürger aus Wuhan aus. Etwa 210 US-Bürger, darunter auch konsularische Mitarbeiter, landeten am Mittwoch auf einer kalifornischen Militärbasis, wie das Pentagon mitteilte. Die Passagiere würden nun von einem Notfallteam auf das Virus getestet und gegebenenfalls in Krankenhäuser gebracht, hieß es. In einer ersten europäischen Rückholaktion sollten zudem 250 französische Staatsangehörige aus China ausgeflogen werden. Am Donnerstag will Rom eine Maschine zur Evakuierung von Italienern aus Wuhan entsenden.

Der schwedische Möbelgigant Ikea verkündete am Mittwoch die vorläufige Schließung der Hälfte seiner 30 Filialen auf dem chinesischen Festland. Die US-Fastfoodkette McDonald’s schloss nach eigenen Angaben alle Restaurants in der Provinz Hubei.

18:30 Uhr: WHO hat Notfallausschuss erneut einberufen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will in ihrem Notfallausschuss erneut beraten, ob der derzeitige Ausbruch des Coronavirus einen „Gesundheitsnotstand von internationalem Belang“ darstelle. Der WHO-Vertreter Michael Ryan betonte, dass nun „die ganze Welt in Alarmbereitschaft“ und „Maßnahmen ergreifen“ müsse. In Deutschland, Frankreich, Singapur, Vietnam, Südkorea, Thailand, Taiwan, Japan, Nepal, Malaysia, Australien, Kambodscha, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA wurden bereits Infizierte festgestellt.

17:25 Uhr: 600 EU-Bürger wollen chinesische Virus-Region verlassen

Mindestens 600 EU-Bürger aus 14 Ländern wollen nach Angaben der EU-Kommission aus der vom neuartigen Coronavirus betroffenen chinesischen Metropole Wuhan ausreisen. Die Brüsseler Behörde bemühe sich nun um koordinierte Rückholaktionen, für die sie 75 Prozent die Kosten übernehmen könne.

17:05 Uhr: Vier Webasto-Mitarbeiter infiziert aber ohne Symptome – weitere Tests bisher negativ

Die vier Coronavirus-Patienten in Deutschland befinden sich nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums in klinisch gutem Zustand. Sie weisen bisher keine Symptome der Krankheit auf und seien in klinisch gutem Zustand. Es handele sich um drei Männer und eine Frau, alle sind Mitarbeiter der Firma Webasto in Oberbayern. Die Tests von Kontaktpersonen und bislang allesamt negativ verlaufen.

16:36 Uhr: Lufthansa-Gruppe streicht Flüge nach China

Alle Flüge der Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines nach China werden vorerst bis 9. Februar gestrichen. Die Maschinen nun noch ein letztes Mal anfliegen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren geplanten Flug wahrzunehmen, hieß es in einer Erklärung der Lufthansa-Gruppe. Die Crews werden nach Deutschland, die Schweiz und nach Österreich zurückgeholt. Hongkong wird weiter wie geplant angeflogen.

15:17 Uhr: Deutsche sollen nach Rückkehr in Quarantäne – Schutzmasken in Bayern gefragt

Etwa hundert Deutsche warten auf ihre Rückkehr aus Wuhan. Nun werden die Pläne konkreter. Voraussichtlich sollen sie nach ihrer Ankunft in Frankfurt für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Eine Epoch Times Korrespondentin informierte uns, dass in drei Münchner Apotheken die Atemschutzmasken ausverkauft seien.

14:35 Uhr: Corona-Verdachtsfall in Lufthansa-Maschine

An Bord einer Lufthansa-Maschine hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. An dem in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte das Unternehmen in Frankfurt.

14:02 Uhr: Asiaten wehren sich auf Twitter gegen Diskiminierung

„Ich weiß, dass die ganze Welt Angst vor dem Virus hat, aber keine Vorurteile bitte“, schreibt ein junger Mann auf Twitter. Er wehrt sich gegen die in der Bevölkerung durch die Ausbreitung des Coronavirus aufkommende Angst gegenüber Asiaten.

13:56 Uhr: China untersagt Taiwan ihre Bürger aus Wuhan zu evakuieren

China hat Taiwans Ersuchen, Flugzeuge zu chartern und taiwanesische Bürger aus Wuhan nach Hause zu bringen, abgelehnt, berichtete der taiwanesische Nachrichtensender chinatimes am Dienstag.

13:05 Uhr: Deutsche Firmen verlängern Ferien in Wuhan

Büros geschlossen und Dienstreisenverbot. Mitarbeiter deutscher Firmen mit Sitz in Wuhan befinden sich aufgrund des Coronavirus derzeit in verlängerten Betriebsferien.

Lesen Sie auch Coronavirus: Einige deutsche Firmen in Wuhan verlängern ihre Neujahrsferien

10:23 Uhr: Coronavirus in Australien nachgezüchtet

Australischen Wissenschaftlern ist es gelungen, der neuartige Coronavirus im Labor nachzuzüchten.

9:47 Uhr: Charité-Experte warnt vor Pandemie

Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, äußerte sich besorgt über die Ausbreitung des Coronavirus 2019-nCoV. Er sagte: „Das ganze Medizinsystem in Deutschland muss sich schon jetzt auf eine mögliche Pandemie vorbereiten. Wir müssen unsere Denkweise verändern von „wir halten das Virus aus dem Land“ zu „es könnte eine Pandemie auf uns zukommen“. Das bedeute, man müsse die Pandemiepläne rausholen, um auf einen möglichen Massenanfall von Patienten vorbereitet zu sein.

8:21 Uhr: British Airways stellt Flüge nach China ein British Airways hat alle Flüge nach China und aus China nach Großbritannien eingestellt. Das gelte ab sofort, teilte die Airline am Mittwoch mit. Sie verwies auf die Reisehinweise des britischen Außenministeriums für China.Bei Deutschlands größte Fluggesellschaft, der Lufthansa, finden bislang alle Flüge von und nach China wie geplant statt. Das sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. 8:10 Uhr: Ansteckungsgefahr in Bayern laut RKI „derzeit als gering erachtet“

Am 27. Januar 2020 wurde ein Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Insgesamt beläuft sich die Zahl der gemeldeten Fälle auf 4 (Stand: 28. Januar 2020, 22:15 Uhr). Alle Betroffene sind Beschäftigte der gleichen Firma, heißt es auf der Website des Bayerishcen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

Es wurde entschieden, dass auch die drei neuen Patienten in der München Klinik Schwabing stationär aufgenommen und dort medizinisch überwacht und isoliert werden. Bei einigen weiteren Kontaktpersonen läuft derzeit ein Test, ob auch hier eine Infizierung mit dem Coronavirus vorliegt. Die „Task Force Infektiologie“ hat 40 enge Kontaktpersonen in der Firma ermittelt, die vorsichtshalber getestet werden.

Unter der Telefon-Hotline des Gesundheitsministeriums Bayerns 09131/6808-5101 können Bürgerinnen und Bürger Fragen zum Coronavirus stellen.

Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der „Task Force Infektiologie“ des LGL und vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet.

7:59 Uhr: Australien will Landsleute aus Wuhan ausfliegen

Nach einer Reihe von Staaten will nun auch Australien seine Bürger aus der chinesischen Region Wuhan ausfliegen, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Das kündigte Premierminister Scott Morrison in Canberra an. Für die ausgeflogenen Landsleute werde eine eigene Quarantäne-Zone eingerichtet, in der sich die Betroffenen zunächst 14 Tage aufhalten müssten.

7:55 Uhr: Japaner werden aus Wuhan zurückgeholt

Japan hat die ersten Landsleute aus dem chinesischen Wuhan zurückgeholt. Die Chartermaschine der japanischen Regierung mit 206 Menschen an Bord sei inzwischen auf dem Tokioter Flughafen Haneda gelandet, berichten örtliche Medien. Sie benutzten nicht den normalen Flugterminal für reguläre Passagiere, sondern wurden in einem Spezialbus in eine medizinische Einrichtung gebracht, hieß es. Japan hat inzwischen einen ersten Fall der neuen Lungenkrankheit bestätigt

0:30 Uhr: Spielwarenmesse in Nürnberg mit 360 Ausstellern aus China

Ab den Morgenstunden des 29. Januar werden Tausende und Abertausende nach Nürnberg strömen. Denn dort findet die beliebte Spielwarenmesse 2020 statt, 2.886 Aussteller aus 68 Ländern und 67.000 Besucher aus 132 Ländern werden erwartet, darunter auch 360 Aussteller aus China.

In Anbetracht des bereits in Bayern ausgebrochenen Infekts mit dem aus China stammenden Coronavirus „2019-nCoV“ hält Hygiene-Experte Klaus-Dieter Zastrow, früherer Leiter des Fachgebiets „Übertragbare Krankheiten, Impfwesen und Krankenhaushygiene“ am Robert-Koch-Institut, es für „unverantwortlich“, dass die bis 2. Februar andauernde Messe nicht abgesagt wird.

(afp/dpa/dts/red)