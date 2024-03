„Gesundheit und Menschenrechtsverletzungen“: Experten-Livestream kann doch am Freitag stattfinden

Der Weltrat für Gesundheit (World Councel for Health, WCH) wird am frühen Freitagnachmittag, 22. März 2024, eine öffentliche Pressekonferenz aus Genf streamen, bei der neun Gesundheitsfachleute aus unterschiedlichen Ländern ihre Sicht auf das Thema „Menschenrechte und COVID-19“ vorstellen können.

Der Livestream soll gegen 14:00 Uhr auf der Website des WCH zu verfolgen sein. Für Menschen, die direkt vor Ort an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, werde die genaue Lokalität im Genfer Stadtzentrum nach persönlicher Anmeldung per E-Mail ([email protected]) bekannt gegeben, heißt es im Ankündigungstext zur Veranstaltung.

Während der Konferenz sollen neun der prominentesten internationalen Kritiker der Corona-Maßnahmenpolitik als Referenten zu Wort kommen:

Hintergrund der eilig anberaumten Pressekonferenz ist die Absage einer Nebenveranstaltung, die ursprünglich am Rand der 55. ordentlichen Menschenrechtssitzung des UN-Menschenrechtsrats am Donnerstagmittag hätte stattfinden sollen. Dort hätten Bhakdi, Peronne, Plothe und Lawrie ihre Sichtweise zum Thema äußern sollen.

Doch der UN-Menschenrechtsrat habe die Zusammenkunft kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen, berichtet der WCH. Der Grund für die Absage ist nicht bekannt. Eine schriftliche Anfrage der Epoch Times bei der UNO brachte bis zum Redaktionsschluss keine näheren Erkenntnisse.

Nach Angaben des WCH wäre es das erste Mal überhaupt gewesen, dass sich Sachverständige unter dem Dach der Vereinten Nationen für jedermann sichtbar „insbesondere zu Menschenrechtsverletzungen während der COVID-19-Krise“ hätten zu Wort melden dürfen.

Der UN-Menschenrechtsrat (Human Rights Council, HRC) wurde nach Angaben des Schweizer Fernsehsenders SRF 2006 in Genf als „Unterorgan“ der Vereinten Nationen (United Nations Organisation, UNO) gegründet. Er habe auf Betreiben der Schweiz damals die Menschenrechtskommission abgelöst. Derzeit gehören dem UN-Menschenrechtsrat nach Angaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte nur 47 von 193 UNO-Mitgliedstaaten an.

Beim World Councel for Health handelt es sich dem eigenen Verständnis nach um einen gemeinnützigen, spendenfinanzierten Zusammenschluss der „weltweit besten Gesundheitsbefürworter, Ärzte, Innovatoren und Aktivisten, die sich für eine gute Gesundheit für alle einsetzen“. Der Rat setze sich „dafür ein, die Menschenrechte und den freien Willen zu schützen und gleichzeitig Menschen zu befähigen, die Kontrolle über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu übernehmen“. Die verbindende Vision:

Wir glauben an eine gesunde Welt, in der jeder Informationstransparenz, Zugang zu bewährten Medikamenten und echtes Handeln im Angesicht von Krankheiten genießt – und dabei die persönlichen Gesundheitsentscheidungen jedes Einzelnen respektiert, ohne Angst vor Diskriminierung oder Verfolgung. Wir glauben an eine Welt, in der wir dafür sorgen, dass unser Wasser und unsere Luft sauber bleiben, unsere Lebensmittel nicht verunreinigt werden und unsere Familien zusammenhalten.“