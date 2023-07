Lila Süßkartoffel – Krebsprävention auf dem Teller?

Im farbenfrohen Gewand präsentiert sich eine potenzielle Vorbeugung gegen Krebs: die lila Süßkartoffel. Mit ihrer reichen Nährstoffdichte und ihrem guten Geschmack zieht die Knolle nicht nur in der Küche, sondern nach vielversprechenden Studienergebnissen auch in der Medizin die Aufmerksamkeit auf sich.

Die lila Süßkartoffel ist nicht nur köstlich, sondern auch reich an Nährstoffen. Forschungen haben zudem ergeben, dass dieses Wurzelgemüse potenziell krebshemmende Eigenschaften aufweist.

Die Wirkung der lila Süßkartoffel auf Krebszellen

Laut Ernährungsexperten sind Süßkartoffeln reich an Ballaststoffen, Vitamin C, Beta-Carotin und weiteren Mineralien. Lila Süßkartoffeln weisen die gleichen Nährstoffe auf wie andere Süßkartoffelarten, verfügen jedoch zusätzlich über eine hohe Konzentration von Anthocyanen. Diese Flavonoide sind verantwortlich für die Färbung von roten, blauen und violetten Blüten, Früchten und Gemüse.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Anthocyane starke antioxidative und entzündungshemmende Funktionen aufweisen und das Wachstum und die Ausbreitung von Tumorzellen hemmen, was letztendlich zum Zelltod führt.

Lila Süßkartoffeln werden weltweit gerne verzehrt. Das Landwirtschaftliche Forschungsinstitut von Taiwan (TARI) hat eine lila Süßkartoffelsorte gezüchtet, die einen besonders hohen Gehalt an Anthocyanen aufweist. Es wurden Zellversuche mit Extrakten dieser Kartoffelsorte durchgeführt, um zu prüfen, ob sie das Wachstum von Tumorzellen stoppen und entzündliche Immunreaktionen mindern können. Die Ergebnisse dieser Versuche zeigten, dass der lila Süßkartoffelextrakt, der in Taiwan hergestellt wurde, tatsächlich in der Lage ist, das Wachstum von Krebszellen zu verlangsamen, ihre Ausbreitung zu hemmen, den natürlichen Zelltod (Apoptose) zu fördern sowie die Aktivität entzündlicher Immunfaktoren zu verringern.

Weitere Lebensmittel mit potenziellen Anti-Krebs-Eigenschaften

Nicht nur die lila Süßkartoffel, sondern auch viele andere dunkle Früchte und Gemüsesorten wie Brombeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, schwarze Bohnen, schwarzer Reis, Granatäpfel und Tomaten sind reich an Anthocyanen.

Eine Ernährung, die eine Vielfalt an farbenfrohen Lebensmitteln umfasst, unterstützt eine umfassende Nährstoffversorgung. In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird angenommen, dass die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser jeweils einem von fünf Organen zugeordnet sind: Leber, Herz, Milz, Lunge und Nieren. Diese Organe korrespondieren ihrerseits mit den Farben Grün, Rot, Gelb, Weiß und Schwarz. Daher heißt es in der TCM, dass der Verzehr von Lebensmitteln in verschiedenen Farben die Gesundheit der entsprechenden Organe fördern kann und beim Essen auf eine „bunte“ Vielfalt geachtet werden soll.

Gesundheitliche Vorteile von Anthocyanen

Trotz der zahlreichen Vorteile von Anthocyanen stellt sich die Frage, warum wir nicht einfach direkt Anthocyanin-Extrakte konsumieren können. Es gibt hierfür zwei zentrale Gründe.

Zum einen kann bei der Extraktion von Anthocyanen aus Lebensmitteln die ursprüngliche Form, die in der Nahrung vorhanden ist, verändert und zu einer durch biochemische Prozesse synthetisierten Substanz werden. Daher kann die Echtheit und Reinheit des Anthocyanin-Extraktes nicht gewährleistet werden.

Zum anderen bewahren alle biochemischen Stoffe in Lebensmitteln ein natürliches Gleichgewicht mit anderen biochemischen Substanzen. Pflanzen erhalten ebenfalls ein ausgewogenes Verhältnis verschiedener Elemente, um zu überleben. Wenn eine bestimmte Substanz aus einer Pflanze extrahiert wird, ist es in seiner Reinform eher wie ein Medikament mit unterschiedlichen Effekten und Wirkungen auf den Körper.

In einer ausgewogenen Ernährung lassen sich lila Süßkartoffeln und andere dunkel gefärbte Früchte und Gemüsesorten, die große Mengen an Anthocyanen enthalten, einfach integrieren. Dies kann dazu beitragen, chronischen Entzündungen vorzubeugen, die antioxidative Kapazität zu steigern, das Immunsystem zu stärken und potenziell gegen Krebszellen zu wirken.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Can Purple Sweet Potato Fight Cancer?“ und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf. (deutsche Bearbeitung kr, cs)