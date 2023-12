Strahlender Teint ohne Chemikalien – Augencreme selbst machen

Die Haut um die Augen herum ist besonders dünn und zart. Wer nicht möchte, dass sie austrocknet und vorzeitig Fältchen bildet, sollte sie gut pflegen. Allerdings enthalten handelsübliche Augencremes viele schädliche Chemikalien wie Konservierungsmittel, Weichmacher und andere Zusatzstoffe. Diese können der Gesundheit schaden.

Gefährliche Chemikalien in herkömmlichen Augencremes

Einige der potenziell schädlichen Chemikalien, die in manchen handelsüblichen Augencremes lauern, sind:

Phenoxyethanol: Dieser Inhaltsstoff ist ein gängiges Konservierungsmittel in Augencremes. Er ist giftig für Zellen der Meibom-Drüse (Talgdrüsen am Rand der Augenlider). Wenn man diese 30 Minuten lang dem Stoff aussetzt, verringert sich die Zellaktivität erheblich – selbst bei Konzentrationen, die unter der für den menschlichen Gebrauch zugelassenen Dosierung liegen. Nach 24 Stunden in der für den Menschen zugelassenen Menge schwinden die Zellen oder sterben ab.

Parabene: Als synthetische Konservierungsmittel verlängern Parabene die Haltbarkeit von Augencremes. Sie stehen aber auch mit Hormonstörungen in Verbindung, da sie Östrogen im Körper nachahmen können. Auf diese Weise könnten sie zur Entstehung von Brustkrebs beitragen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Propylenglykol: Propylenglykol ist ein Feuchthaltemittel und Weichmacher. Er kann bei manchen Menschen Hautreizungen und eine allergische Kontaktdermatitis hervorrufen.

Künstliche Duftstoffe: Die angenehmen Düfte in Augencremes werden oft mit Dutzenden von synthetischen Chemikalien hergestellt. Sie können allergische Reaktionen und eine Dermatitis (chronische Entzündung der Haut) auslösen sowie das Krebsrisiko erhöhen.

Formaldehydabspalter: Einige Cremes enthalten Konservierungsmittel, die den Konservierungsstoff Formaldehyd freisetzen. Dieser kann Krebs beim Menschen erzeugen. Formaldehyd-freisetzende Stoffe wie Natrium-Hydroxymethylglycinat und Imidazolidinylharnstoff stehen mit Dermatitis und Allergien in Verbindung.

Augencreme selbst machen – mit natürlichen Zutaten

Wenn man seine eigene Augencreme herstellt, kann man diese schädlichen Chemikalien vermeiden und seine Gesundheit vor den möglichen Risiken einer langfristigen Belastung schützen. Im Folgenden ein Rezept für eine hausgemachte Augencreme, die mit Zutaten aus biologischem Anbau zubereitet werden sollte. Dadurch kann man die Kraft natürlicher Inhaltsstoffe nutzen, um die Hautgesundheit zu fördern.

Augencreme gegen die Hautalterung

Zutaten:

75 Gramm Sheabutter

75 Gramm Kokosöl

75 Gramm Kakaobutter

75 Gramm Jojobaöl

1 Esslöffel Bienenwachs

1 Teelöffel Aprikosenkernöl

20 Tropfen Wildrosenöl

20 Tropfen Sandelholzsamenöl

1 Teelöffel Aloe-Vera-Gel (oder das Gel eines zwei Zentimeter langen Stücks frischer Aloe)

1 Teelöffel Honig

15 bis 30 Tropfen ätherisches Öl nach Belieben (ich mag einen Tropfen Rosmarin, fünf Tropfen Vanille und zehn Tropfen ätherisches Weihrauchöl)

Zubereitung:

Sheabutter, Kokosöl, Kakaobutter, Jojobaöl und Bienenwachs in einer Glasschüssel vermengen. Die Mischung bei mittlerer bis niedriger Hitze in einem Wasserbad schmelzen und dabei so lange rühren, bis sie gut vermischt ist. Dann die Mixtur vom Herd nehmen. Die Masse abkühlen lassen und dabei gelegentlich mit einem Stabmixer pürieren. Die restlichen Zutaten hinzufügen und mit dem Stabmixer gründlich mischen. Die Schüssel so lange in den Kühlschrank stellen, bis die Mischung anfängt, hart zu werden, aber noch etwas weich ist. Die Mischung aus dem Kühlschrank nehmen und mit einem Stabmixer aufschlagen, bis die Augencreme eine glatte, cremige Konsistenz hat. Die Augencreme in einen sauberen, luftdichten Glasbehälter füllen.

Anwendung: Zum Auftragen eine kleine Menge auf den Finger geben und sanft in die Haut um die Augen einmassieren. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Sicherheitshinweise

Schwangere oder Stillende, Kinder unter zwei Jahren, Allergiker und Menschen, die verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, sollten vor der Anwendung von ätherischen Ölen einen Arzt konsultieren.

Auch alle anderen Personen sollten vor der Verwendung des oben beschriebenen Rezepts einen Arzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass die Inhaltsstoffe auf ihre spezifischen gesundheitlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Vor der Anwendung immer eine kleine Menge des Produkts auf eine unauffällige Stelle auftragen. Bei eventuell auftretenden Rötungen oder Reizungen die Augencreme nicht verwenden.

Wer allergisch oder empfindlich auf eine der Zutaten reagiert, sollte dieses Rezept nicht verwenden.

Zur Autorin

Sina McCullough ist Ernährungswissenschaftlerin, Kräuterkundige und zertifizierte Heilpraktikerin des Vereins Gluten Free Society. Sie konzipierte das Programm „GO WILD: How I Reverse Chronic & Autoimmune Disease“, in dem sie erklärt, wie chronische und Autoimmunerkrankungen mit der richtigen Ernährung geheilt werden können. Zudem ist sie Autorin mehrerer Bücher.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Crafting Your Own Age-Defying Eye Cream“ (redaktionelle Bearbeitung as).