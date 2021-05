Weltweit bemühen sich Regierungen, möglichst viele Menschen gegen Corona zu impfen – basierend auf unzureichenden wissenschaftlichen Forschungen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, Ärzten und Politikexperten haben sich die Datenlage angeschaut. Ihr Ergebnis: Trotz der Aufrufe zur Vorsicht wurden die Risiken der SARS-CoV-2-Impfungen von Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden heruntergespielt oder ignoriert. Bis wesentliche Fragen nicht beantwortet wären, sollten alle Massenimpfungen beziehungsweise „Gentherapien oder Impfvektortherapien“ weltweit gestoppt werden.

Eine Gruppe von 48 führenden Wissenschaftlern, Ärzten und Politikexperten haben ein Dokument veröffentlicht, welches die Sicherheit und Wirksamkeit der aktuellen „Impfstoffe“ gegen COVID-19 infrage stellt. Aufgrund unzureichender Forschung „schlagen [die Autoren] vor“, alle Massenimpfungen sofort zu stoppen.

Die verwendeten Therapien, die auf der ganzen Welt als „Impfstoffe“ bezeichnet werden, entsprechen der Meinung der Gruppe zufolge „nicht der Definition des Wortes Impfstoff“ – sie sollten als „Gentherapien oder Impfvektortherapien“ bezeichnet werden. Die Autoren des Berichtes kommen aus Spanien und Frankreich sowie aus Nord-, Mittel- und Südamerika.

Die französische Abendzeitung „France Soir“ empfiehlt allen Menschen – „unabhängig von ihren Ansichten über Gentherapien oder Impfstoffe“-, das Manuskripts zu lesen. Es bedeute „einen Schritt nach vorn in Bezug auf die Rechenschaftspflicht und den freien Informationsfluss zu diesem wichtigen Thema“.

Noch immer gebe es noch viel zu viele unbeantwortete Fragen über die Sicherheit und Wirksamkeit (einschließlich Nebenwirkungen und Langzeitfolgen) sowie der grundlegenden Notwendigkeit der COVID-19-Therapien. Auch ob sich die Impfungen selbst wie ein Virus ausbreiten können, ist bislang nicht ausreichend erforscht [Epoch Times berichtete].

Epoch Times hat den Anfang Mai veröffentlichten Artikel im Folgenden übersetzt. [Link zum Originaltext].

SARS-CoV-2 Massenimpfungen: Dringende Fragen zur Impfstoffsicherheit, die Antworten von internationalen Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden, Regierungen und Impfstoffentwicklern verlangen

Roxana Bruno1, Peter McCullough2, Teresa Forcades i Vila3, Alexandra Henrion-Caude4, Teresa García-Gasca5, Galina P. Zaitzeva6, Sally Priester7, María J. Martínez Albarracín8, Alejandro Sousa-Escandon9, Fernando López Mirones10, Bartomeu Payeras Cifre11, Almudena Zaragoza Velilla10, Leopoldo M. Borini1, Mario Mas1, Ramiro Salazar1, Edgardo Schinder1, Eduardo A Yahbes1, Marcela Witt1, Mariana Salmeron1, Patricia Fernández1, Miriam M. Marchesini1, Alberto J. Kajihara1, Marisol V. de la Riva1, Patricia J. Chimeno1, Paola A. Grellet1, Matelda Lisdero1, Pamela Mas1, Abelardo J. Gatica Baudo12, Elisabeth Retamoza12, Oscar Botta13, Chinda C. Brandolino13, Javier Sciuto14, Mario Cabrera Avivar14, Mauricio Castillo15, Patricio Villarroel15, Emilia P. Poblete Rojas15, Bárbara Aguayo15, Dan I. Macías Flores15, Jose V. Rossell16, Julio C. Sarmiento17, Victor Andrade-Sotomayor17, Wilfredo R. Stokes Baltazar18, Virna Cedeño Escobar19, Ulises Arrúa20, Atilio Farina del Río21, Tatiana Campos Esquivel22, Patricia Callisperis23, María Eugenia Barrientos24, Karina Acevedo-Whitehouse5,*

1 Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. Argentinien.

2 Baylor University Medical Center. Dallas, Texas, USA.

3 Monestir de Sant Benet de Montserrat, Spanien.

4 INSERM U781 Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Paris Descartes-Sorbonne Cité, Institut Imagine, Frankreich.

5 School of Natural Sciences. Autonomous University of Querétaro, Mexiko.

6 Prof. em. of Medical Immunology. Universidad de Guadalajara, Jalisco, Mexiko.

7 Ärzte für Aufklärung Puerto Rico. Ashford Medical Center. San Juan, Puerto Rico.

8 Prof. em. of Clinical Diagnostic Processes. University of Murcia, Spanien.

9 Urologist Hospital Comarcal de Monforte, University of Santiago de Compostela, Spanien.

10 Biologen für Aufklärung, Spanien.

11 Mikrobiologe im Ruhestand. University of Barcelona, Spanien.



Zusammenfassung

Center for Integrative Medicine MICAEL (Medicina Integrativa Centro Antroposófico Educando en Libertad). Mendoza, Argentinien.Ärzte für Aufklärung Argentinien. ´Ärzte für Aufklärung Uruguay.Ärzte für Freiheit Chile.Orthopäde. Chile.Ärzte für Aufklärung Peru.Ärzte für Aufklärung Guatemala.Concepto Azul S.A. Ecuador.Ärzte für Aufklärung Brasilien.Ärzte für Aufklärung Paraguay.Ärzte für Aufklärung Costa Rica.Ärzte für Aufklärung Bolivien.Ärzte für Aufklärung El Salvador.* Ansprechpartnerin: Karina Acevedo-Whitehouse, [email protected]

Seit Beginn des COVID-19-Ausbruchs ist ein beispielloser Wettlauf um die Erprobung neuer Plattformen, die Immunität gegen SARS-CoV-2 verleihen sollen, entbrannt, der zur Notzulassung verschiedener Impfstoffe führte. Trotz der Fortschritte bei der medikamentösen Therapie mit Kombinationspräperaten (Multi-Drug-Therapien) von COVID-19-Patienten besteht der aktuelle Auftrag darin, die Weltbevölkerung so schnell wie möglich zu immunisieren.

Das Fehlen gründlicher Tierversuche vor den klinischen Studien und die Zulassung auf der Grundlage von Sicherheitsdaten, die aus Experimenten, die weniger als 3,5 Monate dauerten, gewonnen wurden, werfen Fragen zur Sicherheit dieser Impfstoffe auf. Die kürzlich identifizierte Rolle des SARS-CoV-2-Glykoproteins Spike für die Auslösung der für COVID-19 charakteristischen Endothelschäden, selbst bei fehlender Infektion, ist äußerst relevant, da die meisten der zugelassenen Impfstoffe die Produktion des Glykoproteins Spike bei den Empfängern induzieren.

Angesichts der hohen Rate des Auftretens von unerwünschten Wirkungen und des breiten Spektrums an Arten von unerwünschten Wirkungen, die bisher berichtet wurden, sowie des Potenzials für impfstoffbedingte Krankheitsverstärkung, Th2-Immunpathologie, Autoimmunität und Immunevasion, besteht ein Bedarf an einem besseren Verständnis der Vorteile und Risiken von Massenimpfungen, insbesondere bei den Gruppen, die in den klinischen Studien ausgeschlossen wurden.

Trotz der Aufrufe zur Vorsicht wurden die Risiken der SARS-CoV-2-Impfung von Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden heruntergespielt oder ignoriert. Wir appellieren an die Notwendigkeit eines pluralistischen Dialogs im Kontext der Gesundheitspolitik und betonen kritische Fragen, die dringend beantwortet werden müssen, wenn wir eine globale Erosion des öffentlichen Vertrauens in die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit vermeiden wollen.

Einleitung

Seit COVID-19 im März 2020 zur Pandemie erklärt wurde, wurden weltweit über 150 Millionen Fälle und 3 Millionen Todesfälle gemeldet. Trotz der Fortschritte bei der frühzeitigen ambulanten, multimedikamentösen Therapie von Hochrisikopatienten, die zu einer 85-prozentigen Reduktion von COVID-19-Hospitalisierungen und Todesfällen führte [1], ist das aktuelle Paradigma zur Kontrolle Massenimpfungen. Wir erkennen den Aufwand an, der mit der Entwicklung, Produktion und Notfallzulassung von SARS-CoV-2-Impfstoffen verbunden ist, sind jedoch besorgt darüber, dass die Risiken von Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden minimiert oder ignoriert wurden, obwohl zur Vorsicht aufgerufen wurde [2-8].

Impfstoffe für andere Coronaviren wurden noch nie für den Menschen zugelassen und Daten aus der Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen, die neutralisierende Antikörper hervorrufen sollen, zeigen, dass sie die COVID-19-Krankheit durch Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) und Th2-Immunpathologie verschlimmern können, unabhängig von der Impfstoffplattform und der Verabreichungsmethode [9-11]. Es ist bekannt, dass bei Tieren, die gegen SARS-CoV und MERS-CoV geimpft wurden, nach einer viralen Provokation eine impfstoffbedingte Verstärkung der Krankheit auftritt, was auf Immunkomplexe und Fc-vermittelte Virusbindung durch Makrophagen zurückgeführt wird, die die T-Zell-Aktivierung und Entzündung verstärken [11-13].

Im März 2020 bewerteten Impfstoff-Immunologen und Coronavirus-Experten die Risiken des SARS-CoV-2-Impfstoffs auf der Grundlage von SARS-CoV-Impfstoffstudien in Tiermodellen. Die Expertengruppe kam zu dem Schluss, dass ADE und Immunpathologie ein echtes Problem darstellen, erklärte aber, dass das Risiko nicht ausreicht, um die klinischen Studien zu verzögern, obwohl eine fortlaufende Überwachung notwendig wäre [14]. Zwar gibt es keine eindeutigen Hinweise auf das Auftreten von ADE und impfstoffbedingter Immunpathologie bei Probanden, die mit SARS-CoV-2-Impfstoffen immunisiert wurden [15], aber in den bisherigen Sicherheitsstudien wurden diese schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen (SAE) nicht speziell untersucht.

Angesichts der Tatsache, dass die Nachbeobachtung der Probanden nicht länger als 2-3,5 Monate nach der zweiten Dosis dauerte [16-19], ist es unwahrscheinlich, dass solche SAE beobachtet worden wären. Trotz Fehlern in der Berichterstattung kann nicht ignoriert werden, dass selbst unter Berücksichtigung der Anzahl der verabreichten Impfstoffe laut dem US Vaccine Adverse Effect Reporting System (VAERS) die Zahl der Todesfälle pro Million verabreichter Impfstoffdosen um mehr als das 10-fache gestiegen ist.

Wir glauben daher, dass es einen dringenden Bedarf für einen offenen wissenschaftlichen Dialog über die Sicherheit von Impfstoffen im Zusammenhang mit groß angelegten Impfungen gibt. In diesem Beitrag beschreiben wir einige der Risiken von Massenimpfungen im Kontext der Ausschlusskriterien von Phase-3-Studien und diskutieren die SAE, die in nationalen und regionalen Systemen zur Registrierung unerwünschter Wirkungen gemeldet werden. Wir weisen auf unbeantwortete Fragen hin und machen auf die Notwendigkeit eines vorsichtigeren Ansatzes bei Massenimpfungen aufmerksam.

Ausschlusskriterien der Phase-3-Studie zu SARS-CoV-2

Mit wenigen Ausnahmen schlossen die SARS-CoV-2-Impfstoffstudien ältere Menschen aus [16-19], was es unmöglich macht, das Auftreten von Eosinophilie und verstärkter Entzündung nach der Impfung bei älteren Menschen zu identifizieren. Studien mit SARS-CoV-Impfstoffen zeigten, dass immunisierte ältere Mäuse ein besonders hohes Risiko für eine lebensbedrohliche Th2-Immunpathologie aufwiesen [9,20]. Trotz dieser Erkenntnisse und der äußerst begrenzten Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von SARS-CoV-2-Impfstoffen bei älteren Menschen haben sich die Kampagnen der Massenimpfungen von Anfang an auf diese Altersgruppe konzentriert.

Die meisten Studien schlossen auch schwangere und stillende Probanden sowie Personen mit chronischen und schweren Erkrankungen wie Tuberkulose, Hepatitis C, Autoimmunität, Koagulopathien, Krebs und Immunsuppression aus [16-29], obwohl diesen Empfängern der Impfstoff inzwischen unter der Prämisse der Sicherheit angeboten wird.

Ein weiteres Ausschlusskriterium für fast alle Studien war eine vorherige Exposition gegenüber SARS-CoV-2. Dies ist bedauerlich, da dadurch die Möglichkeit verwehrt wurde, äußerst relevante Informationen über ADE nach der Impfung bei Personen zu erhalten, die bereits SARS-Cov-2-Antikörper haben. Nach unserem besten Wissen wird die ADE bei keiner Alters- oder Krankheitsgruppe, der der Impfstoff derzeit verabreicht wird, systematisch überwacht. Darüber hinaus werden, obwohl ein erheblicher Anteil der Bevölkerung bereits Antikörper hat [21], Tests zur Bestimmung des SARS-CoV-2-Antikörperstatus vor der Verabreichung des Impfstoffs nicht routinemäßig durchgeführt.

Werden schwerwiegende unerwünschte Wirkungen der SARS-CoV-2-Impfstoffe unbemerkt bleiben?

COVID-19 umfasst ein breites klinisches Spektrum, das von sehr leichten bis hin zu schweren pulmonalen Pathologien und tödlichen Multiorganerkrankungen mit entzündlichen, kardiovaskulären und Blutgerinnungs-Dysregulationen reicht [22-24]. In diesem Sinne wären Fälle von impfstoffbedingten ADE oder Immunpathologie klinisch nicht von schwerer COVID-19 zu unterscheiden [25]. Darüber hinaus verursacht das Spike-Glykoprotein allein, auch in Abwesenheit des SARS-CoV-2-Virus, in vitro und in vivo bei syrischen Hamstern Endothelschäden und Bluthochdruck, indem es das Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) herunterreguliert und die mitochondriale Funktion beeinträchtigt [26].

Obwohl diese Befunde beim Menschen noch bestätigt werden müssen, sind die Implikationen dieses Ergebnisses erschütternd, da alle für den Notfalleinsatz zugelassenen Impfstoffe auf der Abgabe oder Induktion der Synthese von Spike-Glykoproteinen beruhen. Im Falle von mRNA-Impfstoffen und Adenovirus-vektorisierten Impfstoffen hat keine einzige Studie die Dauer der Spike-Produktion beim Menschen nach der Impfung untersucht. Nach dem Vorsichtsprinzip ist die Überlegung parsimonisch, dass die impfstoffinduzierte Spike-Synthese klinische Anzeichen einer schweren COVID-19-Infektion hervorrufen und fälschlicherweise als neue Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen gezählt werden könnten.

Sollte dies der Fall sein, werden die wahren negativen Auswirkungen der derzeitigen globalen Impfstrategie möglicherweise nie erkannt, es sei denn, Studien untersuchen speziell diese Frage. Es gibt bereits nicht-kausale Hinweise auf einen vorübergehenden oder anhaltenden Anstieg von COVID-19-Todesfällen nach der Impfung in einigen Ländern, und angesichts der Pathogenität von Spike müssen diese Todesfälle eingehend untersucht werden, um festzustellen, ob sie mit der Impfung zusammenhängen.

Foto: Bruno et al. Todesfälle an und mit COVID-19 (tägliche Meldezahlen) steigen weltweit (über-)proportional zur Zahl der Menschen mit mindestens einer Impfung. Grafiken umfassen Daten vom jeweiligen Impfstart bis zum 3. Mai 2021. v.l.n.r., oben: A) Indien, Anteil der Geimpften (min. eine Impfdosis): 9,25 Prozent; B) Thailand, 1,58 %; C) Kolumbien, 6,79 %; unten: D) Mongolei, 31,65 %; E) Israel, 62,47 %; F) Welt, 7,81 %. Mit Daten von Our World in Data (abgerufen 4. Mai 2021). Zum Vergrößern klicken, öffnet in neuem Tab.

Unerwartete unerwünschte Reaktionen auf SARS-CoV-2-Impfstoffe

Ein weiterer kritischer Punkt, der angesichts des globalen Ausmaßes der SARS-CoV-2-Impfung zu berücksichtigen ist, ist die Autoimmunität. SARS-CoV-2 hat zahlreiche immunogene Proteine, und alle bis auf eines seiner immunogenen Epitope haben Ähnlichkeiten mit menschlichen Proteinen [27]. Diese können als Quelle für Antigene dienen und zu Autoimmunität führen [28].

Es stimmt zwar, dass die gleichen Effekte bei einer natürlichen Infektion mit SARS-CoV-2 beobachtet werden könnten, aber die Impfung ist für den Großteil der Weltbevölkerung vorgesehen, während laut Dr. Michael Ryan, Leiter der Notfallabteilung der Weltgesundheitsorganisation, schätzungsweise nur 10 Prozent der Weltbevölkerung mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Wir konnten keine Beweise dafür finden, dass irgendeiner der derzeit zugelassenen Impfstoffe homologe immunogene Epitope überprüft und ausgeschlossen hat, um eine mögliche Autoimmunität aufgrund eines pathogenen Primings zu vermeiden.

Einige unerwünschte Reaktionen, einschließlich Blutgerinnungsstörungen, wurden bereits bei gesunden und jungen geimpften Personen gemeldet. Diese Fälle führten dazu, dass die Verwendung von adenoviral vektorisierten ChAdOx1-nCov-19- und Janssen-Impfstoffen in einigen Ländern ausgesetzt oder eingestellt wurde. Es wird nun angenommen, dass die Impfung mit ChAdOx1-nCov-19 möglicherweise zu einer immunthrombotischen Thrombozytopenie (VITT) führen kann, die durch Thrombozyten-aktivierende Antikörper gegen den Thrombozytenfaktor-4 vermittelt wird und klinisch eine Autoimmunheparin-induzierte Thrombozytopenie imitiert [29].

Leider wurde dieses Risiko bei der Zulassung dieser Impfstoffe übersehen, obwohl die Adenovirus-induzierte Thrombozytopenie seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt ist und ein konsistentes Ereignis mit adenoviralen Vektoren darstellt [30]. Das Risiko einer VITT wäre vermutlich bei Personen höher, die bereits ein Risiko für Blutgerinnsel haben, einschließlich Frauen, die orale Kontrazeptiva verwenden [31], sodass Kliniker ihre Patienten unbedingt entsprechend beraten müssen.

Auf Bevölkerungsebene könnte es auch impfstoffbedingte Auswirkungen geben. SARS-CoV-2 ist ein sich schnell entwickelndes RNA-Virus, das bisher mehr als 40.000 Varianten hervorgebracht hat [32,33], von denen einige die antigene Domäne des Spike-Glykoproteins betreffen [34,35].

Angesichts der hohen Mutationsraten könnte die impfinduzierte Synthese hoher Mengen an Anti-SARS-CoV-2-Spike-Antikörpern bei geimpften Personen theoretisch zu suboptimalen Reaktionen gegen nachfolgende Infektionen durch andere Varianten führen [36], ein Phänomen, das als „ursprüngliche antigene Sünde“ [37] oder antigenes Priming [38] bekannt ist. Es ist nicht bekannt, inwieweit Mutationen, die die Antigenität von SARS-CoV-2 beeinflussen, während der viralen Evolution fixiert werden [39], aber es ist plausibel, dass Impfstoffe als selektive Kräfte wirken, die Varianten mit höherer Infektiosität oder Übertragbarkeit vorantreiben.

In Anbetracht der hohen Ähnlichkeit zwischen den bekannten SARS-CoV-2-Varianten ist dieses Szenario unwahrscheinlich [32,34], aber wenn sich zukünftige Varianten stärker in Schlüsselepitopen unterscheiden, könnte die globale Impfstrategie dazu beigetragen haben, ein noch gefährlicheres Virus zu formen. Auf dieses Risiko wurde die WHO kürzlich in einem offenen Brief aufmerksam gemacht [40].

Diskussion

Die hier skizzierten Risiken sind ein großes Hindernis für die Fortsetzung der weltweiten SARS-CoV-2-Impfung. Es werden Nachweise über die Sicherheit aller SARS-CoV-2-Impfstoffe benötigt, bevor mehr Menschen dem Risiko dieser Experimente ausgesetzt werden, da die Freigabe eines Impfstoffkandidaten ohne Zeit, um die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gesundheit vollständig zu verstehen, zu einer Verschärfung der aktuellen globalen Krise führen könnte [41].

Eine Risikostratifizierung der Impfstoffempfänger ist unerlässlich. Nach Angaben der britischen Regierung haben Menschen unter 60 Jahren ein extrem niedriges Risiko, an COVID-19 zu sterben. Laut Eudravigillance treten jedoch die meisten schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen nach einer SARS-CoV-2-Impfung bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren auf.

Besonders besorgniserregend ist zudem die geplante Impfung von Kindern ab 6 Jahren (in den Vereinigten Staaten und Großbritannien). Dr. Anthony Fauci ging kürzlich davon aus, dass landesweit Teenager im Herbst und jüngere Kinder Anfang 2022 geimpft werden. In Großbritannien wartet man indes auf Studienergebnisse, um mit der Impfung von 11 Millionen Kindern unter 18 Jahren zu beginnen.

Es gibt keine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür, gesunde Kinder experimentellen Impfstoffen auszusetzen, wenn man bedenkt, dass sie laut den Centers for Disease Control and Prevention eine Überlebensrate von 99,997 Prozent haben, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Nicht nur, dass COVID-19 als Bedrohung für diese Altersgruppe irrelevant ist, es gibt auch keine verlässlichen Beweise für die Wirksamkeit oder Effektivität des Impfstoffs in dieser Bevölkerungsgruppe oder um schädliche Nebenwirkungen dieser experimentellen Impfstoffe auszuschließen.

In diesem Sinne besteht, wenn Ärzte Patienten zur elektiven Verabreichung der COVID-19-Impfung raten, ein großer Bedarf, den Nutzen und das Risiko der Verabreichung besser zu verstehen, insbesondere in wenig untersuchten Gruppen.

Zusammenfassend müssen im Zusammenhang mit der überstürzten Notfallzulassung von SARS-CoV-2-Impfstoffen und den derzeitigen Lücken in unserem Verständnis ihrer Sicherheit folgende Fragen gestellt werden:

Ist bekannt, ob kreuzreaktive Antikörper aus früheren Coronavirus-Infektionen oder durch den Impfstoff induzierte Antikörper das Risiko einer unbeabsichtigten Pathogenese nach der Impfung mit COVID-19 beeinflussen können?

Wurde das spezifische Risiko von ADE, Immunpathologie, Autoimmunität und schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen den Impflingen klar mitgeteilt, um den medizinethischen Standard des Patientenverständnisses für eine informierte Zustimmung zu erfüllen? Wenn nicht, was sind die Gründe und wie könnte dies umgesetzt werden?

Was ist der Grund dafür, den Impfstoff jedem Einzelnen zu verabreichen, wenn das Risiko, an COVID-19 zu sterben, über alle Altersgruppen und klinischen Bedingungen hinweg nicht gleich ist und wenn in den Phase-3-Studien ältere Menschen, Kinder und häufige spezifische Bedingungen ausgeschlossen wurden?

Welche gesetzlichen Rechte haben Patienten, wenn sie durch einen SARS-CoV-2-Impfstoff geschädigt werden? Wer kommt für die Kosten der medizinischen Behandlung auf? Falls Ansprüche mit öffentlichen Geldern beglichen werden sollten, ist die Öffentlichkeit darüber aufgeklärt worden, dass den Impfstoffherstellern Immunität gewährt wurde und ihre Verantwortung für die Entschädigung der durch den Impfstoff Geschädigten auf die Steuerzahler übertragen wurde?

Vor dem Hintergrund dieser Bedenken schlagen wir vor, die Massenimpfungen zu stoppen und einen dringenden pluralistischen, kritischen und wissenschaftlich fundierten Dialog über die SARS-CoV-2-Impfung zwischen Wissenschaftlern, Ärzten, internationalen Gesundheitsagenturen, Aufsichtsbehörden, Regierungen und Impfstoffentwicklern zu eröffnen. Nur so kann die derzeitige Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der öffentlichen Gesundheitspolitik in Bezug auf die SARS-CoV-2-Impfstoffe überbrückt werden.

Wir sind überzeugt, dass die Menschheit ein tieferes Verständnis der Risiken verdient als das, was derzeit als offizielle Position angepriesen wird. Ein offener wissenschaftlicher Dialog ist dringend erforderlich und unerlässlich, um eine Erosion des öffentlichen Vertrauens in die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die WHO und die nationalen Gesundheitsbehörden die Interessen der Menschheit während der aktuellen Pandemie schützen.

Es ist dringend erforderlich, dass die öffentliche Gesundheitspolitik zu einer evidenzbasierten Medizin zurückkehrt, die sich auf eine sorgfältige Bewertung der einschlägigen wissenschaftlichen Forschung stützt. Es ist zwingend notwendig, der Wissenschaft zu folgen.

Erklärung zu Interessenkonflikten

Die Autoren erklären, dass die Forschung in Abwesenheit jeglicher kommerzieller oder finanzieller Beziehungen durchgeführt wurde, die als potenzieller Interessenkonflikt ausgelegt werden könnten.

