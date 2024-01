Wissenschaftler entwickeln Heilgel gegen Brustkrebs

Forscher der Ajou-Universität in Südkorea haben kürzlich einen bedeutenden Fortschritt gemacht: Sie nutzten Resveratrol, ein natürliches Antioxidans, das in Pflanzen wie beispielsweise Trauben vorkommt, um ein spezielles Hydrogel zu entwickeln. Dieses Hydrogel hat die bemerkenswerte Fähigkeit, das Wachstum von Krebszellen zu unterdrücken, was es zu einem vielversprechenden Ansatz in der Behandlung von Brustkrebs macht.

Im Jahr 2022 veröffentlichte der südkoreanische Professor Kim Moon-seok, tätig in der Abteilung für Angewandte Chemie und Biotechnologie der Graduiertenschule für Molekulare Wissenschaft und Technologie an der Ajou-Universität, eine Studie dazu. In dieser Studie präsentiert Kim gemeinsam mit seinem Forschungsteam die innovative Behandlungsmethode für Brustkrebs. Sie entwickelten ein Hydrogel, das auf Hyaluronsäure basiert und das Antioxidans Resveratrol enthält. Dieses Gel hat sich als besonders wirksam in der Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs erwiesen, einer aggressiven Form der Krankheit.

Was ist dreifach-negativer Brustkrebs?

Dreifach negativer Brustkrebs ist eine besondere Form von Brustkrebs, die auftritt, wenn im Körper bestimmte Hormone und Proteine fehlen, nämlich Östrogen, Progesteron und der Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2. Diese Art von Brustkrebs macht etwa 15 bis 20 Prozent aller Brustkrebsfälle aus und ist besonders aggressiv. Er kommt vor allem bei jüngeren Frauen vor und wächst sehr schnell.

Die übliche Behandlung für dreifach negativen Brustkrebs ist die Chemotherapie. Ein Problem dabei ist, dass die Patientinnen im Laufe der Zeit gegen die derzeit verwendeten Medikamente resistent werden können. Das bedeutet, dass die Medikamente weniger wirksam werden, was wiederum die Überlebenschancen bei dieser spezifischen Brustkrebsart verringert.

Was ist Resveratrol?

Resveratrol ist ein Polyphenol, das in mehr als 300 essbaren Pflanzenarten vorkommt, darunter Trauben, Blaubeeren, Cranberrys, Erdnüsse und Kakao. Es hilft Pflanzen, sich gegen äußere Verletzungen, bakterielle Infektionen und ultraviolette Strahlung zu schützen.

Resveratrol aktiviert zudem das Selbstzerstörungsgen in Krebszellen und unterdrückt dadurch deren Wachstum, wie bereits ältere Studien zeigen.

Allerdings hat Resveratrol auch seine Grenzen. Es wird im menschlichen Körper schnell abgebaut, was bedeutet, dass seine antioxidative Wirksamkeit nur für einen kurzen Zeitraum anhält.

Neue Herangehensweise

Um eine effektivere Behandlung für Brustkrebs zu entwickeln, hat ein Forschungsteam der Ajou-Universität eine innovative Methode eingesetzt: Sie injizierten Medikamente, die auf dem Wirkstoff Resveratrol basieren, direkt in das Krebsgewebe. Dabei war das Reservertrol in ein organisches, abbaubares Hydrogel aus Hyaluronsäure eingebaut. Diese direkte Injektion in das von dreifach negativem Brustkrebs betroffene Gewebe verbessert die Beständigkeit des Wirkstoffs im Körper und erhöht so die Zeitspanne, in der das Resveratrol aktiv gegen die Krebszellen wirken kann. Die Forscher haben zudem festgestellt, dass Tumore stärker schrumpfen, wenn sie mit diesem Hydrogel behandelt werden, verglichen mit einer Behandlung, die nur auf Resveratrol setzt.

Kim betonte, dass die Forschungsergebnisse die Antikrebswirksamkeit von Hyaluronsäure-Hydrogel-Zubereitungen zeigt.

„Neben Brustkrebs freuen wir uns darauf, verschiedene Krebsarten zu behandeln“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die neu entdeckte Technologie auch die Entwicklung eines bequemen Medikaments ermöglichen könnte, das die Nebenwirkungen bei Krebspatienten minimieren könnte.

Kims Studie wurde 2022 im Fachjournal „Materials Today Bio“ veröffentlicht.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Scientists Formulate New Hydrogel to Cure Triple-Negative Breast Cancer“. (deutsche Bearbeitung kr)