Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und plötzlichem Hörverlust

Dr. Clarice Saba, eine brasilianische HNO-Ärztin, entwickelte plötzlich einen Hörverlust im rechten Ohr, eine Woche nachdem sie ihre erste Dosis des COVID-19 Adenovirus-Impfstoffs erhalten hatte.

„Ich habe alle Untersuchungen durchgeführt und konnte keinen anderen Grund finden als die Impfung“, erzählte sie Epoch Times.

Mehrere Studien haben einen plötzlichen Hörverlust mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht. Die umfassendste Studie stammt aus Frankreich. Es gab eine Untersuchung von 400 Fällen, bei denen Menschen unerwartet im zeitlichen Zusammenhang nach der Impfung ihr Hörvermögen verloren. Zwei Fachleute für Hörstörungen haben 345 medizinische Berichte geprüft, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Gehörverlust geben könnte.

„[Plötzliche sensorineurale] Hörverluste nach COVID-19-mRNA-Impfstoffen sind sehr seltene Nebenwirkungen“, schlussfolgerten die französischen Forscher und fügten hinzu, dass diese Nebenwirkung „die Vorteile der mRNA-Impfstoffe nicht infrage stellt, aber angesichts der potenziell behindernden Auswirkungen von plötzlicher Taubheit bekannt sein sollte“.

Mögliche Verbindung zu Spike-Proteinen

Obwohl die Ursache für den Hörverlust unbekannt ist, wird in der Regel angenommen, dass er durch Schäden an der Cochlea verursacht wird, einer mit Flüssigkeit gefüllten, spiralförmigen Höhle im Innenohr, die dabei hilft, Geräusche in elektrische Signale umzuwandeln, die dann zum Gehirn weitergeleitet werden.

Die Cochlea ist ein hochsensibler Teil des Ohrs und kann Schäden durch Alterung, laute Geräusche, Virusinfektionen sowie bestimmte Chemikalien und Medikamente davontragen. Diese Faktoren können dazu führen, dass weniger Sauerstoff durch das Blut zur Cochlea gelangt. Außerdem könnten sie den Blutfluss verringern, oxidativen Schaden verstärken oder Schäden im Gewebe der Cochlea verursachen.

Es ist nicht genau bekannt, wie COVID-19 und die mRNA-Impfstoffe Hörverlust verursachen können. Einige Studien gehen davon aus, dass sich das Virus SARS-CoV-2 in den Ohren replizieren und Schäden an den Blutgefäßen und Nerven dort verursachen könnte. Fallstudien, die Hörprobleme bei COVID-19-Patienten bewerten, fanden Innenohrentzündungen, entzündete Cochlea- und Vestibularnerven sowie Blutungen in den Ohren.

Die mRNA-Impfstoffe veranlassen den Körper, COVID-19-Spike-Proteine zu produzieren. Forschungen an tierischen Cochlea-Zellen haben gezeigt, dass das Spike-Protein die Cochlea schädigt. Darüber hinaus haben Spike-Proteine strukturelle Ähnlichkeiten mit über 28 menschlichen Proteinen. Daher spekulieren einige Forscher, dass Proteine in den Ohren, einschließlich innerhalb der Cochlea, strukturell ähnlich zu Spike-Proteinen sein könnten, was zu Autoimmunschäden führen könnte, wenn der Körper seine Immunantwort startet.

Die Spike-Proteine in den COVID-19-Impfstoffen neigen auch dazu, Mikrogerinnsel zu verursachen. Der Internist Dr. Jordan Vaughn meint, dass dadurch das Blut viskoser und „schlammartig“ werden könnte. Dickflüssiges Blut fließt langsamer, was den Sauerstofftransport im Blut mindert und Stress für die Nerven und Zellen in den Ohren verursacht.

Unentdeckt vom Hörtest

Seit der Pandemie hat Dr. Saba einen Anstieg bei Hörverlust und Tinnitus festgestellt. Tinnitus ist eine wesentlich häufigere und anerkannte Nebenwirkung der COVID-19-Impfstoffe als manche andere. Ein bekannter Fall von impfstoffbedingtem Tinnitus wurde vom Impfstoffforscher Dr. Gregory Poland berichtet, der die Erkrankung nach seiner zweiten Pfizer-Dosis entwickelte. Tinnitus steht auch zu Hörverlust in Verbindung.

Obwohl die meisten Patienten mit Tinnitus möglicherweise keine Anzeichen von Hörverlust bemerken, besteht bei etwa 80 bis 90 Prozent das Problem. Dr. Saba sagte, dass viele Patienten mit Tinnitus bei einem automatischen Hörtest ein normales Ergebnis erhalten würden. Allerdings würden Hörtests bei hohen Frequenzen oder audiometrische Hörtests einen gewissen Grad an Hörverlust aufzeigen. Studien haben gezeigt, dass die Cochlea auch bei chronischem Tinnitus betroffen ist.

Behandlungen von Hörverlust und Tinnitus

Derzeit gibt es keine bekannte Heilung für Hörverlust oder Tinnitus. Der Internist Dr. Keith Berkowitz sagte, dass Tinnitus, der nach einer Impfung auftritt, schwer zu behandeln sei. Diese Beobachtung wurde auch von anderen Klinikern bestätigt, einschließlich Dr. Pierre Kory und dem Krankenpfleger Scott Marsland von der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

Dennoch haben einige Patienten von Vorteilen oder einer Wiederherstellung des Hörens als Reaktion auf bestimmte Therapeutika berichtet.

„Plötzlicher Hörverlust ist ein Notfall“, sagte Dr. Saba. Die Behandlung muss so früh wie möglich eingesetzt werden, um das Hören wiederherzustellen.

Dr. Sabas Behandlung für plötzlichen Hörverlust beinhaltet eine Kombination aus oralen Vasodilatatoren und injizierten Steroiden.

Vasodilatatoren erhöhen den Blutfluss zur Cochlea und sollen deren Funktion unterstützen, obwohl Studien widersprüchliche Beweise über die Vorteile von Vasodilatatoren bei Hörverlust gezeigt haben.

Steroide reduzieren Entzündungen und Schwellungen im Innenohr und haben sich als hilfreich erwiesen, wenn sie unmittelbar nach dem Hörverlust oder dem Beginn des Tinnitus verschrieben werden.

Dr. Joseph Varon, Professor für Medizin an der Universität von Houston, sagte, dass viele seiner Patienten Erfolg mit Tinnitus hatten, indem sie Ohrstöpsel mit Rotlichttherapie trugen.

Scott Marsland beschäftigt sich auch mit sogenannter Transkranieller Hirnstimulation bei Hörverlust. In Deutschland ist diese Behandlungsmethode allerdings über die gesetzliche Krankenversicherung nicht zugänglich, während in den USA die Krankenversicherungen die Verwendung des Stimulationsgeräts lediglich für die Behandlung von Depressionen unterstützen.

Sein Interesse an diesem Verfahren entstand, als er beobachtete, wie ein Patient, der sowohl an Hörverlust als auch an Depressionen litt, während einer psychischen Gesundheitsbehandlung damit eine Verbesserung seines Hörvermögens erlebte.

Zudem hat er beobachtet, dass das Träufeln von zwei Tropfen Glutathion und einem Tropfen Rizinusöl ins Ohr bei einigen Patienten zu einer leichten Verbesserung des Tinnitus geführt hat. In Tierstudien wurde bereits gezeigt, dass Glutathion schützend gegen Hörverlust wirken kann.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „COVID-19 and Its Vaccines Linked to Sudden Hearing Loss, Considered an ‘Emergency’: Doctor“. (deutsche Bearbeitung kr)