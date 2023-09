Gefüllte Weinblätter mit Joghurtsauce

In vino veritas – im Wein liegt die Wahrheit – sagt man. In Weinblättern liegt das, was Sie darin einwickeln, zum Beispiel Hirse und Tomaten. Mit etwas Glück wachsen diese Zutaten sogar im eigenen Garten.

Zutaten (für 3 bis 4 Portionen)

für die gefüllten Weinblätter

900 ml Wasser

12 Weinblätter, frisch, gewaschen, ohne Stiele

90 g Hirse

500 g passierte Tomaten, konserviert

¼ TL Salz

20 ml Olivenöl

1 TL Fenchelsamen

60 g Sultaninen

20 g Pinienkerne

für die Joghurtsauce

1 Zitrone, Schale dünn abgeschält und Saft ausgepresst

150 g Joghurt, 10 % Fett

1 EL Minzblätter, frisch

1 TL Salz

2 Prisen Pfeffer

Zubereitung (circa 90 Minuten)

Hirse mit zwei Esslöffeln Öl in einem Topf anschwitzen. Passierte Tomaten und Salz zugeben und für etwa 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.

Fenchelsamen, Rosinen und Pinienkerne mit zwei Esslöffeln Öl in einer Pfanne langsam für etwa zehn Minuten dünsten. Zu der Tomaten-Hirse-Mischung geben. Gut verrühren und abschmecken.

Die Weinblätter mit der glatten Seite nach unten und den Stielansätzen zur Kante der Arbeitsfläche ausbreiten und einölen. Je ein Esslöffel Hirsefüllung auf das untere Ende des Blattes geben. Die Seiten nach innen einschlagen und von unten nach oben straff zusammenrollen und festdrücken.

Die Röllchen auf einem Lochblech etwa 20 Minuten im Dampfgarer garen. Herausnehmen, auskühlen lassen und kalt stellen. Wer keinen Dampfgarer hat, kann die Röllchen auch im Wasserbad im Backofen garen.

Während die Röllchen garen, alle Zutaten für die Joghurtsauce gut verrühren und abschmecken. Gut gekühlte gefüllte Weinblätter nach Belieben mit Joghurtsauce servieren. Tipp: Die gefüllten Weinblätter eignen sich auch als kalter Snack zum spätsommerlichen Picknick.

Guten Appetit!