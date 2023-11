Meinung Viel Lärm um das falsche Thema

Reale Staatsverschuldung Deutschlands erreicht Rekordhoch

Während die Umnutzung von Geldern im Haushalt 2021 und die daraus resultierende Rüge des Verfassungsgerichtes an die Regierung in aller Munde ist, gerät das eigentliche Problem in den Hintergrund: eine reale Staatsverschuldung, die fast sechsmal so hoch ist, wie offiziell angegeben.