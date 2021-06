Paul-Ehrlich-Institut, Bill Gates, Lothar Wieler und Hexavac und das Verschweigen von Impfschäden

BioNTech und AstraZeneca bestimmen hierzulande die Impf-Nachrichten, doch es gibt noch mehr Impfstoffe. Gastautor Stephan Witte wirft in dieser Artikelserie einen Blick auf den Moderna-Impfstoff. In diesem dritten Artikel geht es um die (nicht immer offensichtlichen) Verbindungen von WHO, Paul-Ehrlich-Institut, Lothar Wieler (RKI), Bill Gates und Big Pharma, aber auch um pausierte Impfzulassungen und das Verschweigen von Impfschäden.

„Der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) hat am 6.1.2021 die Empfehlung ausgesprochen, dem COVID-19-Impfstoff von Moderna eine bedingte Zulassung für die EU zu erteilen. […] Die Zulassung erfolgt durch die Europäische Kommission, die in der Regel den Empfehlungen des CHMP folgt“, verkündete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am 6. Januar 2021 auf seiner Website.

Noch am gleichen Tage erfolgte die bedingte Zulassung von Moderna durch die Europäische Kommission. [2] Eine staatliche Chargenfreigabe für Deutschland erfolgte schließlich durch das Paul-Ehrlich-Institut in Langen (Hessen), das allein hierfür berechtigt ist. [3]

Weiter heißt es auf der Website des Instituts:

Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Es fördert durch Forschung und Prüfung Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit biomedizinischer Arzneimittel.“ [4]

Dementsprechend ist das PEI als Bundesoberbehörde dem Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn untergeordnet.

WHO und Paul-Ehrlich-Institut eng verbunden

Eng verbunden ist das PEI auch mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter dem aktuell vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag des Genozids angeklagten WHO-Generalsekretär Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. [5] Auf der Website des PEI heißt es dazu wie folgt:

Das Paul-Ehrlich-Institut ist WHO-Kooperationszentrum für die Qualitätssicherung von Blutprodukten und In-vitro-Diagnostika (WHO Collaborating Centre for Quality Assurance of Blood Products and in vitro Diagnostic Devices).

Zu den Aufgaben eines solchen Zentrums gehöre es, „die WHO bei Workshops und Tagungen im Zusammenhang mit Blutprodukten und In-vitro-Diagnostika (IVD) zu unterstützen, Laborstudien und Standardisierungen zu organisieren und durchzuführen und daran mitzuarbeiten, Leitlinien und Empfehlungen zu erstellen.“ [6]

Zu den maßgeblichen privaten Geldgebern der WHO gehört die Bill und Melinda Gates Stiftung. Hierzu hieß es noch im Januar 2019 auf den Seiten des SWR:

Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird mittlerweile zu 80 Prozent von privaten Geldgebern und Stiftungen finanziert. Größter privater Geldgeber ist die Bill und Melinda Gates Stiftung. Seit der Jahrtausendwende hat die Gates-Stiftung der WHO insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gespendet – 1,6 Milliarden davon für die Ausrottung von Polio, Kinderlähmung.“ [7]

Nimmt man die Zuwendungen der Gates Foundation an die GAVI (siehe unten) hinzu, erhöht sich der maßgebliche Einfluss auf die WHO noch weiter.

Die Verbindungen der WHO zu Lothar Wieler

Eng verbunden mit der WHO ist auch Prof. Dr. Lothar Heinz Wieler. Dieser ist seit 2015 Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). [8] Wieler ist außerdem auch seit

September [9] 2010 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, seit

Januar 2016 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Internationalen Netzwerks Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID‑R), seit

Oktober 2017 Mitglied des International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) Executive Board, seit

Mai 2018 Mitglied der Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards (STAG-IH) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), seit

Januar 2019 Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe Influenza Preparedness and Response der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sowie seit

November 2020 Mitglied der One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE).

2012 nahm Wieler an einem Sabbatical im Wellcome Trust Sanger Institute teil. [10] Der Wellcome Trust wurde mitbegründet aus Mitteln des Pharmariesen GlaxoSmithKline [11] und gehört zusammen mit dem World Economic Forum (WEF) zu den Treibern des Great Reset.

Auffällig sind nicht nur die Verbindung Wielers mit der WHO, sondern auch die finanziellen Verflechtungen mit der Bill und Melinda Gates Foundation

So wird GloPID‑R mitfinanziert vom Wellcome Trust und der Bill und Melinda-Gates-Foundation, [12] während die WHO einen Beobachterstatus (Observer) einnimmt. Zu den Zielen von GloPID‑R gehört „eine effektive Forschungsreaktion auf eine neue oder wiederauftretende Infektionskrankheit mit Epidemie- und Pandemiepotenzial zu ermöglichen, um weltweit Leben und Volkswirtschaften zu retten“. [13] Es geht also um Impfstoffe.

Die IANPHI wurde von der Gates- und der Rockefeller-Stiftung [14] gemeinsam gegründet [15] und wird auch von beiden finanziert. Beispielsweise flossen 2006 insgesamt 19.944.271 US-Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation an die IANPHI. [16]

Das European Advisory Committee on Health Research (EACHR) wiederum berät den WHO-Direktor für Europa. [17] Außerdem beurteilt STAG-IH […] den globalen Kontext von Infektionskrankheiten und berät die WHO bezüglich der Festlegung ihrer Prioritäten.

Der größte Geldgeber der WHO ist die Bill and Melinda Gates Foundation, die auch an das von Wieler geleitete Robert Koch-Institut 253.000 Dollar überwies. [18]

Es liegt nahe, dass die Verflechtungen von Lothar Wieler, der Gates Foundation und der WHO auch Fragen nach der Unabhängigkeit von Wieler aufwerfen.

Das Paul-Ehrlich-Institut und die Pharmaindustrie

Umstritten ist auch die Unabhängigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts von der Pharmaindustrie, so etwa nach wiederholten Meldungen von Todesfällen zum 6‑fach-Impfstoff Hexavac, die offenbar lange keine Konsequenzen nach sich zogen. [19] Offiziell wird bis heute ein kausaler Zusammenhang zwischen den Toten und den Impfungen bestritten. Gleichzeitig wurde jedoch die Zulassung für ruhend erklärt. [20] Das erinnert an die kurzfristige Aussetzung von AstraZeneca und die Wiederaufnahme der Verimpfung dieses Vektorimpfstoffes.

Ein Mediziner, der von 1993 bis 2003 als Impfstoff-Zulasser für das PEI arbeitete, war Dr. Klaus Hartmann. Das fehlende Handeln des Instituts nahm er damals zum Anlass, um dort zu kündigen. Hartmann ist heute als Kinderarzt und Impfschaden-Gutachter tätig. [21]

Infolge des Inkrafttretens des Informationsfreiheitsgesetzes zum 1. Januar 2006 war das PEI dann schließlich gezwungen, die vorhandenen Daten über Impfkomplikationen freizugeben. So hat die Redaktion von „Impf-report“ zahlreiche Anfragen gestellt und Zahlenmaterial geliefert bekommen. Im Zeitraum von 2001 bis 2019 wurden unter anderem 391 Todesfälle nach Impfungen und täglich drei schwerwiegende Impfzwischenfälle vermeldet. [22] Auch dies erinnert auffällig an AstraZeneca im Jahre 2021.

In der Öffentlichkeit weniger bekannt ist eine Verbindung zwischen dem Paul-Ehrlich-Institut und der Bill & Melinda Gates Foundation

Vom 30. Juli bis 7. August 2018 hat sich Dr. David Mukanga, Bill & Melinda Gates Foundation (Bill und Melinda Gates Stiftung, BMGF), bei seinem Besuch über das Engagement des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) für Afrika und seine Expertise im Bereich der Arzneimittelzulassung informiert. Beide Akteure setzen sich dafür ein, nationale Gesundheitssysteme in Afrika zu stärken und die Umsetzung internationaler Gesundheitsvorschriften voranzubringen“, hieß es etwa 2018 in einer Pressemeldung. [23]

Liest man diesen Text vor dem Hintergrund einer weltweit ähnlich agierenden „Gesundheitsregierung“, [24] hat die Presseerklärung durchaus einen gewissen Beigeschmack. Wagt man einen Blick auf die Seiten der deutschen Bundesregierung, so heißt es unter der Fragestellung „Wer setzt sich auf internationaler Ebene für die Impfstoff-Entwicklung ein?“:

Unter dem Dach des ACT‑A führt die Impfallianz Gavi gemeinsam mit der Initiative CEPI den Bereich für Impfstoffe an.“ [25]

Fortsetzung folgt.

