Wohnungsknappheit verschärft: Hohe Preise, knappes Angebot und steigende Zuwanderung

Der Mangel an Wohnraum entwickelt sich immer stärker zu einem riesigen Problem. Lange Warteschlangen bei Besichtigungen zeigen das ganze Dilemma auf. Grundlegende Reformen bleiben trotzdem unwahrscheinlich.

Über viele Jahre kannten die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung: Stetig ging es nach oben. Damit ist nun Schluss. Gestern veröffentlichte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die aktuellen Zahlen. Die Preise für Wohnungen und Häuser sanken im ersten Quartal dieses Jahres so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr…