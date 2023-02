Applaus im Gerichtssaal – Freispruch für Wiener Arzt

Die Vorwürfe gegen Professor Dr. Andreas Sönnichsen sah das Gericht als nicht erwiesen an (Symbolbild). Foto: iStock

In den vergangenen Monaten stand Professor Dr. Andreas Sönnichsen aufgrund seiner Kritik an den COVID-Impfungen am Pranger. Neben seiner Entlassung aus der MedUni Wien musste er eine Anklage wegen Amtsanmaßung und Bereicherung über sich ergehen lassen. Nun sprach ihn das Gericht von diesen Vorwürfen frei.