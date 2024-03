Behörden: Tote durch Angriffe in russischer Grenzregion und Feuer in Raffinerie

Die an die Ukraine grenzende russische Region Belgorod ist am Samstag erneut Ziel von Luftangriffen gewesen, bei denen nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden. Wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mitteilte, wurden zwei Bezirke sowie die gleichnamige Hauptstadt Belgorod von Drohnen und Luftangriffen der ukrainischen Armee getroffen.

Er veröffentlichte ein Foto von einem Wohnhaus, dessen Fassade teilweise zerstört war. Ein Mann sei in Belgorod getötet worden, ein weiterer bei einem Drohnenangriff außerhalb der Stadt.

Drohnenangriffe in Region Samara

Aus der rund tausend Kilometer von der Frontlinie entfernten russischen Region Samara meldeten die örtlichen Behörden mehrere Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in der Nacht zu Samstag. Gouverneur Dmitri Asarow teilte im Onlinedienst Telegram mit, einer der Angriffe habe ein Feuer in der Kuibyschew-Raffinerie verursacht. Verletzte habe es nicht gegeben.

Die vom russischen Ölkonzern Rosneft betriebene Raffinerie ist mit einer Produktionskapazität von sieben Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der größten in der Region Samara, wie aus der offiziellen Website hervorgeht. Asarow teilte weiter mit, ein Drohnenangriff auf eine andere Ölraffinerie in der Region sei abgewehrt worden, „ohne die technische Ausrüstung zu beschädigen“.

Ukrainische Angriffe als Antwort auf große Luftangriffswelle durch Russland

Die Angriffe erfolgten 24 Stunden, nachdem Russland eine seiner größten Luftangriffswellen in dem seit mehr als zwei Jahren andauernden Konflikt ausgeführt hatte. Dabei trafen sie Dutzende Einrichtungen zur Energieversorgung in der Ukraine. Danach fiel bei mehr als einer Million Menschen zeitweise der Strom aus.

Beide Seiten teilten mit, in der Nacht feindliche Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es seien zwölf ukrainische Drohnen in Grenzregionen neutralisiert worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe in der Nacht 31 von 34 Drohnen abgeschossen. (afp)