Bekannter Sportreporter bei Australian Open verstorben – Djokovic, Nadal und Becker trauern

Die Gemeinschaft der Sportjournalisten trauert um Mike Dickson, eine prominente Figur der Tennisberichterstattung, der plötzlich verstorben ist. Dickson, der am 27. Januar seinen 60. Geburtstag feiern wollte, starb unerwartet, während er in Melbourne bei den Australian Open war.

Über ein Posting auf Dicksons Profil bei X wandte sich die Familie über den Account des Verstorbenen an die Öffentlichkeit:

„Wir sind am Boden zerstört, mitteilen zu müssen, dass unser wunderbarer Ehemann und Vater, Mike, während der Australian Open in Melbourne zusammengebrochen und gestorben ist“, hieß es. „38 Jahre lang hat er seinen Traum gelebt und über Sport in der ganzen Welt berichtet. Er war ein großartiger Mann und wir werden ihn schrecklich vermissen.“ Unterzeichnet war der Tweet mit den Namen Lucy, Sam, Ruby und Joe, Dicksons Familie.

Das Who ist Who der Tennisszene kondoliert

Nicht nur die Organisatoren der Australian Open, der US Open und von Wimbledon würdigten den Sportreporter, auch beispielsweise ATP Tour verabschiedete sich mit einem Posting des Journalisten und brachten seine Verdienste „als langjähriges Mitglied der Tennisfamilie und Gewinner des ATP Ron Bookman Media Excellence Award“ noch einmal zur Sprache. Auch das Who ist Who der Tennisszene meldete sich zu Wort.

So schrieb Boris Becker auf X: „Schreckliche Nachrichten aus Melbourne. Mein Beileid an die Familie von Mike Dickson, der heute Morgen gestorben ist. Ruhe in Frieden, Mike.“

Rafael Nadal schrieb: „Es tut mir sehr leid, von Mikes Tod zu hören, der Tennis all diese Jahre verfolgt hat.“ Nadals Gedanken seien bei Dicksons Familie und bei „unserer Tennis-Familie wegen ihres Verlustes“.

Auch Top-Star Novak Djokovic bekundete sein Beileid bei X mit einem freundlichen Kommentar: „Mein Beileid an die Familie von Mike Dickson […] Ruhe in Frieden“, twitterte der 34-fache Grand Slam-Sieger.

Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic mit Extrarolle

Djokovic Beileidsbekundung bekam besondere Aufmerksamkeit, denn Dickson hatte als Reporter nicht zuletzt so hohe Bekanntheit dadurch erlangt, „weil er Tennisstar und Impfgegner Novak Djokovic mehrmals öffentlich an den Pranger stellte.“, wie die „Berliner Zeitung“ schreibt.

Dickson hätte es in seinen Artikeln auf den Grand-Slam-Rekordchampion mehrfach abgesehen: „Novak Djokovic könnte seine Chancen ruinieren, der größte Spieler aller Zeiten zu werden, indem er sich weigert, sich impfen zu lassen“, war nur eine der Schlagzeilen von Dickson, der lange Zeit für die Daily Mail gearbeitet hatte.

Zudem bezeichnete Dickson den Tennisstar als „bedauernswert“. Der Reporter schien besonders auf Djokovic Weigerung, sich die mRNA-Injektion verpassen zu lassen, fixiert zu sein. So schrieb Dickson: „Er sagt, er wolle mehr Informationen, aber wie viel mehr braucht er? Weltweit wurden mehr als 10 Milliarden Dosen verabreicht, und es gibt inzwischen eine Fülle von Beweisen“, schrieb der Reporter im Jahr 2022.

Dickson verfasste auch Schlagzeilen wie diese: „Willkommen in der verrückten Welt von Novak Djokovic: Der Anti-vaxxer-Tennis-Superstar ist ein Baumumarmer, der darauf besteht, dass Bosniens ‚Pyramiden‘ mystische Energie abgeben und dass positive Gedanken Wasser reinigen können“. Dickson stellte sich am Ende auch auf die Seite Australiens, nachdem das Land den Tennisstar 2022 wegen seines Impfstatus abgeschoben hatte.

„Woran der 59-Jährige gestorben ist, sei bislang nicht bekannt“, schreibt die „Berliner Zeitung“ zum Tod des Tennisberichterstatters. Umso mehr Kommentare und Spekulationen gibt es dazu unter dem Artikel und im Netz:

Auryna@_auryna: „Woran mag er so plötzlich und unerwartet verstorben sein? Schwierige Frage“

Spartacus@Spartacus16477 „Sehr bitter. Hoffentlich wird die Todesursache lückenlos aufgeklärt.“

Avant Garde@LeAvantgard „Er ruhe in Frieden, aber an dem mit Karma ist schon was dran …“

Internationale Aufmerksamkeit für Tod des Daily Mail-Reporters

„Wie ironisch: Impfgegner nehmen tragischen Tod bei den Australian Open aufs Korn“, titelt das australische news.com und bringt prominente Beispiele, unter anderem den italienischen Filmemacher und „Impfstoffskeptiker“ Robin Monotti, der einen Screenshot eines Artikels der Daily Mail teilte, und auf einen Zusammenhang zwischen Dicksons Impfstatus und seinem Tod schloss.

Robin Monotti @robinmonotti „The author of this article who used his platform to incessantly criticize & interfere in Novak Djokovic’s medical decisions with regards to the Covid19 alleged vaccines collapsed and died suddenly.“

Auf Deutsch: „Der Autor dieses Artikels, der seine Plattform nutzte, um Novak Djokovic medizinische Entscheidungen in Bezug auf die angeblichen Covid-19-Impfstoffe unablässig zu kritisieren und sich in sie einzumischen, ist zusammengebrochen und plötzlich gestorben.“

Dr. Simon Goddek, dem News-Magazin nach ein „profilierter Verschwörungstheoretiker“, hätte zudem den Tod des Reporters als „Ironie“ bezeichnet. Hier sein (auf Deutsch übersetzer) Tweet:

„Der Journalist, der Novak Djokovic zwei Jahre lang schikaniert hat, weil er nicht am Menschenversuch teilnehmen wollte, ist nun ‚plötzlich und unerwartet verstorben‘“, schrieb er. „Vielleicht wäre das nicht passiert, wenn er nicht geimpft wäre.“