Belarus: Erneut Großdemo gegen Lukaschenko – Militärkräfte sind in der Hauptstadt eingetroffen

In der belarussischen Hauptstadt Minsk fand am Sonntag erneut eine Großdemonstration gegen Präsident Alexander Lukaschenko statt. Dies berichtete ein AFP-Korrespondent vom Unabhängigkeitsplatz im Zentrum der Stadt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt Lukaschenkos und eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August.

Police: „Dear citizens, this is an unauthorized mass meeting…“ But people dont care, even the street which leads to the square is PACKED. pic.twitter.com/8W1MCElJZt

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) August 23, 2020