Bundesrichter stoppt neue Asylpolitik der Biden-Regierung

Tijuana, Mexiko, gesehen durch die US-Grenzmauer bei San Diego, Kalifornien, am 31. Mai 2023. Foto: John Fredricks/The Epoch Times

Ein US-Bundesrichter hat die neuen Regeln des Weißen Hauses für Asylsuchende an der US-Grenze zu Mexiko gestoppt und damit linken Einwanderergruppen einen Sieg beschert.

Der von Obama ernannte Richter Jon Tigar aus Nordkalifornien erklärte die von der Biden-Regierung aufgestellten Regeln zur Einwanderung in die USA für unrechtmäßig, da sie Bedingungen enthielten, die der Kongress nicht vorgesehen habe. Richter Tigar setzte seine eigene Entscheidung für 14 Tage aus, um der Biden-Regierung die Möglichkeit zu geben, Berufung einzulegen, bevor seine Anordnung in Kraft tritt.

„Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Regelung gegen das Gesetz verstößt, weil sie Nicht-US-Bürger, die zwischen den Grenzübergängen einreisen und dabei eine Einreisemethode benutzen, die nach ausdrücklicher Absicht des Kongresses den Zugang zum Asyl nicht beeinträchtigen sollte, als nicht asylberechtigt einstuft“, schrieb der Richter am Dienstag.

„Die Regel ist auch deshalb rechtswidrig, weil sie davon ausgeht, dass Nicht-US-Bürger, die es versäumen, in einem Transitland um Schutz nachzusuchen, nicht asylberechtigt sind, obwohl es die klare Absicht des Kongresses ist, dass ein solcher Faktor den Zugang zu Asyl nur dann einschränken sollte, wenn das Transitland tatsächlich eine sichere Option darstellt.“

In den letzten Monaten hat das Department of Homeland Security (DHS, US-Ministerium für Innere Sicherheit) eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die illegale Einwanderung einzudämmen und den Zustrom illegaler Einwanderer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko besser zu regulieren. Dies geschah, nachdem die unter dem früheren Präsidenten Donald Trump eingeführte Pandemie-Regelung nach Artikel 42 zur Abschiebung von Personen Anfang des Jahres ausgelaufen war.

Einschränkung des Asylrechts nicht zulässig

Richter Tigar kam jedoch zu dem Schluss, dass die neuen Programme, die es illegalen Ausländern ermöglichen, in den USA Asyl zu beantragen, nur für bestimmte Nationalitäten gelten. Er fügte hinzu, dass die Regeln nicht für alle Personen gelten, die Asyl beantragen.

„Die Regel geht daher davon aus, dass diese Ausnahmen zumindest sinnvolle Optionen für Nicht-US-Bürger, die der Regel unterliegen, darstellen werden. Bewährungsprogramme sind für viele Nicht-US-Bürger, die der Regel unterliegen, nicht sinnvoll verfügbar“, schrieb er.

„Obwohl es auch andere Bewährungsprogramme gibt, stützt sich die Regel im Allgemeinen auf die Bewährungsprogramme für kubanische, haitianische, nicaraguanische, venezolanische und ukrainische Staatsangehörige. Diese Programme sind länderspezifisch und „sind nicht allgemein zugänglich, auch nicht für die betroffenen Bevölkerungsgruppen“.

Anwälte des US-Justizministeriums sagten, die Politik der Regierung unterscheide sich von der Version der Trump-Regierung, wobei ein Anwalt des Justizministeriums letzte Woche geltend machte, die neue Politik biete legale Wege für Menschen, die Asylschutz suchten.

Die Biden-Regierung fügte hinzu, dass die Asylregelung ein wichtiger Teil ihrer Strategie sei, ein Gleichgewicht zwischen strikter Grenzkontrolle und der Gewährleistung mehrerer Möglichkeiten für Migranten, gültige Asylanträge zu stellen, herzustellen. Die Regelung sei eine Reaktion auf die politische und wirtschaftliche Instabilität, die einen Exodus von Migranten aus Ländern wie Brasilien, Kolumbien, Kuba, Ecuador, Haiti, Nicaragua, Peru und Venezuela ausgelöst habe.

„Regel ist willkürlich und unkalkulierbar“

Der Richter schrieb, dass die Regierung bei der Einführung der jüngsten Asylregelung gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz verstoßen habe, das Richtlinien für die Umsetzung von Gesetzen durch die Behörden enthält.

Foto: John Fredricks/The Epoch Times Illegale Einwanderer werden am 18. Oktober 2021 in Indio, Kalifornien, in Charterbusse verfrachtet und in eine Migrantenunterkunft gebracht, nachdem sie von Grenzschutzbeamten aufgegriffen wurden.

„Die Einschränkung des Asylrechts mit der Ausweitung anderer Möglichkeiten der Einreise oder des Schutzes zu rechtfertigen, bedeutet, Faktoren zu berücksichtigen, die der Kongress nicht zur Beeinflussung des Asylrechts vorgesehen hat“, schrieb er, „die Regel ist daher willkürlich und unkalkulierbar.“

Richter Tigar blockierte eine ähnliche Regelung in der Zeit der Trump-Regierung, als linke Einwanderergruppen ihn drängten, dasselbe mit der neuesten Bundesregel zu tun. Der Oberste Gerichtshof erlaubte der Trump-Regierung schließlich, das Asylrecht für Personen einzuschränken, die in einem Land, das sie auf dem Weg in die USA durchqueren, keinen Schutz beantragen.

Sieg für die Einwanderungsbefürworter

Die American Civil Liberties Union (ACLU, Amerikanische Bürgerrechtsunion) bezeichnete die Entscheidung von Richter Tigar am Dienstag als Sieg für die Einwanderungsbefürworter. Die ACLU war an der Klage gegen die Biden-Administration beteiligt.

„Das Urteil ist ein Sieg, aber mit jedem Tag, an dem die Biden-Administration den Kampf um ihr illegales Verbot verlängert, sind stattdessen viele Menschen, die vor Verfolgung fliehen und einen sicheren Ort für ihre Familien suchen, in großer Gefahr“, sagte Katrina Eiland, stellvertretende Direktorin des Immigrants‘ Rights Project (Projekt für Migrantenrechte) der ACLU, in einer Erklärung.

„Amerikas Versprechen ist es, ein Leuchtfeuer der Freiheit und Hoffnung zu sein, und die Regierung kann und sollte besser daran arbeiten, dieses Versprechen zu erfüllen, anstatt eine grausame und ineffektive Politik fortzusetzen, die es verrät“, sagte Eiland.

Bei der Ankündigung der neuen Regelung wies die Biden-Regierung auf die komplexe Dynamik der Einwanderung hin. So seien in der Vergangenheit vor allem Erwachsene aus Mexiko in die USA gekommen. Sie konnten leicht wieder nach Hause geschickt werden. Heute kämen die Migranten aus der gesamten westlichen Hemisphäre und darüber hinaus.

Das Urteil vom Dienstag kam auch, nachdem das Justizministerium in einem anderen Fall Klage gegen die Regierung von Texas-Gouverneur Greg Abbott eingereicht hatte, nachdem diese eine aufblasbare Barriere im Rio Grande errichtet hatte, um die illegale Einwanderung einzudämmen. Abbott sagte am Montag, er werde die Regierung vor Gericht verklagen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Federal Judge Deals Blow to Biden’s Immigration Plans“ (deutsche Bearbeitung jw)