In Deutschland wird weiterhin Familien mit Kindern zu einer Impfung gegen Corona geraten. In Dänemark hingegen sind Impfungen für die jüngere Generation nicht mehr vorgesehen.



Mitte September stellte die dänische Gesundheitsbehörde ihre Impfkampagne für den Herbst vor. Auffrischungsimpfungen für die allgemeine Bevölkerung sind in Dänemark nicht vorgesehen.

Eine Impfung gegen COVID-19 soll demnach nur Menschen über 50, Personen mit einem erhöhten Risiko einer schweren Corona-Infektion, Gesundheitspersonal und Personal des öffentlichen Dienstes sowie Familienmitgliedern älterer Personen angeboten werden.

Corona in Dänemark eine saisonale Krankheit

Die dänische Gesundheitsbehörde erklärte in ihrer Ankündigung der Impfkampagne: „Wir haben eine sehr hohe Immunität in der Population in Dänemark erreicht. Das liegt an der Einhaltung des Impfprogrammes und daran, dass viele Personen sich kürzlich mit COVID-19 infiziert haben.“ Über die Zeit erwarte die Gesundheitsbehörde, dass die Infektionszahlen sinken.

Außerdem sei bekannt, dass COVID-19 eine saisonale Krankheit sei und die Zahl der Infektionen im Herbst und Winter zunehmen. Aus diesem Grund erwarte sie hohe Infektionszahlen in Herbst und Winter und wolle besonders gefährdete Personen schützen: „Mit dem Impfprogramm wollen wir schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern. Daher wird Personen, die das Risiko einer schweren Erkrankung haben, eine Booster-Impfung angeboten.“ Weiter heißt es:

Der Sinn der Impfung ist nicht, vor einer Corona-Infektion zu schützen, weshalb Menschen unter 50 Jahren derzeit kein Booster angeboten wird.“

U50 gut geschützt, weil „geimpft und kürzlich infiziert“

„Personen unter 50 sind in der Regel nicht gefährdet, schwer an Corona zu erkranken“, schreibt die dänische Gesundheitsbehörde. „Zusätzlich sind junge Personen unter 50 gut geschützt, schwer an COVID-19 zu erkranken, weil ein Großteil von ihnen bereits geimpft ist und kürzlich mit COVID-19 infiziert wurde und dieser Teil der Population meist ein gutes Immunsystem hat.“

Außerdem ergänzt die Gesundheitsbehörde: „Kinder und Jugendliche erkranken nur selten schwer an der Omikron-Variante.“

Es sei viel mehr wichtig, dass die Gesellschaft weiterhin daran erinnert werde, wie die Verbreitung von Infektionen verhindert werden können. Das impliziere: Bei Krankheit Zuhause zu bleiben, häufig zu lüften, Abstände einzuhalten und Handhygiene und -reinigung zu pflegen, erklärt die Gesundheitsbehörde.

Für Menschen, die eine Booster-Impfung erhalten, werde ein angepasster Impfstoff an die aktuelle Virus-Variante verabreicht .