Ein friedlicher Appell für Freiheit vor 25 Jahren hallt noch heute nach

Ein hoher Beamter fuhr vorbei. Dann tauchte die bewaffnete Polizei auf. Sie verteilten Schläge und Tritte und warfen Dutzende Menschen in Lieferwagen. Eine grauhaarige Frau fiel in Ohnmacht, als die Polizisten sie wegschleppten, wobei ihr Rücken über den Boden schrammte.

Beamte der Stadt Tianjin, einer Millionenstadt östlich von Chinas Hauptstadt Peking, sagten der benommenen Menschen, dass sie nach Peking gehen müssten, um Berufung einzulegen, wenn sie wollten, dass die Gefangenen freigelassen werden sollten.

Das taten sie dann auch – obwohl das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein Jahrzehnt zuvor noch immer Narben hinterlassen hatte.

Schließlich versammelten sich 10.000 Menschen an einem Tag im Jahr 1999 in Peking – der größte Protest in der jüngeren Geschichte des kommunistischen Chinas, der heute als der Appell vom 25. April in die Geschichte eingegangen ist.

Obwohl 25 Jahre vergangen sind, sagen diejenigen, die an diesem Tag dabei waren, dass ihr Anliegen heute noch genauso aktuell ist wie damals.

Wang Huijuan, eine damals 28-jährige Grundschullehrerin in Tianjin, hielt den Arm ihres Mannes fest umklammert. Sie beobachtete, wie die Polizei vor ihren Augen Verhaftungen vornahm. Aber es dauerte nicht lange, bis sie sich entschied. An jenem Morgen des 25. April umarmte sie weinend ihre 5-jährige Tochter zum Abschied, bevor sie in ein Taxi ins 80 Meilen entfernte Peking stieg.

„Ich dachte damals, dass ich, egal was mit mir passieren würde, vortreten und den [Behörden] meine Gedanken mitteilen müsste“, sagte Frau Wang, die jetzt in New York lebt, der Epoch Times. „Wenn ich nicht zurückkomme, dann ist das eben so.“

Im Jahr 1999 war Falun Gong, die von ihr praktizierte Meditationspraxis, in China sehr beliebt. Etwa 70 bis 100 Millionen Chinesen machten sich die Idee zu eigen, ihr Leben nach den Grundsätzen der Wahrhaftigkeit, des Mitgefühls und der Toleranz zu gestalten. Frau Wang schreibt der Praxis zu, dass sie ihre Gesundheit wiederhergestellt und ihr Leben mit „Sonnenschein und Hoffnung“ erfüllt hat.

Aber das Umfeld änderte sich.

Polizeibeamte in Zivil überwachten Frau Wang und andere in einem öffentlichen Park, als sie sich zu den Falun-Gong-Übungen versammelten. Ein staatliches Magazin veröffentlichte einen Artikel, der die Praxis verleumdete. Als eine Gruppe von Praktizierenden einen Widerruf verlangte, schickte das Büro für öffentliche Sicherheit in Tianjin Bereitschaftspolizisten, die sie verprügelten und 45 Personen verhafteten.

Als sich das brutale Vorgehen der Polizei herumsprach, beschlossen Falun-Gong-Anhänger im ganzen Land, nach Zhongnanhai, dem Sitz der obersten Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), zu reisen, um die Freilassung der Inhaftierten von Tianjin und die freie Ausübung ihres Glaubens zu fordern.

Peking heißt euch willkommen

Bei Tagesanbruch machte sich Ouyang Yan, damals eine 48-jährige Verwaltungsangestellte an der Communication University of China in Peking, mit dem Fahrrad auf den Weg nach Zhongnanhai. Sie war eine der ersten, die dort ankamen. Nur wenige Menschen waren auf den Straßen, aber überall standen Polizeiautos.

„Wir dachten: Sind wir zu früh dran?“ sagte Frau Ouyang, die jetzt in Seattle lebt, gegenüber The Epoch Times. „Wieso war da niemand?“

Innerhalb von etwa einer halben Stunde kamen jedoch weitere Falun-Gong-Praktizierende hinzu. Einige kamen am Nachmittag an, weil sie mit dem Flugzeug herfliegen mussten. Es gab Menschen in ihren 80ern und ein zwei Wochen altes Neugeborenes, das von seiner Mutter mitgebracht wurde.

„Ich habe noch nie so viele Menschen zusammen gesehen, nicht einmal im Fernsehen“, sagte Frau Wang.

Für eine unorganisierte Versammlung waren die Teilnehmer erstaunlich ordentlich.

Sie reihten sich entlang der Fußgängerwege auf, einige gingen umher und sammelten Müll ein. Es war so friedlich, dass sich die einst angespannte Polizei allmählich entspannte, auf den Bordsteinen saß und sich untereinander unterhielt, so Frau Wang. Die Tochter von Frau Ouyang lernte für eine bevorstehende Prüfung.

Irgendwann hörte Frau Ouyang, dass einige KPC-Beamte aus Zhongnanhai darum baten, sich mit Vertretern des Protests zu treffen. Sie sagte, sie hätte sich fast selbst gemeldet, obwohl sie keine gute Rednerin war.

„An diesem Tag war ich so zuversichtlich, dass ich in der Lage sein würde, jedem zu erklären, wie großartig die Falun-Gong-Praxis ist.“

Am späten Nachmittag winkten ihnen Radfahrer in ärmellosen Hemden zu.



„Peking heißt euch willkommen, ich hoffe, ihr kommt wieder“, erinnert sich Frau Wang.

Nach Angaben des Falun-Dafa-Informationszentrums begaben sich zwei Mitglieder der Falun-Dafa-Forschungsgesellschaft und drei weitere Praktizierende aus Peking zum Staatsrat, um mit KPC-Beamten zu sprechen. Sie stellten drei Anträge, darunter die Freilassung der Gefangenen aus Tianjin. In der Abenddämmerung kamen die Behörden von Tianjin dieser Bitte nach.

Frau Ouyang sagte, dass die meisten Anhänger den Protest um 21 Uhr verließen. Sie und ihr Mann blieben jedoch noch eine Stunde. Sie warteten auf ihre Mutter und sammelten gemeinsam mit ihr den Müll in der Gegend ein.

Zhao Ruoxi, heute Chinesischlehrerin in New York, war 1999 Moderatorin eines staatlichen Radiosenders in Tianjin. Als sie an diesem Abend von der Freilassung der Inhaftierten erfuhr, ging sie zur örtlichen Polizeistation, um sie abzuholen. Die Polizeibeamten von Tianjin luden sie alle zu einem üppigen Essen ein.

Frau Zhao sagte, die Beamten hätten ihr gesagt, die Verhaftungen seien ein „Missverständnis“.

„Wir kannten die Situation nicht, sonst hätten wir euch nicht verhaftet“, erinnerte sie sich gegenüber The Epoch Times.

Framing

So hätte es enden können. Doch nur drei Monate später ordnete der kommunistische Führer Jiang Zemin eine landesweite Kampagne zur Ausrottung der Gruppe an.

Am 20. Juli 1999, dem Tag, an dem Jiang diesen Befehl erließ, klopfte die Polizei an die Türen der Häuser von Frau Wang und Frau Zhao.

Frau Wangs Ehemann, ein Moderator des staatlichen Fernsehens, und die Radiomoderatorin wurden zum Verhör abgeführt. Frau Wangs Schule nahm sie am nächsten Tag in Gewahrsam.

Chinas staatliche Medien verdrehten die Fakten über den friedlichen Appell und veröffentlichten wiederholt Propaganda zum Ereignis, wobei sie es oft als „Belagerung“ gegen die KPC-Führung bezeichneten. Einige Praktizierende sind jedoch rückblickend der Meinung, dass das chinesische Regime die Veranstaltung von Anfang an geplant hatte.

„Wenn jemandem etwas angehängt werden soll, dann gibt es keinen Mangel an Ausreden“, sagte Frau Wang der Epoch Times.

Bei dem Appell am 25. April sagte sie, dass viele Praktizierende wie sie zunächst nicht wussten, wohin sie gehen sollten, und dass sie von Polizeibeamten zu bestimmten Stellen geführt wurden. Schließlich versammelten sich die Praktizierenden auf dem Bürgersteig zweier Straßen in der Nähe des Zhongnanhai, so dass es den Anschein hatte, als hätten sie das Gelände der KPC-Führung absichtlich „umzingelt“.

Später erfuhr sie, dass mehrere Pekinger Krankenhäuser in der Nähe des Zhongnanhai an diesem Tag geräumt worden waren, um die Behandlung traumatischer Verletzungen vorzubereiten.

Frau Wang sagte, dass anfangs ein „Gefühl des Schreckens“ in der Luft lag.

„Ein Polizeiauto nach dem anderen fuhr vorbei, wissen Sie?“, sagte sie. „Es ist die Gelassenheit, die die Gewalt auflöste.“

Frau Ouyang sagte, dass sie, als sie ankam und herumlief, von der Polizei daran gehindert wurde, eine Brücke zu überqueren, die zum Beihe-Park führt, der einige Blocks von Zhongnanhai entfernt liegt. Die Anweisung des Polizeibeamten bedeute, dass die chinesischen Behörden bereits vor dem Beginn des friedlichen Protests bestimmte Vorkehrungen getroffen hätten, sagte sie.

Sie sagte, dass ein paar Blocks südlich von dem Ort, an dem sie sich versammelten, eine große Zahl Polizeifahrzeuge stand.

„Sie hätten die Leute noch am selben Abend verhaften können, wenn die Behörden es so gewollt hätten.“

Das beste Geschenk

Im Jahr 2002 wurden Frau Wang und ihr Mann von ihren Arbeitsplätzen entlassen und verhaftet, weil sie Videodateien erstellt hatten, die die Verfolgungspropaganda widerlegten. Sie wurden sieben Jahre lang an verschiedenen Orten inhaftiert, weil sie sich weigerten, die Papiere zu unterschreiben, die besagten, dass sie „transformiert“ waren, also ihren Glauben aufgegeben hätten.

Ihre Tochter durfte sie zweimal pro Jahr besuchen.

„Als sie mich im Alter von acht Jahren sah, fragte ich sie: ‚Hasst du Mama?‘ Sie sagte, sie hasse sie nicht. Ich fragte sie: ‚Willst du, dass Mama sich ‚verwandelt‘ und nach Hause kommt, um sich um dich zu kümmern, oder willst du, dass ich durchhalte?‘ Sie sagte mir: ‚Mama, bleib dran.‘“

Frau Wang umarmte sie und weinte.

Nach Angaben des Falun-Dafa-Informationszentrums wurden Millionen Falun-Gong-Praktizierende in Gefängnissen, Arbeitslagern und anderen Einrichtungen inhaftiert und Hunderttausende während ihrer Inhaftierung gefoltert. Viele wurden bis zum Tod verfolgt und einige wurden Opfer von Chinas staatlich sanktionierter Praxis der Zwangsentnahme von Organen .

„Außer auf dem chinesischen Festland kann man Falun Gong überall frei praktizieren und in der Öffentlichkeit verbreiten“, sagte Frau Zhao.

„Nur die KPC verhaftet Menschen, die Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Toleranz praktizieren.“

Der Appell vom 25. April hat Frau Wang immer inspiriert.

„Es war eine Ehre, dort zu stehen“, sagte sie.

„Manchmal denkt man, dass man ganz allein ist, aber wenn man an die Menschen denkt, die am 25. April dort standen, dann wird einem klar, dass man nicht allein ist. In jedem Winkel des Landes gibt es jemanden wie Sie, der Schmerzen hat und sich im Stillen aufopfert. Sie opfern alles für die Wahrheit“.

Es war eine Erfahrung, die Angst zu überwinden und ein wahrheitsgemäßes Wort zu sprechen, sagte sie.

„Es war ein heiliges Gefühl.“

Frau Wang sagte, dass sie nach dem Gefängnisaufenthalt ein Geschäft für Brautkleider führte. Einmal unterhielt sie sich mit einem jungen Mann um die 30. Er sagte, er habe in einem ausländischen Fernsehsender gehört, wie friedlich der Aufruf vom 25. April war. Er wollte mehr über Falun Gong wissen.

„Wer hat es gewagt, nach dem 4. Juni auf den Platz des Himmlischen Friedens zu gehen, um eine Petition einzureichen“, sagte er und bezog sich dabei auf das Massaker von 1989. Frau Wang gab ihm eine Ausgabe des „Zhuan Falun“, das wichtigste Buch von Falun Gong. Ein paar Monate später lud der Mann Frau Wang und ihren Mann zu sich nach Hause ein.

Während des Essens hob er sein Glas. „Danke, dass Sie uns über Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Toleranz informiert haben. Das ist das beste Geschenk für uns“, sagte er.

„Das ist die Wirkung des 25. April“, sagte Frau Wang.

Ein Leuchtfeuer der Hoffnung

Am Tag des Appells erhielt Elizabeth Huang, die sich 1.600 Kilometer südlich in der Stadt Guangzhou aufhielt, gegen 18:00 Uhr Ortszeit einen Anruf von einem Kollegen und erfuhr von dem Protest. Sofort verspürte sie den Drang, sich anzuschließen, und erwog, für den nächsten Tag einen frühen Flug nach Peking zu buchen.

Ihre Reise kam jedoch nicht zustande. Gegen 22:30 Uhr nahm Frau Huang Kontakt mit einem Arzt auf, der an der Demonstration teilgenommen hatte. Am Telefon erfuhr sie, dass die Versammlung gerade beendet worden war. Sie sagte, sie sei zunächst „sehr schockiert“ gewesen, als sie erfuhr, dass die chinesischen Behörden zugestimmt hatten, die inhaftierten Praktizierenden freizulassen, da sie dachte, dass die Menschen in China normalerweise alle möglichen Schwierigkeiten auf sich nehmen müssten, um jemanden freizubekommen.

„In dieser Nacht habe ich sehr gut geschlafen“, sagte Frau Huang der Epoch Times. „Ich glaubte damals, dass sich der Staub gelegt hätte und ich mir keine Sorgen mehr machen müsste“, dass Praktizierende in Zukunft von den Behörden misshandelt würden.

Die heute 53-jährige Huang lebt in der Bay Area und ist seit 2013 in den Vereinigten Staaten. Sie verließ China im Jahr 2009 wegen der Verfolgung.

Bevor sie China verließ, arbeitete sie für ein staatliches Medium und half einmal bei der Berichterstattung über eine lokale Veranstaltung über Falun Gong vor dem Beginn der Verfolgung durch die KPC.

Sie begann am 21. Dezember 1994 bei der in Guangzhou ansässigen Zeitung „Yangcheng Evening News“ zu arbeiten. Im Dezember desselben Jahres, als sie noch Praktikantin war, nutzte sie ihren Presseausweis, um an einem Vortrag von Herrn Li in einem örtlichen Sportauditorium teilzunehmen. Drei Jahre später begann sie, Falun Gong zu praktizieren.

Am 8. November 1998 wurde Frau Huang Redakteurin bei der Zeitung. Sie ging morgens mit ihren Kollegen zu einem örtlichen Übungsplatz und sah fast 5.000 Falun-Gong-Praktizierende bei den gemeinsamen Übungen. Zwei Tage später veröffentlichte die Zeitung einen Artikel mit dem Titel „Menschen jeden Alters praktizieren Falun Gong“.

In den Monaten seit der Veröffentlichung des Artikels sagte Frau Huang, dass sich ihr Arbeitsplatz langsam veränderte. Sie erinnerte sich daran, dass ihre Kollegen und Vorgesetzten, die wahrscheinlich die negative Berichterstattung anderer staatlicher Medien über Falun Gong mitbekommen hatten, anfingen, sie daran zu erinnern, dass es keine gute Idee sein könnte, selbst mit der Praxis anzufangen.

Frau Huang sagte, dass ihre Kollegen, die an der Veröffentlichung des Artikels von 1998 beteiligt waren, einem Prozess der „Selbstkritik“ unterzogen und gezwungen wurden, zu sagen, dass es ein Fehler war, über die Falun-Gong-Gruppenübung zu berichten.

Frau Huang bedauert immer noch, dass sie nicht an dem Appell am 25. April 1999 teilnehmen konnte.

Sie wünschte, sie wäre dabei gewesen, um „eines der Lichter“ zu sein, die ein „Leuchtfeuer der Hoffnung und des Guten“ bilden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “A Peaceful Appeal for Freedom 25 Years Ago Still Echoes Today“