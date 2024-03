Leonardo Muylaert ist im Alltag Jurist und in seiner Freizeit ein Superheld. Er besucht Schulen und Krankenhäuser, hilft alten Menschen über die Straße und spricht mit Obdachlosen. In den sozialen Medien wurde er vor einem Jahr als der brasilianische „Starman“ gefeiert. Seitdem nutzt der 2,03 Meter große Held sein Superman-Kostüm, um Freude zu verbreiten.

In der Stadt Galaxidi, Griechenland, wird der „Reine Montag“ mit einer Mehlschlacht gefeiert, einem Brauch aus dem 19. Jahrhundert. An diesem Tag beginnt die 48-tägige Fastenzeit vor dem griechisch-orthodoxen Osterfest.

Zwei Aktivisten der „Groupe National de Surveillance des Arbres“ errichten am 18. März 2024 ein Lager in einem Baum in der Nähe des Europäischen Parlaments in Brüssel, um gegen das Autobahnprojekt A69 zwischen Toulouse und Castres zu protestieren.

Über dem Innes Common in Hamilton erheben sich Heißluftballons als Startschuss für das traditionelle Festival „Balloons Over Waikato“. Die Veranstaltung, die Ballonfahrer aus aller Welt anzieht, verspricht auch in diesem Jahr eine Woche voller farbenprächtiger Höhenflüge.

Auf Island ist zum vierten Mal in vier Monaten ein Vulkan ausgebrochen. Die Eruptionsspalte ist immer noch aktiv.

Ein russischer Panzer feuert aus einer Position nahe der Grenze zur Ukraine in der russischen Region Belgorod seine Kanone auf ukrainische Truppen ab.

Beim Holla Mahalla, dem jährlichen Militärfestival der Sikhs, stehen Soldaten in militärischer Montur Seite an Seite mit Sikh-Kriegern in ihrer Tracht.

Nebelschwaden ziehen am Morgen um die Grabkapelle am Württemberg in Stuttgart auf.