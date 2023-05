Einigung im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan in Sicht

US-Außenminister Antony Blinken äußert sich auf einer Pressekonferenz in Washington. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken ist eine Einigung zwischen Armenien und Aserbaidschan in Sicht.

Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umkämpfte Kaukasus-Region Berg-Karabach zeichnet sich nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken eine Einigung ab. Beide Seiten hätten in den vergangenen Tagen „sehr schwierige Themen angesprochen“ und „greifbare Fortschritte in Richtung eines dauerhaften Friedensabkommens gemacht“, sagte Blinken am Donnerstag zum Abschluss der viertägigen von den USA vermittelten Gespräche nahe Washington.

Das „Tempo der Verhandlungen und das gelegte Fundament“ deuteten auf ein späteres Friedensabkommen hin, sagte Blinken. Er sicherte beiden Seiten die weitere Unterstützung der USA zu, um „die Ziellinie zu überqueren“. Ein solches Abkommen wäre „nicht nur historisch, sondern auch im Interesse der Menschen in Aserbaidschan und Armenien“, sagte Blinken. Das „Engagement und die Entschlossenheit, voranzukommen und die verbleibenden Probleme zu lösen“, seien „echt“.

Weder Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan noch Aserbaidschans Außenminister Dscheihun Bairamow äußerten sich zunächst öffentlich zum Inhalt der Gespräche.

Die viertägigen Verhandlungen zur Beilegung des jüngsten Konflikts um Berg-Karabach hatten am Montag begonnen. Sie fanden nach Regierungsangaben in einem dem US-Außenministerium gehörenden Gebäude außerhalb der Hauptstadt Washington statt.

Die beiden Kaukasusrepubliken Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Grenzregion Berg-Karabach und lieferten sich bereits zwei Kriege um das Gebiet. Nach den jüngsten Kämpfen mit mehr als 6.500 Toten im Jahr 2020 hatte Russland ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang. Dennoch gibt es immer wieder tödliche Scharmützel an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. (afp)