Enthüllungsplattform „Project Veritas“ veröffentlicht geheime Aufnahmen mit CNN-Chef Zucker

Das von James O’Keefe gegründete "Project Veritas" hat über zwei Monate Redaktionskonferenzen von CNN heimlich aufgezeichnet. Am 1. Dezember begann O'Keefe mit den Veröffentlichungen.

Der selbsternannte „Guerilla-Journalist“ James O’Keefe veröffentlichte am 1. Dezember seine erste versteckte Tonbandaufnahme mit führenden Journalisten von CNN, allen voran CNN-Chef Jeff Zucker.

O’Keefe und sein „Project Veritas“ haben über den Zeitraum von zwei Monaten heimlich Konferenzgespräche des Senders aufgezeichnet, in denen deutlich eine ablehnende Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump wahrzunehmen ist.

So drängte Zucker während einer Telefonkonferenz am 9. Oktober seine Mitarbeiter, das „verzweifelte“ Verhalten des Präsidenten während seiner Genesung vom Coronavirus nicht zu „normalisieren“, und deutete an, dass die medizinische Behandlung des Präsidenten sein Handeln beeinträchtige.

„OK, ich möchte nur noch einmal betonen, dass wir meiner Meinung nach nicht normalisieren können, was hier in der letzten Woche mit Trump und seinem Verhalten geschehen ist“, hört man Zucker sagen. „Und ich kehre zu dem zurück, was [der politische Direktor von CNN] David, David Chalian, sagte, dass dies ein Präsident ist, der weiß, dass er verliert, der weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, krank ist, vielleicht an den Nachwirkungen von Steroiden leidet oder nicht. Ich weiß es nicht, aber er handelt unberechenbar und verzweifelt, und wir müssen, wir dürfen das nicht normalisieren. … Er ist völlig durcheinander… Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen,“ so Zucker während des Briefings.

Eine weitere Tonbandaufnahme von O’Keefe, über die „Fox-News“ berichtet, offenbart, dass sich CNN dafür entschied, nicht über die Korruptionsvorwürfe gegenüber Hunter Biden zu berichten, die von der New York Post aufgedeckt wurden.

Laut den Aufnahmen von O’Keefe sagte Zucker bei einer Konferenzschaltung am 16. Oktober: „Ich glaube also nicht, dass wir unbegründete Verleumdungen wiederholen sollten, nur weil die rechten Medien dies vorschlagen.“

In einer anderen Aufnahme ist zu hören, wie – so kündigt O’Keefe es an – „DIE“ (die demokratische Partei und mächtige Interessengruppen) bestimmen, wie CNN über Trump berichten soll, der die Präsidentschaftswahlen nicht gewinnt.

O’Keefe konfrontiert Zucker

Gestern veröffentliche O’Keefe ein Video, in dem er Jeff Zucker persönlich mit der kommenden Veröffentlichung der aufgezeichneten Gespräche konfrontierte.

„Hey, Jeff Zucker, bist du da?“ sagte O’Keefe. „Hey, hier ist James O’Keefe. Wir haben Ihre CNN-Anrufe seit zwei Monaten abgehört und alles aufgezeichnet. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, falls Sie eine Minute Zeit haben. Haben Sie immer noch das Gefühl, dass Sie das vertrauenswürdigste Medium in den Nachrichten sind. Denn ich muss sagen, nach dem, was ich bei diesen Telefongesprächen gehört habe, weiß ich das nicht. Und wir haben eine Menge Aufnahmen, die darauf hinweisen, dass Sie nicht wirklich so ein unabhängiger Journalist sind.“

Zucker antwortete: „OK, danke für Ihre Kommentare.“ Und weiter:

„Also, Leute, in Anbetracht dessen denke ich, was wir tun werden, ist, ein neues System einzurichten und wir kommen wieder zu Ihnen zurück. Den Rest des Anrufs erledigen wir etwas später.“

O’Keefe antwortete, dass er heute mit der Veröffentlichung der Aufnahmen beginnen werde.

„Es ist wichtig, dass wir die Mainstream-Medien zur Rechenschaft ziehen“, sagte O’Keefe. „Die Medien müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie verletzen das amerikanische Volk mit ihren Lügen, ihren Anspielungen, ihrer Verleumdung, der Diffamierung, der Übertreibung, und ich glaube, Mr. Zucker zittert gerade in seinen Stiefeln. Ich glaube, er hat große Angst vor dem, was kommen könnte.“

In Reaktion auf O’Keefes Veröffentlichungen twitterte Buchautor Nick Adams:

„CNN ist chinesische Propaganda. Sie sollten gezwungen werden, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen!“

