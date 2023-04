„Die Herausforderung“: Erster im Weltraum gedrehter Film kommt in Russland in die Kinos

Foto: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Besucher inspizieren die russische Raumkapsel Sojus MS-18, die die russische Schauspielerin Yulia Peresild am 17. Oktober 2021 zur Erde zurückbrachte. Die russische Schauspielerin und Filmregisseurin verbrachte 12 Tage auf der Internationalen Raumstation (ISS), um Szenen für den ersten im Weltraum gedrehten Film zu drehen. Foto: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Im Wettrennen um den ersten im Weltraum gedrehten Film sind die Russen einen Schritt vor den Amerikanern. Heute wurde der erste russische Kinofilm vorgestellt.

Der erste im Weltraum gedrehte Film hat am Donnerstag in Russland Premiere gefeiert. Zur großen Freude Moskaus kam das russische Projekt mit dem Titel „Die Herausforderung“ einem US-Filmvorhaben mit Tom Cruise zuvor.

In dem Streifen geht es um eine Chirurgin, die auf die Internationale Raumstation ISS geschickt wird, um einen verletzten Kosmonauten zu operieren. Die Hauptrolle wird von der russischen Starschaupielerin Julia Peressild gespielt, die im Oktober 2021 gemeinsam mit Regisseur Klim Schipenko insgesamt zwölf Drehtage auf der ISS verbracht hatte.

Auf einer Gala vergangene Woche im Kreml hatte der russische Präsident Wladimir Putin den Film als großen Erfolg gepriesen. „Wir sind die ersten, die einen Film im Orbit gedreht haben, an Bord eines Raumfahrzeugs. Wieder einmal sind wir die ersten,“ betonte er in Anspielung auf frühere Raumfahrt-Erfolge.

„Mission Impossible“ mit Tom Cruise

Roskosmos hatte das Projekt angekündigt, nachdem die Nasa über Pläne für einen Dreh auf der ISS mit Hollywood-Star Cruise für die Action-Filmreihe „Mission Impossible“ informiert hatte. Der Wettlauf um den ersten Film erinnerte ein wenig an den Kalten Krieg zwischen Moskau und Washington.

Die ehemalige Sowjetunion war oftmals Pionier in der Raumfahrt. Sie schickte unter anderem den ersten Hund, den ersten Mann und die erste Frau in den Weltraum, bevor sie beim ersten Mann auf dem Mond von den USA überholt wurde. In den vergangenen Jahren hatte die russische Raumfahrt dagegen mit einigen Pannen und Rückschlägen zu kämpfen. (afp/red)