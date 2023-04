EU belegt russische Söldnergruppe Wagner mit Sanktionen

Russlands Söldnergruppe Wagner steht seit Donnerstag auf der EU-Sanktionsliste. Aufnahmen zeigen, dass Russland erbeutetes Nato-Kriegsmaterial im Ukrainekrieg einsetzt.

Die Europäische Union hat Russlands Söldnergruppe Wagner am Donnerstag zu seiner Sanktionsliste wegen „aktiver Teilnahme am russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine“ hinzugefügt. Wagner sei wegen seiner „Aktionen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine unterminieren und bedrohen“, auf die Liste gesetzt worden, erklärte der Europäische Rat. Im Februar war die Gruppe Wagner bereits wegen Menschenrechtsverletzungen und die „Destabilisierung“ afrikanischer Länder einer anderen Sanktionsliste hinzugefügt worden.

Die mehrfache Sanktionierung der Gruppe „unterstreicht die internationale Dimension und Schwere“ ihrer Aktivitäten, hieß es in einer Mitteilung des Rates. Das Gremium setzte zudem das Medienunternehmen Ria Fan auf die Sanktionsliste. Ria Fan ist Teil der Patriot Mediengruppe, deren Treuhänderausschuss Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vorsitzt.

Amerikanische Schützenpanzer M113 beteiligen sich an der Seite von PMC „Wagner“ am Angriff auf Bakhmut.Rus. Kämpfer setzen bereits militärische Ausrüstung der NATO mit Macht und Kraft ein. Ein Kampffahrzeug aus den Vereinigten Staaten in den Aufnahmen fährt von Soledar nach vorne. pic.twitter.com/DXVb39SWyk

