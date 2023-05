Apple-Zulieferer Foxconn kauft riesiges Grundstück in Indien

iPhones made in India gibt es schon seit 2017, doch Apple möchte sich den Markt weiter erschließen. Der Apple-Zulieferer Foxconn hat sich dazu ein großes Gelände gesichert.

Der taiwanische Tech-Konzern Foxconn, wichtigster Zulieferer von Apple, hat ein riesiges Grundstück in einem Vorort der indischen Metropole Bangalore gekauft. Eine am Dienstag an der Londoner Börse eingereichte Erklärung weist den Kauf von 1,2 Millionen Quadratmetern in Devanahalli in der Nähe des Flughafens von Bangalore zum Preis von drei Milliarden Rupien (33,55 Millionen Euro) aus. Die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Karnataka gilt als Silicon Valley Indiens.

In derselben Erklärung kündigte der Konzern außerdem an, die Nutzungsrechte für ein Grundstück von 480.000 Quadratmetern in der vietnamesischen Provinz Nghe An erstehen zu wollen. Foxconn, offiziell Hon Hai Precision Industry genannt, ist der weltweit größte Auftragshersteller von Elektronik und wichtigster Hersteller des iPhones von Apple. Seine Produktion konzentriert sich bislang in China.

Der Regierungschef von Karnataka, Basavaraj Bommai, hatte im März angekündigt, Apple werde „bald“ in einer neuen Fabrik im Bundesstaat iPhones herstellen und „etwa 100.000 Arbeitsplätze“ schaffen. Nach Angaben von Foxconn war Konzernchef Young Liu persönlich nach Karnataka gereist. Es gehe um „die Zusammenarbeit in neuen Bereichen wie der Entwicklung von Halbleitern und Elektrofahrzeugen“. (afp/red)