Ein Mitglied von Marine Le Pens Partei wurde von einer Gruppe linksradikaler Antifa-Extremisten angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Pierre Le Camus erstattete Anzeige und kritisierte die „fehlende Reaktion“ der Politiker.

Pierre Le Camus wurde in der Nacht vom 8. Juli in der südfranzösischen Stadt Bordeaux angegriffen. Laut dem ehemaligen Kandidaten für die Parlamentswahlen der „Rassemblement National“ soll eine Gruppe junger Antifa-Mitglieder hinter dem Angriff stecken.

Mon frère a pour le moment 10 jours d’ITT, une fracture du nez, un traumatisme crânien, une déchirure osseuse à la main droite et le visage tuméfié.

Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr morgens auf der Terrasse eines Cafés. Den Satz „Wir wissen, wer Sie sind“ sollen mehrere Personen gesagt haben. Eine Gruppe stürmte auf die Terrasse und begann auf Le Camus, seinen Bruder und einen Freund einzuschlagen, berichtet „Le Figaro“.

Nach Angaben der Angegriffenen soll die Gewaltbereitschaft sehr groß gewesen sein. „Sie hatten echt vor, uns wehzutun“, sagte der 22-jährige Politiker. Während die Opfer etwa vierzig Angreifer erwähnten, gab die Polizei etwa dreißig an.

Die Szene soll weniger als zwei Minuten gedauert haben. „Einige hatten ihre Gesichter verdeckt, andere nicht. Sie waren schwarz gekleidet, nicht gerade das Outfit für einen Sonntagsausflug“, so Pierre Le Camus.

„Ich habe mit meinem Bruder und einem Freund ein Bier getrunken. Zwei Personen näherten sich und begannen, uns zu bedrohen“, erzählt er. Sie sollen gesagt haben: „Ihr wisst nicht, wer wir sind, aber wir wissen sehr wohl, wer ihr seid.“

Die Gruppe hat die Terrasse des Cafés verwüstet und dabei Antifa-Slogans gerufen. „Sie stellten die Terrasse auf den Kopf, warfen Stühle, und ich wurde sogar mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen.“

Die Angreifer haben den Bruder von Le Camus zu Boden geworfen und weiter auf ihn eingeschlagen. „Sie gingen so schnell, wie sie gekommen waren und riefen dabei ‚Bordeaux Antifa‘, ‚Bordeaux gehört uns‘“, fügte er hinzu.

Sowohl Le Camus als auch sein Bruder erlitten schwere Verletzungen. Der Politiker hatte eine gerissene Nasenscheidewand, Hämatome und Schädelschmerzen. Seinem Bruder wurde die Nase gebrochen. Er verlor einen Zahn und erlitt schwere Verletzungen der rechten Hand. Beide wurden für mehrere Tage arbeitsunfähig geschrieben.

Obwohl er die Unterstützung von Marine Le Pen, Jordan Bardella und mehreren Mitgliedern seiner Partei „Rassemblement National“ erhalten hat, ist er dennoch empört über „das völlige Fehlen einer Reaktion der Politiker in Bordeaux“, sowohl der linken als auch der rechten Seite.

„Alle haben seltsam geschwiegen, obwohl sie sich normalerweise sofort einschalten“, so der Politiker.

