Im Nordosten Australiens haben starke Regenfälle Überschwemmungen ausgelöst. Besonders betroffen war nach Angaben der Rettungsdienste am Sonntag die Stadt Cairns im Bundesstaat Queensland, wo der Flughafen geschlossen werden musste. Die Stadt ist Ausgangspunkt für das bei Touristen beliebte Great Barrier Reef.

Die Flüsse in der Region waren bereits nach einem Tropensturm in den vergangenen Tagen vollgelaufen, der auch zur Überflutung von Autobahnen führte und Bäume entwurzelte. Bei den neuen Unwettern am Samstag wurde ein zehn Jahre altes Mädchen im Süden von Queensland von einem Blitz getroffen. Es schwebte in Lebensgefahr.

Mehr als 10.000 Menschen ohne Strom

Nach Angaben der Meteorologin Laura Boekel fielen in einigen Gebieten von Queensland binnen 24 Stunden mehr als 600 Millimeter Regen. Weitere 500 Millimeter Regen könnten in den kommenden 24 Stunden niedergehen, warnte sie. Es könne zu „gefährlichen und lebensbedrohlichen“ plötzlichen Überflutungen kommen, sagte sie vor Journalisten.

Der Regierungschef von Queensland, Steven Miles, sagte, die Situation sei „sehr ernst und könnte sich verschlimmern“. „Ich habe mit Leuten gesprochen, die ihr ganzes Leben im Norden des Bundesstaates gelebt haben und die sagen, dass sie noch nie etwas Vergleichbares erlebt haben.“

Miles zufolge waren in Queensland mehr als 10.000 Menschen ohne Strom. Der stellvertretende Polizeichef Shane Chelepy berichtete von mehreren Evakuierungs- und Rettungseinsätzen. Es seien fünf Notfallzentren eröffnet worden. Chelepy zufolge wurden mehrere Häuser überflutet, er nannte jedoch keine Zahlen. Die nationale Katastrophenschutzbehörde sei um Hilfe gebeten worden.

Buschfeuer nördlich von Sydney

Gleichzeitig zerstörte ein Buschfeuer im Hunter Valley Autos und Anwesen am 15. Dezember. Das Hunter Valley, auch bekannt als Hunter Region, liegt in New South Wales, Australien. Es ist berühmt für seine Weingüter und gilt als das älteste Weinanbaugebiet Australiens.

Die Region ist etwa zwei Stunden nördlich von Sydney und eine Stunde westlich von Newcastle gelegen. Sie ist für ihre exquisite Vielfalt an Semillon- und Shiraz-Weinen bekannt und zieht jährlich mehr als 2,5 Millionen Besucher an, was sie zu einem beliebten Reiseziel macht

(afp)