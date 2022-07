US-Präsident Joe Biden hat mit seiner schockierenden Äußerung, dass er an Krebs erkrankt ist, das ganze Land in Aufruhr versetzt. Das Weiße Haus hat schnell klargestellt, dass er sich auf eine Hautkrebsbehandlung bezog, die er vor seinem Amtsantritt hatte.

Nachdem US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einer Rede angedeutet hatte, dass er an Krebs erkrankt ist, hat das Weiße Haus schnell klargestellt, dass sich der Präsident auf seine frühere Behandlung wegen Hautkrebs bezog.

Hautkrebs wegen Giftstoffen

Bei einem Besuch am 20. Juli in Delaware hielt Biden eine Rede über die Klimakrise und darüber, dass Ölraffinerien für viele Krebsarten verantwortlich sind. Dann schien er zu sagen, dass er Krebs hat.

Der 79-Jährige beschrieb die gesundheitlichen Auswirkungen der Emissionen von Ölraffinerien in der Nähe seines Elternhauses in Claymont, Delaware. Er sagte, die Anlage habe ein schlimmes „Erbe“ von „Giftstoffen, Smog und Treibhausgasen“.

„Das ist der Grund, warum ich und so verdammt viele andere Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, an Krebs erkrankt sind und warum Delaware die längste Zeit die höchste Krebsrate der Nation hatte“, sagte der amtierende Präsident.

Glenn Kessler, der Herausgeber des Faktenchecks der „Washington Post“ schrieb auf Twitter, dass Biden erst kürzlich einen medizinischen Bericht offengelegt hatte, dass er sich Hautkrebs ohne Melanom entfernen ließ.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, bejahte in einer Twitter-Nachricht: „Darauf bezog sich der Präsident“.

This is what the President was referring to. https://t.co/8F0NGTei6f — Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 20, 2022

„An Krebs erkrankt“ – Warum die Gegenwartsform?

Laut Bidens Gesundheitsbericht aus dem Jahr 2021 für das Weiße Haus entfernte sein Arzt den Hautkrebs ohne Melanom.

In dem Bericht heißt es: „Es ist allgemein bekannt, dass Präsident Biden in seiner Jugend viel Zeit in der Sonne verbracht hat.“

Vor Beginn seiner Präsidentschaft wurden ihm mehrere örtlich begrenzte, nicht melanomatöse Hautkrebse mit der Mohs-Chirurgie entfernt. Diese Läsionen wurden vollständig und mit klaren Rändern entfernt, so der Gesundheitsbericht.

Am Mittwoch beschrieb Biden seine Erfahrungen mit Krebs jedoch in der Gegenwart und bezog sich nicht speziell auf den Bericht des Arztes. Es ist unklar, warum Biden nicht die Vergangenheitsform verwendet hat und das Weiße Haus ging auch nicht darauf ein.

