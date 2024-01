Iowa: Trump landet überzeugenden Sieg – DeSantis will sich als „Plan B“-Kandidat positionieren

Mit einem deutlichen Sieg des 45. US-Präsidenten Donald Trump, endete am Dienstag, 16.1., der Caucus der Republikaner in Iowa. Bei diesem handelt es sich um die in diesem Bundesstaat etablierte Form von Vorwahlen. Traditionell stellt der Caucus den Auftakt zu diesen dar – immer wieder hat es dabei knappe Ergebnisse und Überraschungssieger gegeben. In nur wenigen Fällen gelang es diesen, am Ende als Kandidaten in die General Election zu gehen.

Diesmal blieben Überraschungen jedoch aus. Etwa 130.000 als Republikaner registrierte Wähler suchten bei extrem winterlichen Witterungsverhältnissen die Versammlungslokale auf und gaben ihre Stimmzettel ab.

Am Ende kam Donald Trump auf 56.260 abgegebene Stimmen oder 51 Prozent. Es war der mit Abstand höchste Stimmenanteil, den je ein republikanischer Vorwahlkandidat im Hawkeye State erzielt hatte. Das Ergebnis und der deutliche Vorsprung auf die Konkurrenz deutet darauf hin, dass Trump bezüglich der Nominierung vor einem Start-Ziel-Sieg stehen könnte. Der 45. Präsident sicherte sich damit auch 20 Delegiertenstimmen für die Nominierung-Konvention.

In seiner Siegesansprache rief Trump die Republikaner dazu auf, sich jetzt schon geschlossen hinter ihm zu vereinen – und ging davon aus, dass dies bald geschehen werde:

„So etwas hat es praktisch noch nie gegeben. Es ist einfach so wichtig. Und ich möchte das zu einem bedeutungsvollen Teil unserer Botschaft machen. Wir werden zusammenkommen. Es wird auch bald geschehen, und ich weiß es zu schätzen.“

Auf Platz 2 hinter Trump landete mit deutlichem Abstand Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der auf 23.420 Stimmen und 21 Prozent kam. Er kommt auf acht Delegierte. Seine Kandidatur will DeSantis aufrechterhalten. Angesichts der massiven Angriffe vonseiten aller übrigen Bewerber sieht der Gouverneur im Resultat einen Auftrag, weiterzumachen. In einer ersten Reaktion erklärte er:

„Sie haben mit allem außer der Küchenspüle nach uns geworfen. Mit eurer Hilfe und Unterstützung haben wir uns aber das Ticket raus aus Iowa erkämpft.“

Immerhin gelang es ihm mit seinem Ergebnis, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, auf Distanz zu halten. Wie De Santis hat auch das SuperPAC hinter ihr etwa 30 Millionen US-Dollar in den Caucus investiert – etwa dreimal so viel wie jenes von Trump. Am Ende reichte es dennoch nur für Platz 3 mit 21.085 Stimmen, 19 Prozent und sieben Delegierte.

Der als Überraschungskandidat geltende Unternehmer Vivek Ramaswamy hat mit acht Prozent der Wählerstimmen (8.449) und drei Delegierten etwas besser abgeschnitten als in den Umfragen. Mit einer Ochsentour von fast 200 Veranstaltungen hatte der 39-Jährige deutlich mehr Wählerkontakte als alle Konkurrenten zusammen.

Sein Hauptargument, für ihn und nicht für Trump zu stimmen, war der Verweis auf die vielfältigen Versuche, den 45. Präsidenten aus dem Amt zu jagen – und nun um die Kandidatur zu bringen. Ramaswamy hält es für möglich, dass die Bestrebungen, ihn mithilfe der Justiz vom Stimmzettel zu entfernen, noch vor der Wahl Erfolg haben könnten. In diesem Fall würde das politische Establishment versuchen, an Trumps Stelle „eine von ihren Marionetten“ zu positionieren.

Ramaswamy erklärte, Trumps Problem sei es gewesen, nicht Unternehmer und Verfassungsjurist gleichzeitig gewesen zu sein. Dies habe es Beratern leicht gemacht, ihn in entscheidenden Bereichen davon abzubringen, seine Vorhaben umzusetzen – beginnend bei Massenentlassung vormaliger politischer Beamter. Er, so Ramaswamy, sei Unternehmer und kenne Verfassung und Recht – zudem habe das Establishment gegen ihn weniger in der Hand als gegen den früheren Präsidenten.

Bei den Wählern in Iowa verfing diese Argumentation nicht. Zwar deutet die gegenüber 2016 gesunkene Wahlbeteiligung darauf hin, dass die Euphorie gegenüber Trump geringer geworden ist. Die Loyalität der republikanischen Basis ihm gegenüber ist jedoch ungebrochen – und das machte sich auch im deutlichen Resultat bemerkbar.

Darüber hinaus dürfte es Ramaswamy auch geschadet haben, sich gegen eine weitere finanzielle und militärische Hilfe an Israel ausgesprochen zu haben. Als Konsequenz aus dem Wahlergebnis beendete auch der Unternehmer seine Wahlkampagne und sprach eine Empfehlung für Donald Trump aus.

Die vier Zivil- und Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten, die nach wie vor gegen den früheren Präsidenten anhängig sind, stellen für eine Mehrheit der republikanischen Wähler keinen Grund dar, Trumps Eignung für das Amt anzuzweifeln.

Trotz des eindeutigen Votums für Trump scheint die Mahnung Ramaswamys an die Republikaner jedoch auch etwas für sich zu haben. Für den Fall, dass es den Gegnern des 45. Präsidenten tatsächlich gelingen sollte, ihn von einer Kandidatur fernzuhalten, etwa durch ein Gerichtsurteil oder gar eine Inhaftierung, benötigen sie einen „Plan B“ in der Hinterhand.

In einem solchen Fall müsste die Partei – abgesehen vom innenpolitischen Chaos, das absehbar wäre – notfalls einen Kandidaten im Wege einer Brokered Convention bestimmen. Dies könnte im Ergebnis auf DeSantis oder Haley hinauslaufen.

Für DeSantis war es von entscheidender Bedeutung, in Iowa auf dem zweiten Platz zu landen und Haley hinter sich zu lassen. Die nächsten Vorwahlen finden in New Hampshire und in Haleys Heimat-Bundesstaat South Carolina statt.

Beide Staaten gelten für die frühere Gouverneurin des Palmetto States als Hoffnungsgebiete. Zwar hat sie keine Siegeschancen gegen Trump. Es wäre für sie jedoch strategisch von enormem Gewicht, den Favoriten zumindest in New Hampshire unter 50 Prozent und DeSantis in beiden Bundesstaaten deutlich auf Distanz zu halten. Der Ausstieg von Ramaswamy hat allerdings Trumps Chancen auf eine absolute Mehrheit in New Hampshire deutlich erhöht.

Unterdessen hat der Gründer des „Weekly Standard“ und führende Ideologe des Neokonservatismus, William Kristol, eine Wahlempfehlung für Nikki Haley ausgesprochen.

I’m an ex-Republican. But if I were an Iowan, I’d be crossing back over to vote for Haley Monday.

Voting against Trump in Republican caucuses and primaries is the most effective way—and a legal and legitimate way—to oppose Trump this winter and spring. https://t.co/6fPVqhbeje

— Bill Kristol (@BillKristol) January 14, 2024