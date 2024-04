Irans Staats-TV: Kommandeur der Revolutionsgarden bei Angriff in Syrien getötet

Bei einer Explosion in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein General der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Der Iran macht Israel für den tödlichen Angriff auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus verantwortlich.

Brigadegeneral Mohammed Resa Sahedi, „einer der führenden Kommandeure der Al-Kuds-Brigaden“, sei bei „einer Attacke von Kämpfern des zionistischen Regimes auf das Konsulatsgebäude“ des Iran in Damaskus „als Märtyrer gestorben“, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Montag. Die Al-Kuds-Brigaden sind für Auslandseinsätze der islamischen Revolutionsgarden zuständig.

Nebengebäude getroffen

Ein AFP-Korrespondent vor Ort sagte, ein an die Botschaft angrenzendes Gebäude in der syrischen Hauptstadt sei getroffen worden. Auch syrische und iranische Staatsmedien vermeldeten den Angriff.

Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana erfolgte der Angriff im gehobenen Viertel Masseh, in dem sich mehrere Botschaften und UN-Einrichtungen befinden. Wie der AFP-Korrespondent berichtete, war am Eingang des zerstörten Gebäudes eine iranische Flagge zu sehen. Zwei AFP-Reportern zufolge waren zum Zeitpunkt des Angriffs in Damaskus laute Knallgeräusche zu hören.

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Nour seien der iranische Botschafter in Syrien, Hossein Akbari, sowie seine Familie bei dem Angriff unverletzt geblieben.

Außenminister spricht von Terroranschlag

Der syrische Außenminister Faisal Mekdad bezeichnete den Angriff in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zitierten Erklärung als „abscheulichen Terroranschlag“, der „eine Reihe unschuldiger Menschen“ getötet habe.

Israel könne damit jedoch „keinen Einfluss auf die Verbindungen zwischen dem Iran und Syrien haben“, fügte er an. Ein AFP-Korrespondent berichtete, dass Mekdad den Schauplatz des Angriffs besuchte. (afp/dpa/red)