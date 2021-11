Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärte, dass ihnen kein Fall bekannt sei, bei dem ein Genesener erneut an Corona erkrankte und andere infizierte. Dies wirft Fragen zum Thema Impfungen und Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten nicht nur in den USA auf.

Elf Monate nach Beginn der Impfkampagnen gegen Corona steht fest, eine Impfung bietet keinen endgültigen Schutz, weder für sich persönlich noch für andere. Es ist aber auch bekannt, dass Menschen, die sich von COVID-19 erholt haben, eine gewisse natürliche Immunität gegen das Virus besitzen. Inwieweit Genesene das KPC-Virus verbreiten können, ist jedoch kaum erforscht.

Im Herbst 2021 erhielt die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC daher eine Anfrage von Informed Consent Action Network (kurz ICAN) nach Dokumenten über Corona-Fälle in den USA. Die Organisation forderte die Informationsherausgabe über „jeden dokumentierten Fall einer Person, die: (1) nie einen Corona-Impfstoff erhalten hat; (2) sich nach einer vollständigen Genesung von COVID-19 erneut mit dem Virus infizierte; und (3) diese erneut an SARS-CoV-2 erkrankte Person die Krankheit auf eine andere Person übertrug“.

Keine Fälle bekannt

In einer Antwort vom 5. November erklärte die CDC, dass ihr keine Fälle bekannt sind, auf die die drei oben genannten Kriterien zutreffen. So heißt es in dem Schreiben: „Bei einer Durchsuchung unserer Unterlagen konnten wir keine Dokumente zu Ihrer Anfrage finden. Das CDC Emergency Operations Center (EOC) teilte mit, dass diese Informationen nicht gesammelt werden“.

„Wenn [die CDC] Bürger- und Persönlichkeitsrechte von Personen mit natürlicher Immunität unterdrücken will, indem sie sie von Schulen verweist, ihre Jobs kündigt und Schlimmeres, dann sollte man annehmen, dass sie einen Beweis für mindestens einen solchen Fall hat. Nämlich einen Beweis dafür, dass eine ungeimpfte Person mit natürlicher Immunität das Corona-Virus auf eine andere Person übertragen hat. Doch wenn Sie das glauben, liegen Sie falsch“, sagte Aaron Siri, Anwalt der ICAN, in einem Blogbeitrag.

Das CDC lehnte es ab, mitzuteilen, ob zwischen dem 5. und 12. November derartige Aufzeichnungen gefunden wurden. Diese Auskunft müsse notfalls über das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) eingeklagt werden, erklärte die CDC gegenüber The Epoch Times. Unsere amerikanischen Kollegen haben den entsprechenden Antrag inzwischen gestellt.

Widersprüchliche Aussagen

Die Offenlegung der CDC zog Reaktionen von mehreren medizinischen Experten nach sich, darunter Dr. Marty Makary, Professor an der Johns Hopkins University. Dies unterstreiche, wie wenig Daten die Behörde über die Erkrankten veröffentlicht hat, so der Mediziner und Autor. Prof. Makary forderte die CDC auf, Daten über Reinfektionen, die zu Krankenhausaufenthalten oder zum Tod geführt haben, zu veröffentlichen, einschließlich Informationen über Begleiterkrankungen der Patienten oder deren Fehlen.

„Die CDC sollte die Daten zur natürlichen Immunität transparent machen. Stattdessen erhalten wir nur Einblicke aus FOIA-Anfragen wie dieser“, schrieb er auf Twitter.

Die CDC stellt nur wenige feste Regeln auf, aber ihre Richtlinien haben sich während der Pandemie als enorm einflussreich erwiesen. Praktisch alle Behörden schreiben eine COVID-19-Impfung auch für Corona-Genesene aus. Für viele Menschen ist der Einfluss der CDC der Grund dafür.

Beamte im ganzen Land haben die Menschen dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Häufig wird dabei das Argument angeführt, dass Geimpfte damit nicht nur sich, sondern auch die Menschen in ihrer Umgebung schützen. „Sich impfen zu lassen, ist der beste Weg, um sich selbst und andere zu schützen, vor allem, wenn sich die ansteckende Delta-Variante im ganzen Land ausbreitet“, sagte Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, in einer Erklärung im Sommer 2021.

Nur wenige Zeit später überraschte die Direktorin des CDC mit einer Aussage in einem Fernsehauftritt. Hier erklärte sie, dass Impfstoffe die „Übertragung des Virus nicht länger verhindern können“.

CDC ignoriert Studien zur natürlichen Immunität

Inzwischen wurden unzählige Studien veröffentlicht, in denen darauf verwiesen wird, dass die natürliche Immunität einen ähnlichen oder besseren Schutz bietet als die Impfstoffe. „[Die CDC] verfügt über kein einziges Dokument, das belegt, dass Genese sich erneut infizierten und die Krankheit anschließend auf andere übertrugen. Nicht ein einziges“, schreibt Aaron Siri. „Im Gegensatz dazu gibt es unzählige Dokumente über Fälle, in denen sich geimpfte Personen mit dem Virus infizierten und es auf andere übertrugen. Zum Beispiel diese Studie. Diese Studie. Und diese Studie und diese. Und so weiter.“

Beamte der Behörde haben jedoch unter anderem eine eigene Studie angeführt, die für eine Impfung von Genesenen plädiert. Sie argumentieren in ihrer Studie, dass sich der Schutz durch eine natürliche Immunität „nicht als so dauerhaft erwiesen habe wie der einer Impfung“.

Die Experten weltweit sind in dieser Frage jedoch geteilter Meinung. Einige stimmen mit der CDC überein, während andere sagen, dass Personen mit natürlicher Immunität eine einmalige Impfung in Betracht ziehen sollten. Wieder andere haben empfohlen, dass die meisten oder alle mit natürlicher Immunität sich nicht impfen lassen sollten.

Die CDC hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht festgestellt, dass die natürliche Immunität und die Impfstoffe mindestens sechs Monate lang Schutz bieten. Über die Übertragung des Virus schrieb die Behörde in ihrem Bericht nichts .

(Mit Material von The Epoch Times)

