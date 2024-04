Macron fordert Debatte über Rolle von Atomwaffen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will eine Debatte eröffnen, „die die Raketenabwehr, die Langstreckenkapazitäten und die Atomwaffen für diejenigen, die sie haben oder die auf ihrem Boden über die amerikanischen Atomwaffen verfügen, umfassen muss“. Das sagte Macron in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Mediengruppe Ebra.

„Legen wir alles auf den Tisch und schauen wir uns an, was uns wirklich glaubwürdig schützt“, fügte er hinzu. Frankreich sei bereit, „mehr zur Verteidigung Europas beizutragen“. Seit dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht in der Europäischen Union.

Macron hatte bereits in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne am Donnerstag eine Stärkung der europäischen Verteidigung angemahnt.

„Unser Europa ist sterblich, es kann sterben, und das hängt von unseren Entscheidungen ab“, sagte Macron. Er rief zu einer „glaubhaften“ europäischen Verteidigung auf. Die nukleare Abschreckung, über die Frankreich verfüge, sei dabei „ein unumgängliches Element der Verteidigung des europäischen Kontinents“, erklärte Macron. (afp)