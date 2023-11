Javier Milei trifft hochrangige Berater der US-Regierung

Der designierte Präsident Argentiniens, Javier Milei, hat am Dienstag in Washington enge Berater von US-Präsident Joe Biden getroffen. Milei habe gegenüber dem Weißen Haus „seine auf westliche Werte ausgerichtete geopolitische Position sowie sein Eintreten für freiheitliche Werte“ bekundet, teilte Mileis Büro im Onlinedienst X, ehemals Twitter, mit.

Der künftige Präsident, der am 10. Dezember vereidigt werden soll, sprach unter anderem mit dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und den für Lateinamerika zuständigen Vertretern im Weißen Haus und im Außenministerium, Juan Gonzalez und Brian Nichols.

Sullivan und Milei sprachen über „die Bedeutung des weiteren Aufbaus starker Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Argentinien“, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit und nannte dabei unter anderem die Bereiche Technologie, grüne Energie und Menschenrechte.

US-Dollar in Argentinien einführen

Milei hatte nicht nur im Wahlkampf versprochen, die Zentralbank abzuschaffen und den US-Dollar als Währung im Land zu verankern. Die Abschaffung der Zentralbank hat er als „unverhandelbar“ bezeichnet. Schon am 11. Dezember, dem Tag nach seinem Amtsantritt, plant er ein umfangreiches Reformprogramm vorzulegen.

Daniel Lacalle, Chefökonom bei der in Madrid ansässigen Investmentberatung Tressis, hält die Dollarisierung Argentiniens für „durchaus denkbar“. Gegenüber der englischsprachigen Epoch Times erklärte er, die Bevölkerung habe den Schritt gleichsam schon vorvollzogen.

Distanz zu China aufbauen

Milei hat die USA und Israel als vorrangige „Verbündete“ seiner zukünftigen Regierung bezeichnet und hatte während seiner Wahlkampagne versprochen, sich von Washingtons Erzrivalen China zu distanzieren.

Der politische Außenseiter Milei, der die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen hat, bezeichnet sich selbst als „Anarcho-Kapitalist“ und wird oft mit Ex-US-Präsident Donald Trump verglichen. Ein Treffen mit Trump während seines USA-Besuchs war nicht angekündigt worden.

Am zweiten Tag seines US-Besuchs nahm Milei an eine Trauergottesdienst für die verstorbene frühere First Lady und Frau von Jimmy Carter, Rosalynn Carter, in Atlanta teil. (afp)