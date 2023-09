Nachbeben erschüttert Teile Marokkos

Ein Mann hebt ein Grab aus, um die Leiche eines Erdbebenopfers im Dorf Ouargane in der Nähe von Marrakesch zu begraben. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP

Das große Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Jetzt gab es neue Erschütterungen.

Nach dem Erdbeben in Marokko hat es am Sonntagmorgen ein Nachbeben gegeben. Das Land sei gegen 9 Uhr Ortszeit von einem neuen Beben erschüttert worden, sagte Nasser Jabour, Leiter einer Abteilung des Nationalen Instituts für Geophysik, der marokkanischen Nachrichtenseite Hespress.

Die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete eine Stärke von 3,9. Das Epizentrum des Nachbebens lag laut Hespress etwa 80 Kilometer südwestlich von Marrakesch, ähnlich wie das erste Beben. „Al Jazeera“ meldete ein Nachbeben mit der Stärke von 4.5. Ob es in der Folge weitere Opfer gab, ist nicht bekannt.

Spanien schickt Helfer und Suchhunde

Das Epizentrum des ersten großen Erdbebens befand sich in der Provinz Al Haouz in den Bergen des Hohen Atlas – einem Gebiet, das normalerweise nicht von Erdbeben betroffen ist.

Spanien hat bereits ein Flugzeug mit Rettern und Suchhunden nach Marrakech geschickt, nachdem es eine formale Bitte um Hilfe von Rabat erhalten hat. Die Retter gehören der spanischen Military Emergency Unit an, einem Korps der Streitkräfte, das geschaffen wurde, um in Notsituationen wie Waldbränden, Überschwemmungen und Erdbeben schnell einzugreifen. Auch Frankreich ist bereit, Hilfe zu leisten, wenn die Regierung Marokkos darum bittet.

Laut Al Jazeera werden in allen marokkanischen Moscheen in Abwesenheit Gebete abgehalten.

Hunderte Vermisste

Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mindestens 2.000 Menschen sind ums Leben gekommen.

Hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst, wie der arabischsprachige Nachrichtensender „Al-Arabiya“ berichtete. Die Helfer kommen in den teilweise abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Die Zerstörungen haben viele Bewohner obdachlos gemacht, und selbst diejenigen, die noch Häuser haben, haben sich entschieden, am Samstagabend im Freien zu schlafen.

„Seit 1755 nicht mehr beobachtet“

Der marokkanische Geologe und Forscher Dr. Kamal Aghroud sagt, dass „ein Erdbeben in Marokko seit 1755“ nicht beobachtet wurde. Er erklärte, dass frühere Erdbeben dieser Stärke in der Vergangenheit nicht aufgezeichnet wurden – einschließlich des Al-Hoceima-Erdbebens im Jahr 2004, das 6,4 auf der Richterskala maß, und des Agadir-Erdbebens im Jahr 1960, das das zerstörerischste war, weil es damals etwa 15.000 Menschen tötete (etwa eine Stärke von 6).

Er stellte fest, dass „das Erdbeben das Ergebnis einer neuen Bewegung von Fehlern im Hochatlas-Gebirge war. Aber es wurde nicht erwartet, eine Magnitude von 7 zu erreichen“. Nachbeben seien immer noch möglich, aber von geringerer Stärke und möglicherweise nicht zu spüren.

Das Lissabon-Erdbeben von 1755 war das stärkste, an das sich Marokkos erinnert. Es hatte eine Stärke von 9,0 auf der Richterskala. Der seismische Schock führte zur fast vollständigen Zerstörung der Städte Lissabon und Casablanca und forderte 60.000 bis 100.000 Menschenleben. (dpa/red)